Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, επέλεξε να κάνει καλοκαιρινές... μυστικές διακοπές στην Ρόδο, μακριά από την ένταση και τη δημοσιότητα που συνοδεύουν το αξίωμά της.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατική, η παρουσία της πρωθυπουργού της Ιταλίας στη Ρόδο δεν είχε γίνει αντιληπτή από το κοινό, καθώς η ίδια φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, επιλέγοντας ένα κατάλυμα στην Λίνδο που εξασφάλιζε διακριτικότητα.

Η αποκάλυψη έγινε μόλις προ ολίγων ημερών, όταν ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, κ. Μάνος Νικολιδάκης, ανέφερε δημόσια ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός υπήρξε φιλοξενούμενή του. «Είχαμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε στη Ρόδο την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, με απόλυτη ιδιωτικότητα, προσφέροντας απλόχερα την ελληνική αυθεντική φιλοξενία», είπε ο κ. Νικολιδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μελόνι αναχώρησε από το νησί πριν από δέκα ημέρες, έχοντας απολαύσει ολιγοήμερες διακοπές που συνδύαζαν ξεκούραση και την ομορφιά της ροδίτικης φύσης.

