Μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα στείλω πυραύλους Τόμαχοκ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκέφτεται να απειλήσει τον Ρώσο ομόλογό του πως θα προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ στην Ουκρανία αν δεν βάλει τέλος στον πόλεμο

Newsbomb

Μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα στείλω πυραύλους Τόμαχοκ
Pool Sputnik Kremlin
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηνΚυριακή πως σκοπεύει να απειλήσει τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν πως θα στείλει πυραύλους κρουζ τύπου Τόμαχοκ στην Ουκρανία, αν δεν λάβει τέλος η εισβολή των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας στη χώρα.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι εξετάζει την πώληση πυραύλων του τύπου σε ευρωπαϊκές χώρες για να τους διαθέσουν στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς η συνάντησή του με τον κ. Πούτιν στα μέσα Αυγούστου στην Αλάσκα δεν επέτρεψε να σημειωθεί πρόοδος, να τελειώσει η ένοπλη σύρραξη που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022.

«Μπορεί να του μιλήσω. Να του πω ‘Άκου, αν αυτός ο πόλεμος δεν τελειώσει, θα τους στείλω Τόμαχοκ’», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους εν πτήσει προς τη Μέση Ανατολή, όταν ερωτήθηκε αν θα έθετε θέμα στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι του ζήτησε πυραύλους του είδους στην τηλεφωνική συνδιάλεξή τους προχθές Σάββατο, που ήταν αφιερωμένη κυρίως σε νέες αποστολές στρατιωτικού υλικού στις δυνάμεις του Κιέβου.

«Οι Τόμαχοκ αποτελούν νέο βήμα επίθεσης», είπε ο Τραμπ, που ταξιδεύει προς το Ισραήλ και την Αίγυπτο για να προωθήσει το σχέδιό του για την αποκατάσταση της ειρήνης στη Γάζα.

«Θέλουν να εκτοξευτούν Τόμαχοκ προς την κατεύθυνσή τους; Δεν νομίζω», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στους Ρώσους ηγέτες.

Ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει εναντίον της προμήθειας πυραύλων Τόμαχοκ στο Κίεβο, τονίζοντας πως θα επρόκειτο για «νέα κλιμάκωση» και θα «κατέστρεφε» τις σχέσεις της Ουάσιγκτον και της Μόσχας.

Τα όπλα του τύπου έχουν δραστικό βεληνεκές 2.500 χιλιομέτρων, με βάση όσα είναι δημόσια γνωστά, που σημαίνει ότι η ρωσική πρωτεύουσα θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς τους αν τα αποκτούσαν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία, που υποσχόταν πως θα τερμάτιζε μέσα σε 24 ώρες προτού επιστρέψει στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, είναι η πιο δύσκολη ένοπλη σύρραξη που λέει πως αποπειράται να επιλύσει.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

04:04ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ σε Πούτιν: Αν δεν τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία θα στείλω πυραύλους Τόμαχοκ

03:38ΠΑΙΔΕΙΑ

ΔΥΠΑ: Παράταση στις αιτήσεις για αμειβόμενη μαθητεία στις ΠΕΠΑΣ Τουρισμού-Φιλοξενίας

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο

02:46ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στο Μεξικό: Τους 44 έφτασαν οι Νεκροί – Βιβλικές οι καταστροφές

02:20ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Παλαιόχωρας Χανίων

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ο στρατός του Ισραήλ προεξοφλεί πως δεν θα παραληφθούν όλοι οι νεκροί όμηροι τη Δευτέρα

01:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Γάζα: «Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;»

01:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνικής Ελλάδας: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Λεκορνί: Η νέα κυβέρνηση «διορίστηκε για να προωθήσει έναν προϋπολογισμό» στη Γαλλία

00:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Αποτυχία ο αποκλεισμός, απόλυτη στήριξη σε Γιοβάνοβιτς» - Όσα είπε ο Γκαγκάτσης

00:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Κροατία «αγκαλιά» με το Μουντιάλ – Αποτελέσματα και βαθμολογίες

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Δανία – Ελλάδα (βίντεο)

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Στην Αίγυπτο ο Κιρ Στάρμερ για τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία – Ελλάδα 3-1: Το όνειρο του Μουντιάλ «έσβησε» σε 85 δευτερόλεπτα!

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Καρχαρίας δάγκωσε 14χρονο που ψάρευε με φίλους του - Δίνει μάχη για τη ζωή του

23:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Δανία – Ελλάδα 3-1: Εκτός Μουντιάλ η Εθνική, πλήρωσε τα λάθη της

23:30ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Τέξας: Αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο - Βίντεο

23:21ΕΛΛΑΔΑ

Γαρυφαλλιά: Η συγκινητική ανάρτηση της αδελφής της μετά τη δίκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι σημαίνει αν βλέπετε ένα διπλό σύμβολο Wi-Fi στην οθόνη του τηλεφώνου σας;

10:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται αξιόλογες βροχές σε όλη την Ελλάδα - Η πρόβλεψη του Παναγιώτη Γιαννόπουλου

13:21ΕΘΝΙΚΑ

«Για αυτό εγκατέλειψα την Πολεμική Αεροπορία για τα εργοστάσια της Ολλανδίας» - Κύμα παραιτήσεων τεχνικών «για μια καλύτερη ζωή» - Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Newsbomb

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

16:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Και δεύτερος αναβάτης στο σκούτερ - Έχουν «κλειδώσει» οι περιοχές της Αθήνας που αναζητείται ο δράστης

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά το «φθινόπωρο από τα παλιά» ο σιβηρικός αντικυκλώνας φέρνει «γεμάτο χειμώνα» - Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δανία – Ελλάδα 3-1: Το όνειρο του Μουντιάλ «έσβησε» σε 85 δευτερόλεπτα!

20:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 90-86: Νικητές στις λεπτομέρειες και στις... βολές οι «ερυθρόλευκοι»

21:08WHAT THE FACT

Ψάξτε τα συρτάρια σας: Ένα συνηθισμένο αντικείμενο από το 2007 θα μπορούσε σύντομα να αξίζει $50.000

20:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κάψτε, κάψτε, σκοτώστε τους όλους» - Ντοκουμέντα με τις φρικιαστικές οδηγίες της Χαμάς για τη σφαγή

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην «Έπαυλη των Τεράτων»: Η φυλακή των παιδόφιλων, βιαστών και κατά συρροή δολοφόνων - Σε γυάλινο κελί ο «Χάνιμπαλ»

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί τα λιοντάρια της ερήμου κυνηγούν φώκιες στην παραλία - «Η ανθεκτικότητά τους είναι ένα μάθημα για όλους μας»

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το GFS - Τι «βλέπει» το αμερικανικό προγνωστικό μοντέλο

16:25ΕΛΛΑΔΑ

Οι Μινωικές Φρυκτωρίες ρημάζουν από τους αρχαιοκάπηλους και την αδιαφορία - Αποκαλυπτικές εικόνες, πώς θα αναδειχτεί το πρώτο τηλεπικοινωνιακό σύστημα του κόσμου

01:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνικής Ελλάδας: «Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει» - Οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

19:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ στους συνταξιούχους - Πότε θα καταβληθεί, οι ωφελούμενοι

00:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Δανία – Ελλάδα (βίντεο)

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η απόφαση του Πρωθυπούργου για τον Άγνωστο Στρατιώτη λύνει το ζήτημα των συναρμοδιοτήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ