ΗΠΑ: Μόνο για νέες αιτήσεις Η-1Β το τέλος των 100.000 - Πώς επηρεάζεται η Ινδία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμμετέχει σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας Keir Starmer στο Chequers κοντά στο Aylesbury της Αγγλίας, Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αμερικανική κυβέρνηση διευκρίνισε ότι το τέλος ύψους 100.000 δολαρίων για τη βίζα εργασίας H-1B, που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ θα αφορά αποκλειστικά νέες αιτήσεις. Δεν θα ισχύσει για ανανεώσεις ούτε για όσους κατέχουν ήδη τη συγκεκριμένη θεώρηση. «Η χρέωση αυτή θα καταβληθεί μόνο μία φορά για την αίτηση και αφορά μόνο τις νέες θεωρήσεις εισόδου», τόνισε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση του μέτρου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ινδία, χώρα με χιλιάδες εργαζόμενους που επωφελούνται από το πρόγραμμα H-1B για να απασχοληθούν σε αμερικανικές εταιρείες. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δήλωσε το Σάββατο ότι «φοβάται για τις επιπτώσεις στους ανθρώπους» εξαιτίας της «αναστάτωσης που επιφέρει στις οικογένειες». Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι αμερικανικές αρχές θα αντιμετωπίσουν κατάλληλα το θέμα».

Η βίζα H-1B αποτελεί βασικό εργαλείο για εταιρείες τεχνολογίας που αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό στο εξωτερικό. Ο κλάδος έχει ήδη εκφράσει επιφυλάξεις για το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να περιορίσει την προσέλκυση ταλέντων και να αυξήσει το λειτουργικό κόστος. Οι αντιδράσεις αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, καθώς το τέλος θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό και ενδέχεται να πλήξει τη δυναμική της αγοράς εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Διαβάστε επίσης