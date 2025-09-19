Τραμπ: Απορρίφθηκε η αγωγή-μαμούθ 15 δισεκατομμυρίων κατά των New York Times

Η αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ντόναλντ Τραμπ κατά των New York Times απορρίφθηκε από ομοσπονδιακό δικαστή την Παρασκευή (19/09), χαρακτηρίζοντάς την ως «απολύτως ακατάλληλη» απόπειρα επίθεσης σε έναν αντίπαλο.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Στίβεν Μέριντεϊ στην Τάμπα της Φλόριντα δήλωσε ότι η αγωγή του Τραμπ παραβίαζε έναν ομοσπονδιακό κανόνα πολιτικής δικονομίας που απαιτεί μια σύντομη και σαφή δήλωση των λόγων για τους οποίους θα πρέπει να επικρατήσει, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Μια καταγγελία πρέπει να «ενημερώνει τους κατηγορούμενους με δίκαιο, ακριβή, άμεσο και νηφάλιο τρόπο... για τη φύση και το περιεχόμενο των ισχυρισμών», έγραψε ο Μέριντεϊ. «Μια καταγγελία δεν είναι δημόσιο φόρουμ για βρισιές και ύβρεις, ούτε προστατευόμενη πλατφόρμα για να ξεσπάσει κανείς την οργή του εναντίον ενός αντιπάλου».

Ο Μέριντεϊ έδωσε στον Τραμπ διορία 28 ημερών για να υποβάλει μια τροποποιημένη καταγγελία που δεν θα υπερβαίνει τις 40 σελίδες. Ο Λευκός Οίκος και οι δικηγόροι του Trump δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

