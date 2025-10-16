Νέο ραντεβού Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Στη Βουδαπέστη θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν για να αξιολογήσουν εάν μπορούν να τερματίσουμε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Κατά τη σημερινή τους τηλεφωνική επικοινωνία, που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, χωρίς να δώσουν συγκεκριμένη ημερομηνία, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο τελευταίος διαβεβαίωσε επίσης ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους.

Οι δύο ηγέτες είχαν «καλή και παραγωγική» συζήτηση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τις διμερείς σχέσεις, με έμφαση τις εμπορικές, και συμφώνησαν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη, «για να αξιολογήσουμε εάν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον "άδοξο" πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», όπως έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Ειδικότερα, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συγκληθεί συνάντηση υψηλόβαθμων συμβούλων την επόμενη εβδομάδα, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στη νέα απευθείας συνάντηση Τραμπ–Πούτιν στη Βουδαπέστη. Οι διαπραγματεύσεις σε ανώτατο επίπεδο θα ξεκινήσουν με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ. Η τοποθεσία της συνάντησης αυτής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Κατά τη συνάντηση στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ο Ντόναλντ Τραμπ θα δώσει ώθηση στις ειρηνευτικές προσπάθειες, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει ακόμη δυνατότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Ζελένσκι στο ίδιο τραπέζι».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «δεσμεύθηκε να καθίσει μαζί του για περαιτέρω συνομιλίες».

Οπως πρόσθεσε, «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία, Μελάνια, για τη συμμετοχή της σε προγράμματα που αφορούν τα παιδιά».

Σημειώνεται πως η σημερινή συνομιλία τους είναι η μακρύτερη από την έναρξη της δεύτερης θητείας του Αμερικανού προέδρου και πραγματοποιήθηκε παραμονή της επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, όπου αναμένεται να πιέσει για την παράδοση πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στο Κίεβο. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως δηλώσει ότι σκόπευε να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο πριν λάβει απόφαση επί του θέματος.

Οι αμερικανικοί αυτοί πύραυλοι θα δώσουν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να χτυπήσει βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος και η Μόσχα έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η παράδοση αυτών των όπλων στο Κίεβο θα αποτελούσε «κλιμάκωση» κατά την άποψή της.

Σε μια εποχή που η Ρωσία αυξάνει τις επιθέσεις της εναντίον ενεργειακών υποδομών στην Ουκρανία, οι Tomahawk θα είναι το «κύριο θέμα» της συνάντησης με τον Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή, δήλωσε στο AFP την Πέμπτη ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν, Ντμίτριεφ: «Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν ήταν θετική και παραγωγική, καθορίζοντας με σαφήνεια τα επόμενα βήματα»

Όρμπαν: «Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν είναι σπουδαία νέα, είμαστε έτοιμοι»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ως «μεγάλα νέα για όλους τους ειρηνικούς λαούς στον κόσμο». «Είμαστε έτοιμοι!», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στην επίτευξη εκεχειρίας»

Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε βέβαιος ότι «η επιτυχία στη Μέση Ανατολή», δηλαδή η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, «θα μας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Ο Πούτιν με συνεχάρη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα συμβάλει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth, αναφέροντας ότι «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία Μελάνια για τη δέσμευσή της στα παιδιά. Έδειξε μεγάλη εκτίμηση και είπε ότι θα συνεχίσει να το κάνει».

Επιπλέον, «περάσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μόλις τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία».

