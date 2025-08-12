Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

Οι κυβερνήσεις στην Ιταλία έχουν κατά μέσο όρο «προσδόκιμο ζωής» περίπου 13 μήνες 

Newsbomb

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πολιτική ιστορία της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς από το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, και το τέλος της μοναρχίας, που αποφασίστηκε σε δημοψήφισμα το επόμενο έτος, η Ιταλική Δημοκρατία είχε, συνολικά 68 κυβερνήσεις.

Δηλαδή το μέσο «προσδόκιμο ζωής» μιας κυβέρνησης στην Ιταλία είναι περίπου 13 μήνες, ένα ορόσημο που έχει ήδη ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό από την εκτελεστική εξουσία της Τζόρτζια Μελόνι. Εν ενεργεία από τις 22 Οκτωβρίου 2022.

Η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι φτάνει σήμερα το όριο των 1.024 ημερών, όντας ήδη η τέταρτη μακροβιότερη στην Ιταλική Δημοκρατία, και φιλοδοξεί να είναι η πρώτη που θα ολοκληρώσει την πενταετή κοινοβουλευτική περίοδο.

Αρχηγός του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας», η Μελόνι έγινε πριν από σχεδόν τρία χρόνια η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τη θέση της πρωθυπουργού, επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού που περιλαμβάνει επίσης το συντηρητικό κόμμα Forza Italia, που ιδρύθηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και καθοδηγείται από τον Αντόνιο Ταγιάνι μετά τον θάνατο του μεγιστάνα πριν από δύο χρόνια και τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Δεδομένης της ευκολίας και της συχνότητας με την οποία «πέφτουν» οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, πολλοί προέβλεπαν ένα άλλο εφήμερο εκτελεστικό όργανο, αλλά, παρά κάποια επεισόδια εσωτερικών αποκλίσεων, η «κυβέρνηση Μελόνι» έχει δείξει σημάδια σταθερότητας, πλησιάζει στο «βάθρο» πιο μόνιμων κυβερνήσεων και φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας – εκπληρώνοντας την πενταετή θητεία.

Με το όριο που επιτεύχθηκε σήμερα, η Μελόνι φτάνει στη μακροζωία της κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Ματέο Ρέντσι, η οποία ήταν στην εξουσία για 1.024 ημέρες, μεταξύ 22 Φεβρουαρίου 2014 και 12 Δεκεμβρίου 2016.

Μέχρι στιγμής, η μακροβιότερη ιταλική εκτελεστική εξουσία ήταν η δεύτερη υπό την ηγεσία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι (πρωθυπουργός σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις), ο οποίος κυβέρνησε για 1.412 ημέρες (μεταξύ 11 Ιουνίου 2001 και 23 Απριλίου 2005), ακολουθούμενη από την τελευταία κυβέρνηση υπό την ηγεσία του μεγιστάνα, η οποία διήρκεσε 1.287 ημέρες (μεταξύ 8 Μαΐου 2008 και 16 Νοεμβρίου 2011). Στην τρίτη θέση στο βάθρο της κυβέρνησης ο Κράξι που ήταν επικεφαλής για 1.093 ημέρες (μεταξύ 4 Αυγούστου 1983 και 1 Αυγούστου 1986).

Αν και απέχει πολύ από το να φτάσει τα εννέα χρόνια (3.339 ημέρες) αρχηγού κυβέρνησης που συγκέντρωσε ο Μπερλουσκόνι στις διαφορετικές θητείες του ως πρωθυπουργός, μεταξύ 1994 και 2011, η Μελόνι θα μπορούσε σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ακριβώς στις 4 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, να γίνει αρχηγός κυβέρνησης στην Ιταλία με μια πιο διαρκή εκτελεστική εξουσία, ξεπερνώντας τις 1.412 ημέρες της δεύτερης θητείας του «Καβαλιέρε».

Ωστόσο, ο κύριος στόχος της Μελόνι είναι να επιτύχει ένα άνευ προηγουμένου κατόρθωμα στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας: να γίνει ο πρώτος αρχηγός κυβέρνησης που θα υπηρετήσει πέντε χρόνια νομοθετικής θητείας.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν ότι αν γίνονταν εκλογές τώρα, η Μελόνι και το «Fratelli d'Italia» της θα κέρδιζαν με 29% των ψήφων, πάνω από το αποτέλεσμα που της έδωσε τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές του 2022 (26%).

Σήμερα, η Μελόνι σηματοδότησε το ορόσημο των 1.024 ημερών ως πρωθυπουργός στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχόλιο ότι αυτός είναι «ένας ακόμη λόγος για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των Ιταλών».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας - 112 για εκκένωση προς Μεσολόγγι

15:45ΚΟΣΜΟΣ

Ibiza Final Boss: O τύπος που έγινε διάσημος σε 24 ώρες και τώρα βγάζει 40.000 λίρες την ημέρα

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Το ενδεχόμενο εμπρησμών σε Αιτωλοακαρνανία και Ήπειρο εξετάζουν Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε δίπλα σε πολυκατοικία στην Ανθούπολη

15:27ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: 48χρονος άντρας απειλούσε να πέσει στο κενό στα Κάστρα Σερβίων

15:24LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόρενς: «Δεν ήθελα να ξυρίσει το κεφάλι της η Εμα Στόουν»

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Χίο - Μήνυμα του 112 για εκκένωση προς Βολισσό

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Ακόμη ένας πνιγμός στην Κρήτη: Νεκρός ηλικιωμένος στην παραλία του Τσούτσουρα

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέα παιδική χαρά στον Δήμο Αλίμου - Κονδύλης: «Το παιδί είναι το μόνιμο σημείο της προσοχής μας»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

14:51LIFESTYLE

Βαλέρια Χοψονίδου: Η πρώτη ανάρτηση μετά την γέννηση του γιου της

14:45LIFESTYLE

Η Πενέλοπε Κρουζ ξεσήκωσε το κοινό σε συναυλία του Bad Bunny με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ στο πλευρό της - Δείτε βίντεο

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Πώς «βλέπουν» ο ένας τον άλλον φάλαινες και δελφίνια - Ένα επιστημονικό συμπέρασμα

14:40TRAVEL

Οι «Παναγίες του Αιγαίου» που είναι αφιερωμένες στην «Κοίμηση της Θεοτόκου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:51LIFESTYLE

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: «Κόλαφος» σε παράστασή του στα Χανιά - «Ντροπή τους! Δεν χρειάζεται να ξανάρθουμε»

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Καίγονται σπίτια στον Αγαλά στη Ζάκυνθο: 112 για 17 οικισμούς στην Πάτρα - Φωτιές σε Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Άγιο Στέφανο, Χίο

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο «Ιονίς» - Πλέει ακυβέρνητο μεταξύ Κέας και Μακρονήσου

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Στέφανο - Στη μάχη και εναέρια μέσα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Σεϊρλή: Πνίγηκε την ίδια μέρα με τον γιο του Οδυσσέα Σταμούλη

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ιλινόις: Φρίκη με δασκάλα που βίασε 11χρονο μαθητή της - Πώς τον παγίδευσε στα «δίχτυα» της

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Βιασμός 10χρονης στη Θεσσαλονίκη - Μπαλάσκας για την μάνα: «Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη» - Ο εφιάλτης που ζούσε το παιδί

10:28LIFESTYLE

Γωγώ Τσαμπά: Άγριος καβγάς σε πανηγύρι που τραγουδούσε - «Αν δεν σταματήσετε, θα φύγω», φώναζε - Βίντεο

13:31ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη: Σπάνια ψηφιδωτή επιγραφή αφιερωμένη στον αυτοκράτορα Ιουστινιανό

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό και την Τετάρτη (13/8) η χώρα  - Οι Περιφέρειες που κινδυνεύουν περισσότερο

12:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σοφία Σεϊρλή: Η ειρωνεία της τύχης για την αδικοχαμένη ηθοποιό

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ευρώπη ετοιμάζεται για πόλεμο: Οι αμυντικές βιομηχανίες επεκτείνονται με τριπλάσια ταχύτητα - Ανάλυση των Financial Times

11:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

14:06ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε πολυκατοικία στην Πάτρα - Αναφορές για εγκλωβισμένους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Πρέβεζα - Μήνυμα του 112 για εκκένωση

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Το Νεπάλ προσφέρει δωρεάν αναρρίχηση σε 97 βουνά των Ιμαλαΐων, για να μειωθεί ο τουρισμός στο Έβερεστ όπου κάθε ορειβάτης θα πληρώνει $15.000

15:37WHAT THE FACT

Κέρματα των 2 ευρώ με αξία €2.900

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη Σίλικον Βάλεϊ σαν να παίζει... Μοnopoly» - Έξαλλοι οι γείτονες με τον «Μr Facebook»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Ουρές χιλιομέτρων στην Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου - Μεγάλη ταλαιπωρία για τους οδηγούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ