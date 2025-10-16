Σκληρό πόκερ στην Ουκρανία για Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι με Tomahawk και πυρηνικές απειλές

Η Ουκρανία πιέζει τις ΗΠΑ για να πάρει πυραύλους Tomahawk με τον Τραμπ να εκτιμά ότι ο Πούτιν μπορεί να καθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Επιμέλεια - Μιλτιάδης Τσεκούρας

Σκληρό πόκερ στην Ουκρανία για Τραμπ, Πούτιν, Ζελένσκι με Tomahawk και πυρηνικές απειλές

Φωτ. Αρχείου - Πύραυλος Τόμαχοκ εκτοξεύεται από το αμερικανικό πλοίο USS Cape St. George, το 2003. 

REUTERS/U.S. Navy
Ένα σκληρό πόκερ παίζεται τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία μετά τη συμφωνία στην Γάζα με τους τρεις «παίκτες» - Πούτιν, Τραμπ, Ζελένσκι- να σκέφτονται τις επόμενες κινήσεις του για το ποιος θα καταφέρει να επικρατήσει.

Η Ρωσία έχει αυξήσει εκ νέου τις επιθέσεις της στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας, ειδικά καθώς η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, επαναλαμβάνοντας το μοτίβο που παρατηρείται κάθε φθινόπωρο από την έναρξη της ευρείας εισβολής της τον Φεβρουάριο του 2022.

Παρά τις σημαντικές βελτιώσεις στην ουκρανική αεράμυνα, που πλέον αναχαιτίζει το μεγαλύτερο μέρος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που εξαπολύει καθημερινά η Μόσχα, το Κίεβο επιδιώκει περισσότερα από τη δυτική στήριξη: ζητεί στρατηγικά όπλα, όπως τους πυραύλους Tomahawk, που θα επιτρέψουν να πλήξει τις θέσεις εκτόξευσης εντός ρωσικού εδάφους.

Η Ουκρανία έχει αιτηθεί από τις ΗΠΑ πυραύλους μεγάλης εμβέλειας, συγκεκριμένα τους Tomahawk, ώστε να καταστρέφει τις βάσεις εκτόξευσης αντί να περιορίζεται μόνο στην αναχαίτιση εκατοντάδων drones και δεκάδων πυραύλων, αφού έχουν ήδη εισέλθει στον ουκρανικό εναέριο χώρο. Λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε να εννοηθεί ότι ενδέχεται να εγκρίνει την πώληση των Tomahawk στην Ουκρανία, κίνηση που θα επιτρέψει στο Κίεβο να εξαπολύει πλήγματα βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος με μεγαλύτερη ακρίβεια και ισχύ.

Tomahawk: Με επιχειρησιακή εμβέλεια 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα

Οι Tomahawk αποτελούν βασικό στοιχείο του αμερικανικού οπλοστασίου με επιχειρησιακή εμβέλεια 1.600 έως 2.500 χιλιόμετρα και πολεμική κεφαλή βάρους έως 450 κιλά. Η Ουκρανία στηρίζεται κυρίως σε δυτικούς πυραύλους όπως οι Storm Shadow, με εμβέλεια περίπου 250 χιλιόμετρα, καθώς και σε εγχώρια drones και πυραύλους τύπου Palianytsia, με περιορισμένο ωφέλιμο φορτίο 50-100 κιλών. Καθώς ο Τραμπ και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζονται να συναντηθούν στην Ουάσινγκτον, το ζήτημα των Tomahawk αναμένεται να βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, που βρίσκεται ήδη στις ΗΠΑ, προσπαθεί να εξηγήσει στις αμερικανικές αρχές γιατί χρειάζεται αυτούς τους πυραύλους, παρουσιάζοντας την υπάρχουσα κατάσταση και τα κενά στις οπλικές της δυνατότητες. Ο επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, τόνισε ότι η τεχνολογία, όπως τα F-16 και τα προηγμένα συστήματα αεράμυνας, σώζει ζωές και στηρίζει τον ουκρανικό στρατό στο μέτωπο.

Το ISW αναλύει ότι η Ουκρανία με τέτοιους πυραύλους θα μπορούσε να υποβαθμίσει σημαντικά την επιχειρησιακή ικανότητα της Ρωσίας, πλήττοντας κρίσιμες εγκαταστάσεις στα μετόπισθεν. Ωστόσο, η προοπτική αποστολής των Tomahawk έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη Μόσχα, με δηλώσεις περί “δραματικής φάσης” σύγκρουσης και απειλές πυρηνικής απάντησης από Ρώσους αξιωματούχους, περιλαμβανομένου του πρώην προέδρου Μεντβέντεφ.

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Παρά τις απειλές, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να πιέζουν στρατηγικά, με τον Τραμπ να φέρεται να εκτιμά ότι ακόμη και η απειλή αποστολής των Tomahawk μπορεί να ωθήσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ δηλώνει ότι σκοπεύει να συνομιλήσει απευθείας μαζί του.

Ενδεικτικά, ο Τραμπ έλεγε: «Αν ο πόλεμος δεν τελειώσει, ίσως στείλουμε Tomahawk. Είναι ένα απίστευτο όπλο και η Ρωσία δεν το χρειάζεται. Αν δεν λήξει, μπορεί να το κάνουμε. Ίσως όχι, αλλά ίσως το κάνουμε».

Με πληροφορίες από Euronews

