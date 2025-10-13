Μετά τη Μέση Ανατολή, η Ουκρανία στο επίκεντρο - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι την Παρασκευή
Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ουκρανό ομολογό του στην Ουάσινγκτον
Έπειτα από τη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα υποδεχθεί τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το οποίο επικαλείται δημοσιογράφο των Financial Times.
Ο δημοσιογράφος των FT, Κρίστοφερ Μίλερ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ πως ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον τον Ουκρανό ομόλογό του την Παρασκευή, σύμφωνα με τρία άτομα που έχουν γνώση των σχεδίων του Αμερικανού προέδρου.
Αυτό έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν την πώληση πυραύλων Tomahawk και τον τρόπο που θα φτάσουν στον τερματισμό του πολέμου, καθώς και την έναρξη μιας εβδομάδας συζητήσεων μεταξύ ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών αξιωματούχων, πρόσθεσε.