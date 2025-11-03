Τζορτζ Κλούνεϊ: «Λάθος» η αντικατάσταση του Μπάιντεν από τη Χάρις

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι ήταν «λάθος» που η Κάμαλα Χάρις αντικατέστησε τον Τζο Μπάιντεν ως η υποψήφια των Δημοκρατικών που θα αντιμετώπιζε τον Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον περασμένο Νοέμβριο. Αλλά ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ που στηρίζει παραδοσιακά τους Δημοκρατικούς πρόσθεσε ότι δεν είχε μετανιώσει που έγραψε ένα άρθρο γνώμης στους New York Times τον Ιούλιο, ζητώντας από τον Μπάιντεν να αποχωρήσει από την κούρσα.

Στο άρθρο με τίτλο «Αγαπώ τον Τζο Μπάιντεν. Αλλά χρειαζόμαστε έναν νέο υποψήφιο», ο Κλούνεϊ έγραψε ότι ο ηλικιωμένος πρόεδρος είχε κερδίσει πολλές μάχες στην καριέρα του «αλλά η μία μάχη που δεν μπορεί να κερδίσει είναι η μάχη ενάντια στον χρόνο».

Ο Κλούνεϊ μίλησε δημόσια μετά την επίθεση που δέχθηκε από τον γιο του πρώην προέδρου, Χάντερ Μπάιντεν επειδή αμφισβήτησε τον πατέρα του. Λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά το άρθρο γνώμης του Κλούνεϊ, ο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί για να υποστηρίξει τη Χάρις.

Στη συνέντευξή του στο CBS , ο ηθοποιός είπε ότι θα το έγραφε ξανά, προσθέτοντας: «Είχαμε μια ευκαιρία». «Ήθελα να υπάρξουν, όπως έγραψα στο άρθρο γνώμης, προκριματικές εκλογές. Ας το δοκιμάσουμε γρήγορα και ας το ξεκινήσουμε», είπε. Αλλά δεν υπήρξαν προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών και η αντιπρόεδρος του Μπάιντεν πήρε το χρίσμα, χάνοντας στη συνέχεια από τον Τραμπ.

Νομίζω πως το λάθος με την Κάμαλα ήταν ότι έπρεπε να “τρέξει” ενάντια στο δικό της παρελθόν. Είναι πολύ δύσκολο να λες “δεν είμαι αυτό το πρόσωπο” όταν αυτό που προβάλλεις είναι το προσωπικό σου έργο. Ηταν μια πολύ δύσκολη αποστολή», ανέφερε. «Πιστεύω πως ήταν λάθος, ειλικρινά», πρόσθεσε.

Στο άρθρο γνώμης, ο ηθοποιός και μεγάλος χορηγός των Δημοκρατικών είχε γράψει πως «είναι καταστροφικό να το λέω», αλλά ο Τζο Μπάιντεν που είχε συναντήσει σε μια εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων τρεις εβδομάδες νωρίτερα δεν ήταν ο Μπάιντεν του 2010. «Δεν ήταν καν ο Τζο Μπάιντεν του 2020», πρόσθεσε.

«Ήταν ο ίδιος άνθρωπος που είδαμε όλοι στο ντιμπέιτ», είπε ο Κλούνεϊ, αναφερόμενος στο καταστροφικό τηλεοπτικό ντιμπέιτ του Μπάιντεν εναντίον του Τραμπ εβδομάδες πριν, το οποίο τροφοδότησε νέες ανησυχίες σχετικά με την καταλληλότητα του 81χρονου για το αξίωμα.

Σε μια φορτισμένη συνέντευξη στο κανάλι του YouTube Channel 5 με τον Άντριου Κάλαχαν, ο Χάντερ Μπάιντεν κατηγόρησε τον Κλούνεϊ ότι υπερβάλλει για την αδυναμία του πρώην προέδρου. Όταν ρωτήθηκε γιατί ο Κλούνεϊ είχε παρέμβει στην κούρσα, ο Χάντερ Μπάιντεν απάντησε με μια σειρά από βωμολοχίες για τον ηθοποιό.

Σε συνέντευξή της στο BBC τον περασμένο μήνα πάντως, η Χάρις δήλωσε ότι μπορεί να είναι ξανά υποψήφια για τον Λευκό Οίκο. Στην πρώτη της συνέντευξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Χάρις είπε ότι «πιθανώς» θα γίνει πρόεδρος μια μέρα ενώ δήλωσε σίγουρη ότι θα υπάρξει μια γυναίκα στον Λευκό Οίκο στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης