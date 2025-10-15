Η Τζόρτζια Μελόνι αστειεύεται: «Θα σκότωνα κάποιον αν έπρεπε να κόψω το κάπνισμα» - «Αδύνατο!»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, αστειεύτηκε τη Δευτέρα λέγοντας ότι «πιθανότατα θα σκότωνε κάποιον» αν αναγκαζόταν να σταματήσει το κάπνισμα.

Η 48χρονη Ιταλίδα, γνωστή για το δυναμικό αλλά και ανεπιτήδευτο στυλ της, ακούστηκε να παραδέχεται - κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Ειρήνης για τη Γάζα στην Αίγυπτο- ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να εγκαταλείψει τη συνήθειά της, καθώς αντάλλασσε χαριτολογίες με άλλους ηγέτες.

Η Μελόνι συνομιλούσε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει δεσμευθεί να καταστήσει τη χώρα του «απαλλαγμένη από καπνό», στη σύνοδο κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

«Δείχνετε υπέροχη. Αλλά πρέπει να σας κάνω να κόψετε το κάπνισμα», είπε ο Ερντογάν στη Μελόνι. Η ατάκα του Τούρκου προέδρου προκάλεσε γέλια στους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

«Αδύνατο», σχολίασε ο Μακρόν γελώντας. «Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε η Μελόνι. «Δεν θέλω να σκοτώσω κανέναν», συνέχισε αστειευόμενη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει πρόσφατα, σε βιβλίο της, ότι ξεκίνησε ξανά το κάπνισμα αφού είχε καταφέρει να το κόψει για 13 χρόνια. Μάλιστα, ανέφερε ότι το κάπνισμα τη βοήθησε να έρθει πιο κοντά με άλλους ηγέτες, όπως τον πρόεδρο της Τυνησίας, Καΐς Σαγιέντ.

Η Μελόνι με τον Εμίρη του Κατάρ στο Σαρμ-αλ-Σέιχ REUTERS

Ο Τραμπ την αποκάλεσε «όμορφη» στο περιθώριο της συνόδου

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την εμφάνισή της, στο περιθώριο της ίδιας συνόδου, μετά την ομιλία του στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ.

«Κανονικά δεν επιτρέπεται να το πω, γιατί στις ΗΠΑ αυτό θα σήμαινε το τέλος της πολιτικής σου καριέρας. Αλλά είναι μια όμορφη νέα γυναίκα!» είπε αστειευόμενος ο Τραμπ, την ώρα που η Μελόνι στεκόταν πίσω του.

«Στην Αμερική, αν αποκαλέσεις μια γυναίκα "όμορφη", τελείωσε η καριέρα σου — αλλά θα το ρισκάρω!» πρόσθεσε.

«Πού είναι; Εκεί είναι. Δεν σε πειράζει να σε λένε όμορφη, σωστά; Γιατί είσαι», της είπε χαμογελώντας.

Ο Τραμπ συνέχισε: «Ήθελε πολύ να είναι εδώ, είναι απίστευτη και την σέβονται πραγματικά στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός».

Η Μελόνι, που έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2022, έχει διαμορφώσει στενή σχέση με τον Τραμπ, αναλαμβάνοντας ρόλο άτυπης διαμεσολαβήτριας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σημαντικά ζητήματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης