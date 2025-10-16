Επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν αυτή την ώρα, μια ημέρα πριν την άφιξη του Ζελένσκι στην Ούασινγκτον

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025.

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αυτή τη στιγμή ο Ντόναλντ Τραμπ, μια ημέρα πριν την άφιξη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκo.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνει χώρα η επικοινωνία του με τον Ρώσο ομόλογό του, ενώ σημείωσε ότι συζήτηση θα πάρει αρκετή ώρα για να ολοκληρωθεί.

