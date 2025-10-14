Ουκρανία: Ο Ζελένσκι αφαίρεσε την υπηκοότητα του δημάρχου της Οδησσού

Στην αφαίρεση της υπηκοότητας του δημάρχου της Οδησού, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ουκρανίας, προχώρησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τρίτη (14/10).

Η ενέργεια του Ουκρανού προέδρου έγινε διότι ο δήμαρχος Χενάντι Τρουχάνοφ έχει ρωσική υπηκοότητα, εξηγεί το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται πηγή που είναι εξοικιωμένη με το θέμα και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Τρουχάνοφ, ο οποίος είναι δήμαρχος της πόλης - που αποτελεί το σημαντικότερο λιμάνι της Ουκρανίας - από το 2014 είχε αρνηθεί στο παρελθόν ότι έχει ρωσική υπηκοότητα.

Πρόταση για στρατιωτική διοίκηση στην περιοχή

Η αφαίρεση της υπηκοότητας του Τρουχάνοφ έρχεται μετά την εντολή του Ζελένσκι στον επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας να εξετάσει το ενδεχόμενο σύστασης Στρατιωτικής Διοίκησης στην πόλη της Οδησσού.

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ένας πολίτης, ο Ιβάν Καζάτσουκ, υπέβαλε αίτηση στον πρόεδρο, ζητώντας τη δημιουργία στρατιωτικής διοίκησης στην πόλη της Οδησσού «προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη και αποτελεσματική λειτουργία των κρατικών αρχών στην πόλη της Οδησσού υπό στρατιωτικό νόμο».

Ο Καζάτσουκ υποστήριξε ότι η πόλη έχει στρατηγική σημασία ως «σημαντικός κόμβος μεταφορών, πλοίων και logistics στο νότιο τμήμα της Ουκρανίας» και βρίσκεται «σε κοντινή απόσταση από ζώνες μάχης και περιοχές με αυξημένο επίπεδο απειλών». Πρόσθεσε ότι «η αποτελεσματική και αδιάλειπτη λειτουργία των κρατικών αρχών στην πόλη είναι θέμα εθνικής ασφάλειας και άμυνας».

Η αίτηση υποστηρίχθηκε από περισσότερους από 25.000 Ουκρανούς, προκαλώντας την επίσημη απάντηση του Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι οι αποφάσεις για τη σύσταση στρατιωτικών διοικήσεων λαμβάνονται από τον ίδιο κατόπιν υποβολής αιτήματος από τις περιφερειακές κρατικές διοικήσεις ή τη στρατιωτική διοίκηση και ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα τέτοιο αίτημα σχετικά με την Οδησσό.

*Με πληροφορίες από Reuters, Ukrainska Pravda

