Χέγκσεθ: Ο αμερικανικός στρατός έπληξε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό Ωκεανό

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την όγδοη επίθεσή του εναντίον ενός σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας δύο άτομα, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό. Οι επτά προηγούμενες επιθέσεις είχαν ως στόχο σκάφη στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, η επίθεση σκότωσε δύο άτομα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από όλες τις επιθέσεις σε τουλάχιστον 34 άτομα.

Σε ένα σύντομο βίντεο που δημοσίευσε ο υπουργός Άμυνας, φαίνεται ένα μικρό σκάφος, γεμάτο με καφέ πακέτα, να κινείται στον Ωκεανό. Λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του βίντεο, το σκάφος εκρήγνυται και φαίνεται να επιπλέει ακίνητο στο νερό.

Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.



«Ακριβώς όπως η Αλ Κάιντα κήρυξε πόλεμο στην πατρίδα μας, αυτά τα καρτέλ κηρύσσουν πόλεμο στα σύνορά μας και στον λαό μας», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι «δεν θα υπάρξει καταφύγιο ή συγχώρεση — μόνο δικαιοσύνη».

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει η Ουάσινγκτον, με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχουν πυροδοτήσει μεγάλη ένταση στις σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα και την Κολομβία.