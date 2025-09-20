Χρυσή κάρτα διαμονής στις ΗΠΑ με υπογραφή Τραμπ έναντι 1 εκατ. δολαρίων

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Παρασκευή εκτελεστικό διάταγμα που θεσπίζει μια νέα «χρυσή κάρτα διαμονής». Το νέο καθεστώς επιτρέπει σε αλλοδαπούς να αποκτούν δικαίωμα διαμονής στις ΗΠΑ καταβάλλοντας ποσό τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Η «χρυσή» κάρτα αποτελεί προσαρμογή του γνωστού θεσμού της «πράσινης κάρτας», που επιτρέπει σε κατόχους της να ζουν και να εργάζονται στη χώρα.

«Τεράστια επιτυχία» σύμφωνα με τον Τραμπ

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος χαρακτήρισε το νέο πρόγραμμα «τεράστια επιτυχία» και τόνισε ότι απευθύνεται σε αλλοδαπούς με «εξαιρετικές ποιότητες». Όπως δήλωσε, στόχος του είναι να προσελκύσει επενδυτές και άτομα με σημαντική οικονομική ισχύ, που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αμερικανική οικονομία.

Η εισαγωγή της «χρυσής» κάρτας έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να ενισχύσει τις επενδύσεις και να ενδυναμώσει την εσωτερική αγορά. Το πρόγραμμα θυμίζει αντίστοιχα καθεστώτα που εφαρμόζονται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες, όπου η αγορά ακινήτων ή επενδύσεων συνοδεύεται από δικαιώματα παραμονής.

