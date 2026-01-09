Συρία: Συνεχίζονται οι μάχες στο Χαλέπι – Οι Κούρδοι αρνούνται να εγκαταλείψουν την πόλη

Σκηνές χάους και φόβο περιγράφουν οι άμαχοι που εγκαταλείπουν το Χαλέπι της Συρίας μετά τις συγκρούσεις των Κούρδων μαχητών με τις κυβερνητικές δυνάμεις των ισλαμιστών.

Σύμφωνα με το Al Jazeera την τελευταία ώρα έχουν ξεκινήσει και πάλι οι μάχες μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και κάποιων φατριών στις τάξεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες ηγούνται οι Κούρδοι.

Ο στρατός της Συρίας έδωσε νέα διορία στους Κούρδους μαχητές να φύγουν από την γειτονιά Σεΐχ Μασούντ του Χαλεπίου και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η εκεχειρία με τους Κούρδους δεν έχει ακόμη καταρρεύσει.

Ωστόσο η κατάσταση είναι εξαιρετικά ασταθής καθώς δημοσιογράφος του Al Jazeera περιγράφει ότι είδε μαχητές των SDF να πυροβολούν τα λεωφορεία, τα οποία είχαν φτάσει για να τους μεταφέρουν στην ανατολική πλευρά της χώρας. Επίσης μεταδίδει ότι μαχητές, πυρομαχικά και στρατιωτικά οχήματα φτάνουν στην συνοικία Σεΐχ Μασούντ και οι Κούρδοι επιμένουν ότι θα υπερασπιστούν τις γειτονιές τους.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν σταματήσει καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν όροι που οι Κούρδοι δεν μπορούν να αποδεχτούν. Πηγές ανέφεραν ότι οι διαφωνίες είναι κυρίως στο εσωτερικό των κουρδικών δυνάμεων, δηλαδή διαφορετικές φατρίες μάχονται μεταξύ τους εντός των τάξεων των SDF.

Άμαχοι εγκαταλείπουν τις συνοικίες όπου ξέσπασαν οι μάχες στο Χαλέπι. Πηγή: Associated Press

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι, εκ των οποίων και άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στις συγκρούσεις από την περασμένη Τρίτη. Οι μάχες ξέσπασαν καθώς προχωρούσε η εφαρμογή της συμφωνίας της κυβέρνησης της Συρίας με τους Κούρδους μαχητές να ενσωματωθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις της Συρίας. Σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να αποδυναμιτιστεί το κλίμα και να μην καταρρεύσει η συμφωνία.

