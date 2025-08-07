Ιταλία: Πράσινο φως για τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Μετά από δεκαετίες συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι στην Ιταλία έδωσε το τελικό πράσινο φως για την κατασκευή της Γέφυρας του Στενού της Μεσσήνης, ένα φιλόδοξο έργο που θα ενώσει τη Σικελία με την ηπειρωτική Ιταλία. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός φαραωνικού project συνολικής αξίας 13,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, με στόχο οι εργασίες να ξεκινήσουν το φθινόπωρο και να ολοκληρωθούν μέχρι το 2033.

Η Μελόνι παραδέχθηκε ότι η έγκριση του έργου δεν ήταν «εύκολη υπόθεση». Παρ’ όλα αυτά, δήλωσε ότι θεωρεί τη γέφυρα «επένδυση για το παρόν και το μέλλον της Ιταλίας».

Η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

Η γέφυρα, μήκους 3,7 χιλιομέτρων, προορίζεται να γίνει η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο. Το έργο, που συζητείται από τη δεκαετία του 1960, θεωρείται κρίσιμο για την ανάπτυξη του φτωχού νότου της Ιταλίας. Θα προσφέρει μια ταχύτερη σιδηροδρομική και οδική σύνδεση, αποτελώντας μια εναλλακτική λύση στα υπάρχοντα πορθμεία και δίνοντας ώθηση στις οικονομίες της Σικελίας και των γύρω περιοχών.

Τα τελευταία χρόνια είχαν γίνει πολλές απόπειρες να κατασκευαστεί η συγκεκριμένη γέφυρα, ωστόσο εγκαταλείφθηκαν λόγω ανησυχιών για το κόστος, την περιβαλλοντική επιβάρυνση, ζητήματα ασφαλείας αλλά και τον κίνδυνο εμπλοκής της μαφίας.

Επίσης η περιοχή είναι γνωστή σεισμογενής ζώνη, και πολλοί αμφισβητούν τη σκοπιμότητα της κατασκευής μιας τέτοιας γέφυρας. Ορισμένες ομάδες πολιτών και περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ήδη υποβάλει καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζοντας τους σοβαρούς κινδύνους για το τοπικό οικοσύστημα.

Ποιοι αναλαμβάνουν το Έργο;

Το έργο έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Eurolink, η οποία αποτελείται από διεθνείς κολοσσούς του κατασκευαστικού κλάδου. Επικεφαλής είναι η ιταλική Webuild, η οποία έχει εμπειρία σε μεγάλα έργα όπως το NEOM της Σαουδικής Αραβίας. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης ο ισπανικός όμιλος Sacyr, γνωστός από την επέκταση της Διώρυγας του Παναμά, και ο ιαπωνικός όμιλος IHI, με εμπειρία σε κρεμαστές γέφυρες όπως η Akashi στην Ιαπωνία.

Η Webuild εκτιμά ότι η κατασκευή της γέφυρας θα δημιουργήσει πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας, μια σημαντική ανάσα για την αγορά εργασίας στην περιοχή. Η τελική έγκριση της κυβέρνησης ανοίγει τον δρόμο για τις προκαταρκτικές εργασίες, συμπεριλαμβανομένων αρχαιολογικών και γεωλογικών ερευνών. Η Γέφυρα της Μεσσήνης παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και φιλόδοξα έργα στην Ευρώπη, που θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον του ιταλικού νότου.

Σήμερα, ο μόνος τρόπος για να διασχίσουν οι αμαξοστοιχίες το Στενό της Μεσσήνης είναι να μεταφέρονται με ειδικά διαμορφωμένα φεριμπότ, ένα ταξίδι που διαρκεί περίπου δύο ώρες. Η Ιταλία επιδιώκει να κατηγοριοποιήσει την επένδυση στη γέφυρα ως μέρος των αμυντικών δαπανών, κάτι που θα τη βοηθούσε να τηρήσει τις δεσμεύσεις των χωρών του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035.