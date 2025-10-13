Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή - Τι θα συζητήσουν

Φωτ. Αρχείου - Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του στον Λευκό Οίκο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του Λευκού Οίκου Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στην Ουάσινγκτον.

Η δήλωση του Ζελένσκι έγινε σε συνέντευξη Τύπου με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλλας.

«Θα συναντηθώ με τον πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα. Πιστεύω ότι πρέπει να συζητήσουμε τη σειρά των μέτρων που θέλω να προτείνω στον πρόεδρο», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Επιπλέον, ο Ζελένσκι σχεδιάζει μια σειρά συναντήσεων με γερουσιαστές, μέλη του Κογκρέσου, στρατιωτικούς αξιωματούχους, εταιρείες ενέργειας, ενώ θα έχει και «άλλες σημαντικές επαφές» κατά τη διάρκεια που θα βρίσκεται στις ΗΠΑ.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι τα κύρια θέματα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στις ΗΠΑ θα είναι η αντιαεροπορική άμυνα και τα όπλα για επιθέσεις στα βάθη της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα την Δευτέρα (13/10) ο δημοσιογράφος των Financial Times, Κρίστοφελ Μίλερ, έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ, επικαλούμενος πηγές, πως ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να υποδεχθεί στην Ουάσινγκτον τον Ουκρανό ομόλογό του την Παρασκευή.

NEWS: President Trump plans to welcome President Zelenskyy in Washington on Friday, three people familiar with the plans tell me. This comes after two phone calls between the presidents over last weekend during which they discussed Tomahawk missile sales and how to end Russia's… — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 13, 2025

Αυτό έρχεται μετά από δύο τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των προέδρων το περασμένο Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των οποίων συζήτησαν την πώληση πυραύλων Tomahawk και τον τρόπο που θα φτάσουν στον τερματισμό του πολέμου, καθώς και την έναρξη μιας εβδομάδας συζητήσεων μεταξύ ουκρανικής αντιπροσωπείας και Αμερικανών αξιωματούχων, πρόσθεσε.

