Τραμπ: Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων η συνάντηση στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν

Η πρώτη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο, η οποία θα διεξαχθεί στη Βουδαπέστη, θα λάβει χώρα πιθανότατα εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος το βράδυ της Πέμπτης (16/10).

Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει φτάσει στην αμερικανική πρωτεύουσα και αναμένεται να συναντηθεί με αμερικανικές εταιρείες όπλων και ενέργειας, μία ημέρα πριν την επίσημη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Νωρίτερα σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος επικοινώνησε τηλεφωνικά για περισσότερες από δύο ώρες με τον Ρώσο ομόλογό του. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ανέφερε ότι στην αυριανή συνάντηση με τον Ζελένσκι θα του μεταφέρει αυτά που συζήτησε με τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ανακοίνωση της κάλυψης των θεραπειών γονιμότητας, καθώς η Ρενέ Χάντσον, ο βουλευτής των Ηνωμένων Πολιτειών Ρίτσαρντ Χάντσον (R-NC), ο υπουργός Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ Λόρι Τσάβες-ΝτεΡέμερ και ο επίτροπος της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) Δρ Μάρτι Μακάρι στέκονται πίσω του, στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον, στις 16 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Jonathan Ernst

Ο Τραμπ, ερωτώμενος για τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας απάντησε ότι θα μιλήσει με τον επικεφαλής της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θουν, και στον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, για την τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν, και θα λάβει την κατάλληλη απόφαση, αναφέρει το πρακτορείο Reuters.

Στην Ουάσινγκτον ο Ζελένσκι

Στην αμερικανική πρωτεύουσα έφτασε την Πέμπτη (16/10) ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και θα έχει επαφές με εκπροσώπους εταιρειών όπλων και ενέργειας.

Αύριο αναμένεται να περάσει τις πύλες του Λευκού Οίκου προκειμένου να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρει:

Ήδη βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον.

Σήμερα, έχω συναντήσεις με εκπροσώπους αμυντικών εταιρειών – κατασκευαστές ισχυρών όπλων που μπορούν σίγουρα να ενισχύσουν την προστασία μας. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για επιπλέον προμήθειες συστημάτων αεροπορικής άμυνας. Σήμερα θα συναντηθώ επίσης με εκπροσώπους αμερικανικών εταιρειών ενέργειας. Τώρα που η Ρωσία στοιχηματίζει στον τρόμο εναντίον του ενεργειακού μας τομέα και πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις, εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας.

Αύριο έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ – και αναμένουμε ότι η δυναμική της καταστολής της τρομοκρατίας και του πολέμου που πέτυχε στη Μέση Ανατολή θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ο Πούτιν σίγουρα δεν είναι πιο γενναίος από τη Χαμάς ή οποιονδήποτε άλλο τρομοκράτη. Η γλώσσα της δύναμης και της δικαιοσύνης θα λειτουργήσει αναπόφευκτα και κατά της Ρωσίας. Μπορούμε ήδη να δούμε ότι η Μόσχα βιάζεται να ξαναρχίσει τον διάλογο μόλις ακούσει για τα Tomahawks.

Δεν πρέπει να υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση παρά η ειρήνη και η αξιόπιστη εγγύηση της ασφάλειας – και είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις ρωσικές επιθέσεις και επιδρομές το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ όλους όσους βοηθούν!

Πούτιν: Οι Tomahawk θα βλάψουν τις προσπάθειες για την ειρήνη

Για σημαντικό μέρος της πολύωρης συζήτησης των δύο προέδρων στο επίκεντρο βρέθηκαν οι πύραυλοι Tomahawk, και το ενδεχόμενο η Ουάσινγκτον να δώσει πρόσβαση στο Κίεβο σε αυτά τα όπλα.

Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η προμήθεια αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα βλάψει την ειρηνευτική διαδικασία και θα ζημιώσει τις σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ.

Η τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ρωσίας, ανέφερε ο Ουσάκοφ.

Συνομιλία Ρούμπιο και Λαβρόφ τις επόμενες ημέρες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ θα συνομιλήσουν τις επόμενες ημέρες για να προετοιμάσουν τη νέα συνάντηση μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουσάκοφ. .

Ο αξιωματούχος Γιούρι Ουσάκοφ είπε ότι ο χρόνος της συνάντησης θα εξαρτηθεί από την πρόοδο των προπαρασκευαστικών εργασιών.

Ο Ουσάκοφ έκανε τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για δημοσιογράφους σχετικά με τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, την όγδοη φέτος, η οποία, όπως είπε, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Μόσχας.

Είπε ότι ο Τραμπ πρότεινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διεξαγωγής της συνόδου κορυφής και ότι ο Πούτιν συμφώνησε αμέσως.

Όρμπαν: «Η σύνοδος κορυφής Τραμπ-Πούτιν είναι σπουδαία νέα, είμαστε έτοιμοι»

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χαρακτήρισε τη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, την οποία μόλις ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ως «μεγάλα νέα για όλους τους ειρηνικούς λαούς στον κόσμο». «Είμαστε έτοιμοι!», πρόσθεσε ο Όρμπαν.

«Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα βοηθήσει στην επίτευξη εκεχειρίας»

Μετά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε βέβαιος ότι «η επιτυχία στη Μέση Ανατολή», δηλαδή η συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, «θα μας βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας».

«Ο Πούτιν με συνεχάρη για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή»

«Ο πρόεδρος Πούτιν συνεχάρη εμένα και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το μεγάλο επίτευγμα της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, κάτι που, όπως είπε, ονειρευόταν εδώ και αιώνες. Πιστεύω ακράδαντα ότι η επιτυχία στη Μέση Ανατολή θα συμβάλει στις διαπραγματεύσεις μας για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και την Ουκρανία», έγραψε ο Τραμπ στο Truth, αναφέροντας ότι «ο πρόεδρος Πούτιν ευχαρίστησε την Πρώτη Κυρία Μελάνια για τη δέσμευσή της στα παιδιά. Έδειξε μεγάλη εκτίμηση και είπε ότι θα συνεχίσει να το κάνει».

«Περάσαμε επίσης πολύ χρόνο μιλώντας για το εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών μόλις τελειώσει ο πόλεμος με την Ουκρανία», πρόσθεσε.

