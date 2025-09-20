ΗΠΑ «Χρυσή» και «Πλατινένια Κάρτα Τραμπ» για εκατομμυριούχους

Ένα εκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ για μόνιμη διαμονή

ΗΠΑ «Χρυσή» και «Πλατινένια Κάρτα Τραμπ» για εκατομμυριούχους
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει μια νέα προσέγγιση για να εξασφαλίσει μόνιμη άδεια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους πλούσιους μετανάστες. Ταυτόχρονα, οι βίζες για τους ειδικευμένους εργαζόμενους, στους οποίους βασίζονται πολλές αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, πρόκειται να περιοριστούν.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπέγραψε δύο εκτελεστικά διατάγματα προς τούτο. Πλαισιώθηκε στον Λευκό Οίκο από τον υπουργό Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ, και απεικονίστηκε σε έναν χρυσό χάρτη που απεικονίζει τον Τραμπ δίπλα στο Άγαλμα της Ελευθερίας.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η «Χρυσή Κάρτα» θα ισχύσει τον Φεβρουάριο. Θα επιτρέπει σε αλλοδαπούς να εγκατασταθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι 1 εκατομμυρίου δολαρίων. Οι εταιρείες θα μπορούν να φέρουν υπαλλήλους στις ΗΠΑ έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων ανά άτομο.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους, ο Λούτνικ εξήγησε ότι αρχικά θα είναι διαθέσιμες 80.000 από αυτές τις κάρτες. Ο Τραμπ σκοπεύει να παρακολουθήσει το πρόγραμμα για λίγο και στη συνέχεια «να επανεξετάσει εάν η τιμολόγηση και το μοντέλο είναι κατάλληλα».

Η άλλη κίνηση της κυβέρνησης είναι πιθανό να επιβαρύνει σημαντικά τον κλάδο της τεχνολογίας: Στο μέλλον, θα χρεώνεται τέλος 100.000 δολαρίων (προς το παρόν λίγο πάνω από 85.000 ευρώ) για μια κατηγορία βίζας εργασίας που χρησιμοποιούνται συχνά από εταιρείες. Προς το παρόν, η λεγόμενη βίζα H-1B κοστίζει μόνο μερικές χιλιάδες δολάρια. Σύμφωνα με τον Lutnick, το τέλος των 100.000 δολαρίων θα χρεώνεται για καθένα από τα τρία έτη της βίζας, αλλά οι ακριβείς λεπτομέρειες εξακολουθούν να εξετάζονται.

Ο Λευκός Οίκος έχει έκτοτε διευκρινίσει ότι το υψηλό τέλος θα ισχύει μόνο για νέες βίζες. Όσοι έχουν ήδη ή ανανεώνουν βίζα H-1B δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ακόμα και αν μια νέα βίζα σε αυτήν την κατηγορία τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Οκτωβρίου, το νέο τέλος δεν θα καταβληθεί, όπως αναφέρθηκε.

Η βίζα H-1B χρησιμοποιείται ευρέως

Οι ξένοι υπήκοοι που βρίσκονται στις ΗΠΑ με βίζες H-1B έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της Silicon Valley. Πολλοί από αυτούς είναι από την Ινδία —σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP, αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα όλων των εργαζομένων με αυτήν την κατηγορία βίζας.

Οι αναλυτές φοβούνται ότι το τέλος θα μπορούσε να αναγκάσει τις εταιρείες να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες θέσεις εργασίας υψηλής αξίας. Αυτό θα αποδυνάμωνε τη θέση των ΗΠΑ στον ανταγωνισμό με την Κίνα για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη. Παρ 'όλα αυτά, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι οι εταιρείες τεχνολογίας σίγουρα θα ήταν «πολύ χαρούμενες» με τον νέο κανονισμό.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, περίπου τα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας που καλύπτονται μέσω του προγράμματος H-1B αφορούν τον τομέα των υπολογιστών. Οι εργοδότες χρησιμοποιούν επίσης τη βίζα για να φέρουν μηχανικούς, δασκάλους και ιατρικό προσωπικό στη χώρα. Ορισμένοι σύμμαχοι του Τραμπ έχουν επικρίνει εδώ και καιρό την κατηγορία των βιζών για κατάχρηση και αφαίρεση θέσεων εργασίας από Αμερικανούς εργαζόμενους.

«Εκπαιδεύστε τους Αμερικανούς»

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Λάτνικ δήλωσε ότι η κίνηση αυτή θα καθιστούσε ασύμφορη για τις αμερικανικές εταιρείες την προσέλκυση υπαλλήλων στη χώρα και την εκπαίδευσή τους. Θα έπρεπε να αναρωτηθούν αν ένας υποψήφιος για θέση εργασίας ήταν αρκετά πολύτιμος για αυτές ώστε να πληρώσει 100.000 δολάρια στην κυβέρνηση επιπλέον του μισθού του. Εάν όχι, θα μπορούσαν στη συνέχεια να προσλάβουν Αμερικανούς εργαζόμενους. «Αν πρόκειται να εκπαιδεύσετε κάποιον, εκπαιδεύστε έναν από τους νεαρούς αποφοίτους των σπουδαίων πανεπιστημίων μας. Εκπαιδεύστε Αμερικανούς. Σταματήστε να φέρνετε ανθρώπους που θα μας πάρουν τις δουλειές μας», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ αφήνει ανοιχτές τις «πίσω πόρτες»: εξαιρέσεις για άτομα, εταιρείες ή ολόκληρες βιομηχανίες είναι δυνατές εάν η κυβέρνηση αναγνωρίσει εθνικό συμφέρον στην απασχόληση ορισμένων ειδικευμένων εργαζομένων. Από την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ξεκινήσει μια εκτεταμένη αυστηροποίηση των νόμων περί μετανάστευσης.

Μια άλλη ιδέα: "Κάρτα Trump Platinum"

Η «Χρυσή Κάρτα», η οποία έχει σχεδιαστεί για μακροχρόνια διαμονή, είναι παρόμοια ως προς τα δικαιώματά της με μια «Πράσινη Κάρτα», η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση, παρέχει μόνιμη διαμονή στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Λούτνικ, οι κάτοχοι της «Χρυσής Κάρτας» θα μπορούσαν επομένως να υποβάλουν αίτηση για υπηκοότητα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Το διάταγμα αναδιαρθρώνει τις υπάρχουσες κατηγορίες μετανάστευσης. Μένει να δούμε αν αυτό θα αντέξει νομικά.

Επίσης, σχεδιάζεται —αλλά όχι τόσο προχωρημένη η εφαρμογή της— μια «Πλατινένια Κάρτα Τραμπ», η οποία, σύμφωνα με τον Λούτνικ, απαιτεί την έγκριση του Κογκρέσου. Θα επιτρέπει έως και 270 ημέρες διαμονής ετησίως για πέντε εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ—χωρίς να χρειάζεται να καταβάλλονται φόροι στις ΗΠΑ για εισόδημα που αποκτάται εκτός ΗΠΑ. Ωστόσο, ο υπουργός δήλωσε ότι αυτό δεν παρέχει μια διαδρομή προς την απόκτηση της υπηκοότητας.

Η κυβέρνηση αναμένει τεράστια έσοδα από τα δύο προτεινόμενα προγράμματα. Ο Λούτνικ δήλωσε ότι το πρόγραμμα «Χρυσή Κάρτα» αναμένεται να αποφέρει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα «Πλατινένιο» αναμένεται να αποφέρει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Άφησε ανοιχτό το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου θα συγκεντρωθούν αυτά τα ποσά.

