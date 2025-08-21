Μελόνι: Η Ιταλία απορρίπτει την πολιτική εποικισμών του Ισραήλ

Η Ρώμη εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στην απόφαση του Ισραήλ να εγκρίνει την ίδρυση νέων εποικισμών στη Δυτική Όχθη, δήλωσε η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

Όπως υπογράμμισε, η κίνηση αυτή παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και απειλεί να ακυρώσει οριστικά την προοπτική λύσης δύο κρατών, αλλά και κάθε πολιτική διαδικασία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.

Η Μελόνι σημείωσε ότι η Ιταλία παρακολουθεί με μεγάλη ανησυχία τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις αποφάσεις του Ισραήλ για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, τονίζοντας εκ νέου τη στήριξή της στην ειρήνη, την ασφάλεια και τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επιλογή του Ισραήλ να προχωρήσει στην κατοχή της Γάζας ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, χαρακτηρίζοντάς την ως κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης που επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την ήδη κρίσιμη ανθρωπιστική κατάσταση.