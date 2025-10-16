Ντόναλντ Τραμπ: «Ο Μόντι με διαβεβαίωσε ότι η Ινδία θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σφίγγει το χέρι του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2025, στην Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τον διαβεβαίωσε ότι θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην χώρα.

«Είναι φίλος μου, έχουμε εξαιρετική σχέση... έχουμε εξαιρετική σχέση – όχι, δεν ήμασταν ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι αγόραζε πετρέλαιο από τη Ρωσία, γιατί αυτό επέτρεπε στη Ρωσία να συνεχίσει αυτόν τον γελοίο πόλεμο, στον οποίο έχουν χάσει ενάμισι εκατομμύριο ανθρώπους», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, καθώς επέκρινε τις κινήσεις του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν, στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν ήμουν ευχαριστημένος που η Ινδία αγόραζε πετρέλαιο, και ο (Μόντι) με διαβεβαίωσε σήμερα ότι δεν θα συνεχίσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε την Κίνα να κάνει το ίδιο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ καλεί εδώ και μήνες την Ινδία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, επικαλούμενος τις συνεχείς αγορές φθηνού ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία ως κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμού 25% στην Ινδία ως ποινή για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι η κίνηση της Ινδίας να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου θα επιταχύνει το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

«Αν η Ινδία δεν αγοράζει πετρέλαιο, αυτό το κάνει πολύ πιο εύκολο, και δεν πρόκειται να αγοράσουν, μου διαβεβαίωσαν ότι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν θα αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», είπε ο Τραμπ. «Και θα επιστρέψουν στη Ρωσία μετά το τέλος του πολέμου».

Η Ινδία εξαρτάται από καιρό από τη Ρωσία για το αργό πετρέλαιο, προκειμένου να στηρίξει την ακμάζουσα οικονομία της και τον αυξανόμενο πληθυσμό της, που σήμερα ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια άτομα.

Η πιο πυκνοκατοικημένη χώρα του κόσμου είναι ήδη ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου παγκοσμίως και, με το ρυθμό κατανάλωσης της Ινδίας να συνεχίζει να αυξάνεται ραγδαία, αναμένεται να ξεπεράσει την Κίνα έως το 2030, σύμφωνα με το Reuters.

