Αίγυπτος-Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη -Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

Τα απρόοπτα και οι χαλαρές στιγμές κατά τη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ Ελ Σέιχ 

Newsbomb

Αίγυπτος-Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη -Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό —στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις— αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα. Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι». Αυτά ήταν τα λόγια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στο περιθώριο της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής για τη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της δημόσιας τοποθέτησής του στη σύνοδο ειρήνης για τη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στο Σάρλ Ελ Σέιχ, διέκοψε την ομιλία του για να εκθειάσει την ομοφιά της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

«Είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στη Μελόνι. «Αν το πεις αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας», συνέχισε, «γιατί δεν επιτρέπεται να λες ότι μια γυναίκα είναι όμορφη».

«Θα ρισκάρω. Πού είναι; Να την», είπε στη συνέχεια, γυρίζοντας και είδε τη Μελόνι να στέκεται πίσω του, στη σειρά των ηγετών που παρευρέθηκαν στην τελετή.

«Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, έτσι δεν είναι; Γιατί είσαι», είπε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε και αντέδρασε με ένα χαμόγελο και ένα ελαφρύ κούνημα του κεφαλιού της για να απαντήσει «όχι» στην ερώτηση και μετά ένα «ευχαριστώ».

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ομιλία του ευχαριστώντας την Ιταλίδα πρωθυπουργό για την παρουσία της στη σύνοδο κορυφής: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο». Ολοκλήρωσε με κομπλιμέντα που, αυτή τη φορά, δεν αφορούσαν την εμφάνιση της Μελόνι: «Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ ελ Σέιχ, ποζάροντας για φωτογραφίες με τον αντίχειρα προς τα πάνω.

1760380505969-2081793-tramp-meloni.jpg

«Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, καλωσορίζοντας στη σκηνή την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία αντάλλαξε μερικές γρήγορες κουβέντες.

Αφού χαμογέλασε και είπε δύο φορές «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», ο Τραμπ καλωσόρισε τη Μελόνι στη σκηνή και της έσφιξε το χέρι, προσθέτοντας «Μια όμορφη γυναίκα».

Στην οικογενειακή φωτογραφία, η Μελόνι ήταν η μόνη γυναίκα, τοποθετημένη στην αριστερή άκρη της σκηνής, δίπλα στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στα δεξιά ήταν ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, δίπλα στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Σε μια σκηνή με μια μεγάλη πινακίδα με την ένδειξη «Ειρήνη 2025», ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαιρέτησε
έναν προς έναν τους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στο Σαρμ ελ-Σέιχ, ποζάροντας για φωτογραφίες με τον αντίχειρα προς τα πάνω. Ζήτησε επίσης από τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει το ίδιο. «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;» αστειεύτηκε ο Τραμπ, καλωσορίζοντας στη σκηνή την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, με την οποία αντάλλαξε μερικές γρήγορες κουβέντες. «Μια όμορφη γυναίκα», πρόσθεσε. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε μια μακρά χειραψία με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Νωρίτερα, η Ιταλίδα ήταν πρωταγωνίστρια και στη συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρμ Στάρμερ. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός χαιρέτησε τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν με χειραψία, ο οποίος της είπε με τη βοήθεια διερμηνέα: «Τα πας περίφημα». Στη συνέχεια πρόσθεσε: Είσαι όμορφη, αλλά πρέπει να σε κάνω να κόψεις το κάπνισμα με κάποιο τρόπο».

1760381136024-82263733-erdogan-meloni.jpg

«Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε γελώντας ο Μελόνι, όπως και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, που στεκόταν δίπλα τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Ακυρώνει την ψηφοφορία για το Ισραήλ

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Έτοιμος για συμφωνία με το Ιράν όταν θα είναι έτοιμη και η Τεχεράνη

22:48ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε από σκάλες – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία – Λεκορνί προς υπουργούς: «Πρέπει να βάλετε στην άκρη το “εγώ” σας»

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Λιβύη: Μετανάστες υποστηρίζουν ότι δέχθηκαν πυρά από τη λιβυκή ακτοφυλακή

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση σε λεωφορείο στα Χανιά: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του - Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Στους δρόμους της Γάζας μαχητές της Χαμάς - Προσωρινή άδεια από Τραμπ για να αστυνομεύουν την περιοχή

22:11ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η ειρήνη που ήρθε, αργά;

22:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κανόνες στα ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης έθεσε σε ισχύ η Καλιφόρνια - Αντίδραση στις αυτοκτονίες εφήβων

22:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η άφιξη στην Αίγυπτο και ο διάλογος με Τραμπ – Η ανάρτηση Μητσοτάκη για τη συμφωνία ειρήνης στη Γάζα

21:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Έγραψε Ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι - Για πρώτη φορά στα τελικά Μουντιάλ

21:52ΚΟΣΜΟΣ

Ειρήνη στη Γάζα: To εμβληματικό πρωτοσέλιδο του Time για τον Τραμπ – «Ο θρίαμβός του»

21:51ΕΛΛΑΔΑ

Εκατό χρόνια ζωής για τον Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνης

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πώς ο Τραμπ παραβίασε τον χρυσό κανόνα των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή για να πετύχει τη συμφωνία

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη - Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «Τάγμα του Νείλου» που απονεμήθηκε στον Τραμπ

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: Προσφυγή του ζευγαριού για την απόφαση απομάκρυνσης από το Σώμα – Πότε αρχίζει η δίκη

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή - Τι θα συζητήσουν

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: «Χαιρόμαστε για τους ομήρους, αλλά το μέλλον παραμένει αβέβαιο», λέει Ελληνοεβραίος ραβίνος στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σκηνικό αλλάζει ραγδαία από τις 20 Οκτωβρίου - Ανοίγει η «πύλη του Ατλαντικού»

06:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

21:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση BBC: Πώς ο Τραμπ παραβίασε τον χρυσό κανόνα των διαπραγματεύσεων στη Μέση Ανατολή για να πετύχει τη συμφωνία

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Viral το κοπλιμέντο Τραμπ σε Μελόνι: Είσαι νέα και όμορφη - Δεν μπορώ να το πω αυτό στις ΗΠΑ

15:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: Σχολιάζει όλη η Ευρώπη τη διαιτησία του ντέρμπι - «Αυτό είναι τρελό»

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Μασαχουσέτη – Νεκροί οι δύο επιβαίνοντες

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Συγκίνηση σε όλο τον πλανήτη από την επανένωση των ομήρων με τις οικογένειές τους - Εικόνες, βίντεο

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Δεκαεπτά χρόνια τον φρόντιζα, δεν μπορώ άλλο», λέει μητέρα που εγκατέλειψε το παιδί της με αυτισμό

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Σλοβακία: Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε τον ήχο της σύγκρουσης των δύο τρένων

07:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τιμές… Μονακό σε 5 περιοχές της Ελλάδας - Αναλυτικοί πίνακες

19:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Προηγείται με μεγάλη διαφορά η ΝΔ - Τι λένε για το κόμμα Τσίπρα και την αντιπολίτευση

18:59ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική ληστεία στην Αρκαδία: Διαρρήκτες έδεσαν και βασάνιζαν για μιάμιση ώρα το θύμα τους - Έρευνες σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μάτι: 30 μήνες φυλάκιση στον Ματθαιόπουλο για τις απειλές στον πραγματογνώμονα Λιότσιο

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αστυνομικός της Βουλής: Προσφυγή του ζευγαριού για την απόφαση απομάκρυνσης από το Σώμα – Πότε αρχίζει η δίκη

17:18ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Άναψε πορτοκαλί: Περνάω ή όχι - Τι ορίζει ο νέος ΚΟΚ, και πόσο είναι το πρόστιμο

09:18TRAVEL

Κάνε ένα βήμα πίσω στο χρόνο: Αυτό το ελληνικό χωριό είναι το όνειρο κάθε σκηνοθέτη

20:46ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός: Τι φέρνει η άνοδος της κορυφογραμμής του Αζορικού Αντικυκλώνα

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Βίντεο με τον δολοφόνο και τον συνεργό του πάνω στο σκούτερ λίγο πριν από το διπλό φονικό – Οι σφαίρες «δείχνουν» επαγγελματικό χτύπημα

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ