Από την καταστροφή, στις ευχαριστίες: Τι συνέβη στις προηγούμενες συναντήσεις Τραμπ – Ζελένσκι

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί απόψε (17/10) με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο, με φόντο τις εκκλήσεις του Κιέβου να εξοπλίστει η Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk.

Η συνάντηση των δύο ανδρών έρχεται μία μέρα μετά την τοποθέτηση Τραμπ ότι σημειώθηκε «μεγάλη πρόοδος» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τους ηγέτες να συμφωνούν σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες στην Ουγγαρία.

Προηγήθηκαν δύο συναντήσεις των προέδρων στο Οβάλ Γραφείο εφέτος, με διαφορετική κατάληξη η καθεμία.

Η καταστροφική πρώτη συνάντηση

Το χάσμα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας αποκαλύφθηκε σε… ζωντανή μετάδοση, όταν ο Ζελένσκι ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, εν μέσω προσδοκιών ότι θα υπογράψει μία συμφωνία για τα ορυκτά.

Αυτές οι ελπίδες εξαφανίστηκαν γρήγορα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 λεπτών, όταν ο Τραμπ επεσήμανε ότι δεν ήταν σύμφωνος ούτε με την Ουκρανία, ούτε με τη Ρωσία και ο Ζελένσκι αμφισβήτησε τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε η διπλωματία όταν ο Βλαντιμίρ Πούτιν «παραβιάζει κάθε όρο».

Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, κατηγόρησε τον Ουκρανό ότι ήταν «ασεβής», με την κατάσταση να ξεφεύγει όταν ο Ζελένσκι απάντησε πως «έχετε έναν όμορφο ωκεανό και δεν το νιώθετε τώρα, αλλά θα το αισθανθείτε στο μέλλον».

Ο Τραμπ απάντησε: «Μην μας λες τι θα αισθανθούμε. Δεν είσαι σε θέση να το υπαγορεύσεις αυτό. Δεν έχεις τα χαρτιά τώρα. Παίζεις με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, με τον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αυτό που κάνεις, είναι πολύ ασεβές προς αυτήν τη χώρα».

Ο Βανς επέπληξε επίσης τον Ζελένσκι επειδή, όπως ισχυρίστηκε, δεν ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξή τους.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Μπράιαν Γκλεν, παρουσιαστής και σχολιαστής με μεγάλη απήχηση στους συντηρητικούς θεατές, ρώτησε τον Ζελένσκι γιατί δεν φορούσε κοστούμι, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν ασεβές.

Ο Τραμπ φαίνεται πως προσβλήθηκε από την επιλογή ενδυμασίας του Ζελένσκι, η οποία παραμένει σταθερή από την έναρξη του πολέμου.

Οι ηγέτες επρόκειτο να γευματίσουν με τις αντιπροσωπείες στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση, αλλά το γεύμα ακυρώθηκε και ο Ζελένσκι αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο.

Χαμόγελα και ευχαριστίες στη δεύτερη συνάντηση

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέστρεψε στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο για τη δεύτερη συνάντηση των δύο ηγετών και επέλεξε να φορέσει πιο επίσημη ενδυμασία, εκφράζοντας επανειλημμένα την ευγνωμοσύνη προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην εναρκτήρια ομιλία στο Οβάλ Γραφείο, ευχαρίστησε οκτώ φορές, κυρίως τον Τραμπ, αλλά και την πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, η οποία είχε στείλει επιστολή στον Πούτιν σχετικά με τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία.

«Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειές σας, τις προσωπικές σας προσπάθειες να σταματήσετε τις δολοφονίες και να σταματήσετε αυτόν τον πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Αξιοποιώντας αυτή την ευκαιρία, ευχαριστώ και τη σύζυγό σας», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Ακόμη, ευχαριστώ όλους τους εταίρους μας και εσάς που υποστηρίξατε αυτή τη μορφή. Μετά τη συνάντησή μας, θα έχουμε τους ηγέτες που μας περιβάλλουν, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία, τη Γερμανία. Όλους τους εταίρους γύρω από την Ουκρανία που μας υποστηρίζουν. Τους ευχαριστώ όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση», προσέθεσε.

Ο δημοσιογράφος που είχε προηγουμένως υποδείξει ότι η απλή ενδυμασία του Ζελένσκι ήταν ασεβής κατά την τελευταία του επίσκεψη στο Οβάλ Γραφείο, είπε στον Ουκρανό ηγέτη πως «είστε υπέροχος με αυτό το κοστούμι».

Ο Τραμπ απάντησε πως «είπα το ίδιο πράγμα».

