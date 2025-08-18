Μπράιαν Γκλεν: Ο άγνωστος δημοσιογράφος που έκανε διαδοχικές ερωτήσεις σε Τραμπ – Ζελένσκι

Πρωταγωνιστής στη σημερινή (18/08) συνέντευξη Τύπου των Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο, ήταν ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής, Μπράιαν Γκλεν.

Συγκεκριμένα, όσοι παρακολούθησαν ζωντανά το πρώτο σκέλος της συνάντησης των δύο ηγετών, άκουσαν τη φωνή του Γκλεν να περνά πολλές φορές στις κάμερες, που μετέδιδαν το σημαντικό γεγονός.

Ο Μπράιαν Γκλεν αποτελεί μία σημαντική προσωπικότητα στο αμερικανικό μέσο Real America's Voice (σ.σ. Η Πραγματική φωνή της Αμερικής). Στο κανάλι αυτό, είναι γνωστός για την υποστήριξη στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Ως παρουσιαστής και σχολιαστής, ο Γκλεν έχει καταφέρει να κερδίσει μεγάλη απήχηση στους συντηρητικούς θεατές, προσφέροντας αναλύσεις και σχόλια που συχνά ευθυγραμμίζονται με τις απόψεις του Τραμπ και της δεξιάς πτέρυγας της πολιτικής σκηνής των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ερώτηση που έβαλε «φωτιά» κατά την προηγούμενη επίσκεψη Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο

Ο Μπράιαν Γκλεν είναι πράγματι ο δημοσιογράφος που μοιράστηκε την αμφιλεγόμενη στιγμή με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όταν τον ρώτησε για το κοστούμι του, κατά τη διάρκεια μίας συνέντευξης, τον περασμένο Φεβρουάριο.

Ο Γκλεν ρώτησε τον Ζελένσκι αν θεωρεί πως ο ρουχισμός που είχε επιλέξει (μαύρη ενδυμασία, μακρυμάνικη μπλούζα με κουμπιά) ήταν κατάλληλο για την περίσταση, δεδομένου του πολέμου και της δραματικής κατάστασης στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι απάντησε με ψυχραιμία, εξηγώντας ότι προτιμά να φοράει καθημερινά ρούχα για να δείξει στους Ουκρανούς πως βρίσκεται κοντά τους και ότι οι πολίτες του χώρας του είναι οι ήρωες στον πόλεμο.

Η ερώτηση του Γκλεν δεν πέρασε απαρατήρητη και ήταν αντικείμενο έντονης συζήτησης στα Μέσα ενημέρωσης, ενώ, προκάλεσε και τον εκνευρισμό του αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς.

Το συγκεκριμένο συμβάν ενίσχυσε τη φήμη του Γκλεν ως δημοσιογράφου που δεν διστάζει να κάνει –μεταξύ άλλων– και «ανεπίσημες» ερωτήσεις σε σοβαρές συνεντεύξεις Τύπου, κάτι που του έχει προσδώσει μία μάλλον αμφιλεγόμενη εικόνα.

Διαβάστε επίσης