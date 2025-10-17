Τι σημαίνει η νέα συνάντηση Τραμπ - Πούτιν - Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι, στο μενού οι Tomahawk

Μετά την συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά πως φαίνεται θέσει στόχο και το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε αυτό το πλαίσιο χθες συνομίλησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφωνώντας για νέα συνάντηση στην Ουγγαρία σε δύο εβδομάδες, και σήμερα θα υποδεχτεί στον Λευκό Οίκο τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος βρίσκεται ήδη στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε ένα πολύ θετικό σχόλιο μετά τη συνομιλία του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν , και μίλησε για σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, όπως όλοι έχουν δει πολλές φορές στο παρελθόν, αυτό, δυστυχώς, δεν σημαίνει από μόνο του ότι ο πόλεμος τελειώνει.

Τα δύο σενάρια για λήξη των εχθροπραξιών

Μια πραγματική πρόοδος σε μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να συμβεί μόνο σε δύο σενάρια.



Το πρώτο είναι εάν ο Πούτιν εγκαταλείψει τους όρους του, οι οποίοι κρίθηκαν απαράδεκτοι από το Κίεβο, και συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της πρώτης γραμμής (σε αντάλλαγμα για ορισμένα βήματα και παραχωρήσεις από τον Τραμπ και τις ΗΠΑ).



Το δεύτερο είναι εάν ο Τραμπ συμφωνήσει τόσο με τους όρους του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου πιέζοντας και τον Ζελένσκι.



Εάν καμία από τις δύο επιλογές δεν καταστεί δυνατή, τότε ο θετικός τόνος των μηνυμάτων του Τραμπ θα μπορούσε να είναι ένα είδος πληροφοριακού ελιγμού.

Ποιο είναι το νόημα ενός τέτοιου ελιγμού;

Πρώτον, θα μπορούσε να είναι η προσπάθεια του Τραμπ να αφαιρέσει από την ημερήσια διάταξη το ζήτημα της παράδοσης των Tomahawk στην Ουκρανία, μετριάζοντας έτσι την πιθανότητα μιας απότομης κλιμάκωσης.

Ο Τραμπ ισχυρίζεται πρόοδο στην ειρηνευτική διαδικασία, πράγμα που σημαίνει ότι οι Tomahawk δεν χρειάζονται πλέον όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Η σημασία της Βουδαπέστης

Αξιοσημείωτη είναι επίσης από αυτή την άποψη η ανακοίνωση μιας συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Τραμπ στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ αναβαθμίζει έτσι το κύρος του Όρμπαν και ολόκληρου του άτυπου ευρωπαϊκού «κόμματος ειρήνης», του οποίου ο Ούγγρος πρωθυπουργός είναι ο πιο εξέχων εκπρόσωπος, αντιπαραβάλλοντάς τους με τα ευρωπαϊκά «γεράκια».

Τι θα γίνει με τους πυραύλους Tomahawk;

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε προ ημερών - όπως και χθες στο τηλεφώνημα με τον Τραμπ- ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες προμηθεύσουν την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk για μακροπρόθεσμες επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της ρωσικής επικράτειας, αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεων της Μόσχας με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ζητήσει αεροπορική κατάπαυση του πυρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν άλλες επιθέσεις εις βάθος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα χρειάζονταν πλέον οι Tomahawk.

Η προειδοποίηση του Βλαντίμιρ Πούτιν

«Αυτό θα οδηγήσει στην καταστροφή των σχέσεών μας, ή τουλάχιστον των θετικών τάσεων που έχουν αναδυθεί σε αυτές τις σχέσεις», δήλωσε ο Πούτιν σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στις 5 Οκτωβρίου.



Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, JD Vance, δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk μεγάλης εμβέλειας που θα μπορούσαν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας, αν και δεν είναι σαφές εάν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

Ποιοι είναι οι πύραυλοι Tomahawk

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, πράγμα που σημαίνει ότι αν η Ουκρανία αποκτούσε τους πυραύλους, τότε το Κρεμλίνο και όλη η ευρωπαϊκή Πλευρά της Ρωσίας θα βρισκόταν εντός στόχου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν Tomahawks χωρίς την άμεση συμμετοχή αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και, ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προμήθεια τέτοιων πυραύλων στην Ουκρανία θα προκαλούσε μια «ποιοτικά νέα φάση κλιμάκωσης».

Η στροφή Ζελένσκι

Ωστόσο η προ ημερών δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την ανάγκη για αεροπορική κατάπαυση του πυρός αντιπροσωπεύει μια ριζική αλλαγή στη θέση του.

Πριν από αυτό, δήλωνε συνεχώς ότι τα «βαθιά χτυπήματα» - επιθέσεις βαθιά στη Ρωσία (ιδίως σε διυλιστήρια πετρελαίου και άλλες ενεργειακές εγκαταστάσεις) - θα ανάγκαζαν το Κρεμλίνο να κάνει παραχωρήσεις. Στο πλαίσιο της ίδιας στρατηγικής, ο Ζελένσκι απαίτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να παράσχουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, συμπεριλαμβανομένων των Tomahawk.

Στις αρχές του μήνα, ωστόσο, ο Ουκρανός πρόεδρος άλλαξε απότομα τη θέση του και ζήτησε αεροπορική κατάπαυση του πυρός, πράγμα που θα σήμαινε ότι δεν θα υπήρχαν άλλες βαθιές επιθέσεις, και κατά συνέπειαν δεν θα χρειάζονταν πλέον οι Tomahawk.

Η πιο προφανής εξήγηση για αυτήν την αλλαγή είναι τα σημαντικά προβλήματα προστασίας του εναέριου χώρου που αντιμετωπίζει η Ουκρανία.

Δημοσιογράφοι, ειδικοί και πολιτικοί συζητούν ήδη ανοιχτά αυτά τα ζητήματα, δηλαδή την «τρύπα» στην αεράμυνα της Ουκρανίας, μέσω της οποίας εκατοντάδες drones πετούν βαθιά στο εσωτερικό της Ουκρανίας, την έλλειψη των απαραίτητων μέσων για την κατάρριψή τους και την έλλειψη πυραύλων για τα δυτικά συστήματα αεράμυνας. Λένε επίσης ότι η Ρωσία αυξάνει την κλίμακα των επιθέσεων με πυραύλους και drones και βελτιώνει τα drones της , τα οποία μπορούν πλέον να αναγνωρίζουν και να χτυπούν ανεξάρτητα ακόμη και κινούμενους στόχους.

Την παραμονή της έναρξης του χειμώνα και της έναρξης της περιόδου θέρμανσης, αυτό απειλεί την Ουκρανία με σοβαρές αρνητικές συνέπειες, οι οποίες, σύμφωνα με τον Ζελένσκι προφανώς θα αντισταθμίσουν τον αντίκτυπο των επιθέσεων σε στόχους εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Μπορεί να συμφωνήσει η Μόσχα;

Αλλά το ερώτημα είναι: Θα συμφωνήσει η Ρωσία σε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω;

Από τη μία πλευρά, η Ρωσία έχει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι της Ουκρανίας όσον αφορά τις αεροπορικές επιθέσεις. Ο ίδιος ο Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα ότι η Ρωσία εκτοξεύει κατά μέσο όρο 500 drones ημερησίως, ενώ η Ουκρανία εκτοξεύει μόνο 100-150.



Το πυραυλικό δυναμικό της Ρωσίας υπερβαίνει κατά πολύ αυτό της Ουκρανίας. Όλα αυτά αποτελούν ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της Ρωσίας στον πόλεμο. Επομένως, με την πρώτη ματιά, η Μόσχα πιθανότατα θα απορρίψει την έκκληση του Ζελένσκι για αεροπορική κατάπαυση του πυρός ή ακόμα και θα την αγνοήσει εντελώς.



Αλλά από την άλλη πλευρά, η ζημιά από τις ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία είναι πραγματικά σοβαρή, ειδικά στον τομέα της διύλισης πετρελαίου.



Προφανώς και οι ρωσικές επιθέσεις προκαλούν πολλές φορές μεγαλύτερη ζημιά στην Ουκρανία από ό,τι οι ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία. Ωστόσο, ο αντίκτυπος αυτής της ζημιάς στην ικανότητα των δύο χωρών να συνεχίσουν τον πόλεμο είναι διαφορετικός. Η ικανότητα της Ουκρανίας να συνεχίσει τον πόλεμο βασίζεται λιγότερο στην κατάσταση της ουκρανικής οικονομίας και στη δική της στρατιωτική παραγωγή και περισσότερο στην υποστήριξη της Δύσης, η οποία χρηματοδοτεί τόσο τις προμήθειες όπλων όσο και το έλλειμμα του προϋπολογισμού. Συνεπώς, η απενεργοποίηση ορισμένων ουκρανικών επιχειρήσεων δεν επηρεάζει σημαντικά τις στρατιωτικές δυνατότητες του Κιέβου.

Δύο ενδεχόμενα που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία για το Κίεβο

Το πρώτο είναι μια πλήρης, μακροπρόθεσμη διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη τη χώρα. Το δεύτερο είναι ένας πλήρης αποκλεισμός της ναυτιλίας προς τα ουκρανικά λιμάνια, κάτι που θα καταστρέψει την ουκρανική οικονομία μέσα σε ένα ή δύο χρόνια. Αλλά η Ρωσία δεν έχει καταφέρει ακόμη να επιτύχει κανένα από τα δύο, και δεν είναι σίγουρο ότι θα το κάνει ποτέ.

Όσο για τη Ρωσία, σε αντίθεση με την Ουκρανία, αυτή πολεμά «με τις δικές της δυνάμεις». Επομένως, η οικονομική ζημία από τις επιθέσεις σε υποδομές και βιομηχανία επηρεάζει άμεσα την ικανότητά της να συνεχίσει τον πόλεμο.



Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι, προς το παρόν, οι επιθέσεις του Κιέβου δεν έχουν προκαλέσει ζημιές σε κλίμακα που θα ήταν κρίσιμη για τη Ρωσία. Τα drones μπορούν να καταρριφθούν σχετικά εύκολα και το γεγονός ότι συνεχίζουν να χτυπούν ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου δεν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη στρατιωτικοτεχνικών δυνατοτήτων, αλλά σε οργανωτικά προβλήματα που μπορεί τελικά να επιλυθούν.



Ωστόσο, ο αριθμός των drones που εκτοξεύει η Ουκρανία σίγουρα θα αυξηθεί. Και είναι πιθανό να προστεθούν σε αυτά δυτικοί πύραυλοι, κάτι που θα περιέπλεκε σημαντικά την κατάσταση για τη Ρωσία.



Επομένως, είναι αδύνατο να προβλεφθεί με 100% ποια απόφαση θα λάβει η Μόσχα.

Το πονηρό σχέδιο

Σε μια άλλη διάσταση είναι πιθανό η πρόταση του Ζελένσκι για αεροπορική εκεχειρία να αποτελεί μέρος ενός σχεδίου πολλαπλών βημάτων για να πειστεί ο Λευκός Οίκος να παράσχει τελικά Tomahawk ή άλλους πυραύλους στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Δηλαδή, να ζητηθεί κατάπαυση του πυρός στους αιθέρες και στη συνέχεια να εξασφαλιστεί η υποστήριξη του Τραμπ για αυτήν την ιδέα.

Στη συνέχεια, να απειλήσει δημόσια τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν με πυραύλους Tomahawk εάν αρνηθεί την εκεχειρία. Ωστόσο, ακόμη και αν ο Ζελένσκι έχει ένα τέτοιο σχέδιο, φυσικά δεν είναι δεδομένο ότι θα λειτουργήσει....

Διαβάστε επίσης