Αίγυπτος-Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη -Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό —στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις— αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα. Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι». Αυτά ήταν τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής για τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της δημόσιας τοποθέτησής του στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σάρλ Ελ Σέιχ, διέκοψε την ομιλία του για να εκθειάσει την ομοφιά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στη Μελόνι. «Αν το πεις αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας», συνέχισε, «γιατί δεν επιτρέπεται να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη».

«Θα ρισκάρω. Πού είναι; Να την», είπε στη συνέχεια, γυρίζοντας και είδε τη Μελόνι να στέκεται πίσω του, στη σειρά των ηγετών που παρευρέθηκαν στην τελετή.

«Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, έτσι δεν είναι; Γιατί είσαι», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε και αντέδρασε με ένα χαμόγελο και ένα ελαφρύ κούνημα του κεφαλιού της για να απαντήσει «όχι» στην ερώτηση και μετά ένα «ευχαριστώ».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας την Ιταλίδα πρωθυπουργό για την παρουσία της στη σύνοδο κορυφής: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο». Ολοκλήρωσε με κομπλιμέντα που, αυτή τη φορά, δεν αφορούσαν την εμφάνιση της Μελόνι: «Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ, ποζάροντας για φωτογραφίες με τον αντίχειρα προς τα πάνω.

«Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, καλωσορίζοντας στη σκηνή την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία αντάλλαξε μερικές γρήγορες κουβέντες.

Αφού χαμογέλασε και είπε δύο φορές «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», ο Τραμπ καλωσόρισε τη Μελόνι στη σκηνή και της έσφιξε το χέρι, προσθέτοντας «Μια όμορφη γυναίκα».

Στην οικογενειακή φωτογραφία, η Μελόνι ήταν η μόνη γυναίκα, τοποθετημένη στην αριστερή άκρη της σκηνής, δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στα δεξιά ήταν ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δίπλα στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Σε μια σκηνή με μια μεγάλη πινακίδα με την ένδειξη «Ειρήνη 2025», ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε

Νωρίτερα, η Ιταλίδα ήταν πρωταγωνίστρια και στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρμ Στάρμερ. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαιρέτησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν με χειραψία, ο οποίος της είπε με τη βοήθεια διερμηνέα: «Τα πας περίφημα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: Είσαι όμορφη, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα με κάποιο τρόπο».

«Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε γελώντας ο Μελόνι, όπως και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που στεκόταν δίπλα τους.