Μετά τη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία στο επίκεντρο - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι την Παρασκευή

Έπειτα από τη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δημοσιογράφο των Financial Times.

BREAKING:



Trump has invited Zelensky to visit him in the White House on Friday



???? pic.twitter.com/pGI55axJ6U — Visegrád 24 (@visegrad24) October 13, 2025

Ο δημοσιογράφος των FT, Κρίστοφερ Μίλερ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ πως ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον τον Ουκρανό ομόλογό του την Παρασκευή, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν γνώση των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου.

NEWS: President Trump plans to welcome President Zelenskyy in Washington on Friday, three people familiar with the plans tell me. This comes after two phone calls between the presidents over last weekend during which they discussed Tomahawk missile sales and how to end Russia's… — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 13, 2025

Αυτό έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν την πώληση πυραύλων Tomahawk και τον τρόπο που θα φτάσουν στον τερματισμό του πολέμου, καθώς και την έναρξη μιας εβδομάδας συζητήσεων μεταξύ ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών αξιωματούχων, πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης