ΗΠΑ: Η στιγμή της επιδρομής σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών - Δείτε βίντεο

Οι επιχειρήσεις των αμερικανικών αρχών κατά των καρτέλ ναρκωτικών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να δημοσιεύει ένα συγκλονιστικό βίντεο από επιδρομή της ακτοφυλακής σε σκάφος που μετέφερε κοκαΐνη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η αμερικανική ακτοφυλακή έχει κατασχέσει πάνω από 34.000 κιλά κοκαΐνης και έχει συλλάβει σχεδόν 60 ύποπτους ναρκοτρομοκράτες και λαθρέμπορους ναρκωτικών από την έναρξη της επιχείρησης Pacific Viper τον Αύγουστο.

Βίντεο που μοιράστηκε το Fox News Digital δείχνει το σκάφος Seneca της Ακτοφυλακής, το οποίο συμμετέχει στην επιχείρηση Pacific Viper, να ολοκληρώνει μια επιχείρηση κατάσχεσης ναρκωτικών στις 10 Σεπτεμβρίου βορειοανατολικά των Νήσων Γκαλαπάγκος, με αποτέλεσμα την κατάσχεση 5.500 κιλών κοκαΐνης από ένα σκάφος χαμηλού προφίλ.

WATCH ?



The Department of Homeland Security shared video of U.S. Coast Guard teams storming a sinking drug-smuggling boat during Operation Pacific Viper, capturing three suspects at gunpoint. pic.twitter.com/gLGOefslcj — Open Source Intel (@Osint613) September 18, 2025

Η επιχείρηση Pacific Viper είναι μια κοινή προσπάθεια της αμερικανικής ακτοφυλακής και του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού με στόχο την καταπολέμηση της εισροής παράνομων ναρκωτικών στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να πατάξει τα καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με το Fox News.

Η επιχείρηση ήταν επίσης υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των δύο επιθέσεων εναντίον πλοίων από τη Βενεζουέλα που φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά. Η πρώτη επίθεση εξόντωσε 11 ύποπτους ναρκοτρομοκράτες της Tren de Aragua (TdA), ενώ η δεύτερη επίθεση εξόντωσε τρία άτομα.

This morning, on my Orders, U.S. Military Forces conducted a SECOND Kinetic Strike against positively identified, extraordinarily violent drug trafficking cartels and narcoterrorists in the SOUTHCOM area of responsibility. The Strike occurred while these confirmed narcoterrorists… pic.twitter.com/xede9v0GON — Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 15, 2025

Τον Αύγουστο, ο Τραμπ ενέκρινε την αποστολή αντιτορπιλικών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ για να ενισχύσει τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης κατά των ναρκωτικών στην περιοχή.

Αφού ο Τραμπ έστειλε τα αντιτορπιλικά, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε ότι η χώρα του ήταν έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε επίθεση, προσθέτοντας ότι η κίνηση αυτή ισοδυναμούσε με «μια υπερβολική, αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή».

