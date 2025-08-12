Ιταλία: Ένα ρεκόρ για τη Μελόνι - 1.024 ημέρες πρωθυπουργός, η 4η μακροβιότερη από το 1945

Η πολιτική ιστορία της Ιταλίας χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα των εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς από το τέλος του Β 'Παγκοσμίου Πολέμου, το 1945, και το τέλος της μοναρχίας, που αποφασίστηκε σε δημοψήφισμα το επόμενο έτος, η Ιταλική Δημοκρατία είχε, συνολικά 68 κυβερνήσεις.

Δηλαδή το μέσο «προσδόκιμο ζωής» μιας κυβέρνησης στην Ιταλία είναι περίπου 13 μήνες, ένα ορόσημο που έχει ήδη ξεπεραστεί σε μεγάλο βαθμό από την εκτελεστική εξουσία της Τζόρτζια Μελόνι. Εν ενεργεία από τις 22 Οκτωβρίου 2022.

Η δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της Τζόρτζια Μελόνι φτάνει σήμερα το όριο των 1.024 ημερών, όντας ήδη η τέταρτη μακροβιότερη στην Ιταλική Δημοκρατία, και φιλοδοξεί να είναι η πρώτη που θα ολοκληρώσει την πενταετή κοινοβουλευτική περίοδο.

Αρχηγός του κόμματος «Αδελφοί της Ιταλίας», η Μελόνι έγινε πριν από σχεδόν τρία χρόνια η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε τη θέση της πρωθυπουργού, επικεφαλής ενός κυβερνητικού συνασπισμού που περιλαμβάνει επίσης το συντηρητικό κόμμα Forza Italia, που ιδρύθηκε από τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι και καθοδηγείται από τον Αντόνιο Ταγιάνι μετά τον θάνατο του μεγιστάνα πριν από δύο χρόνια και τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι.

Δεδομένης της ευκολίας και της συχνότητας με την οποία «πέφτουν» οι κυβερνήσεις συνασπισμού στην Ιταλία, πολλοί προέβλεπαν ένα άλλο εφήμερο εκτελεστικό όργανο, αλλά, παρά κάποια επεισόδια εσωτερικών αποκλίσεων, η «κυβέρνηση Μελόνι» έχει δείξει σημάδια σταθερότητας, πλησιάζει στο «βάθρο» πιο μόνιμων κυβερνήσεων και φαίνεται να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επιτύχει κάτι πρωτοφανές στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας – εκπληρώνοντας την πενταετή θητεία.

Με το όριο που επιτεύχθηκε σήμερα, η Μελόνι φτάνει στη μακροζωία της κυβέρνησης υπό την ηγεσία του Ματέο Ρέντσι, η οποία ήταν στην εξουσία για 1.024 ημέρες, μεταξύ 22 Φεβρουαρίου 2014 και 12 Δεκεμβρίου 2016.

Μέχρι στιγμής, η μακροβιότερη ιταλική εκτελεστική εξουσία ήταν η δεύτερη υπό την ηγεσία του Σίλβιο Μπερλουσκόνι (πρωθυπουργός σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις), ο οποίος κυβέρνησε για 1.412 ημέρες (μεταξύ 11 Ιουνίου 2001 και 23 Απριλίου 2005), ακολουθούμενη από την τελευταία κυβέρνηση υπό την ηγεσία του μεγιστάνα, η οποία διήρκεσε 1.287 ημέρες (μεταξύ 8 Μαΐου 2008 και 16 Νοεμβρίου 2011). Στην τρίτη θέση στο βάθρο της κυβέρνησης ο Κράξι που ήταν επικεφαλής για 1.093 ημέρες (μεταξύ 4 Αυγούστου 1983 και 1 Αυγούστου 1986).

Αν και απέχει πολύ από το να φτάσει τα εννέα χρόνια (3.339 ημέρες) αρχηγού κυβέρνησης που συγκέντρωσε ο Μπερλουσκόνι στις διαφορετικές θητείες του ως πρωθυπουργός, μεταξύ 1994 και 2011, η Μελόνι θα μπορούσε σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, ακριβώς στις 4 Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους, να γίνει αρχηγός κυβέρνησης στην Ιταλία με μια πιο διαρκή εκτελεστική εξουσία, ξεπερνώντας τις 1.412 ημέρες της δεύτερης θητείας του «Καβαλιέρε».

Ωστόσο, ο κύριος στόχος της Μελόνι είναι να επιτύχει ένα άνευ προηγουμένου κατόρθωμα στην ιστορία της Ιταλικής Δημοκρατίας: να γίνει ο πρώτος αρχηγός κυβέρνησης που θα υπηρετήσει πέντε χρόνια νομοθετικής θητείας.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αποκαλύπτουν ότι αν γίνονταν εκλογές τώρα, η Μελόνι και το «Fratelli d'Italia» της θα κέρδιζαν με 29% των ψήφων, πάνω από το αποτέλεσμα που της έδωσε τη νίκη στις βουλευτικές εκλογές του 2022 (26%).

Σήμερα, η Μελόνι σηματοδότησε το ορόσημο των 1.024 ημερών ως πρωθυπουργός στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το σχόλιο ότι αυτός είναι «ένας ακόμη λόγος για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σοβαρότητα και αποφασιστικότητα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των Ιταλών».

Un motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani. pic.twitter.com/FdDOaVuJ9z — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) August 12, 2025

Διαβάστε επίσης