Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας

Απάντηση στην αρμάδα πλοίων και τα F-35 που έστειλε στην Καραϊβική ο Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας
Άρμα μάχης του στρατού της Βενεζούελας σε παρέλαση στο Καράκας.
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο επιβεβαίωσε την κινητοποίηση 25.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων που αναπτύχθηκαν στα σύνορα με την Κολομβία και στις ακτές της χώρας, με φόντο την κρίση με τις ΗΠΑ, που έστειλαν αρμάδα πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική, κοντά στα χωρικά της ύδατα.

«Διέταξα την ανάπτυξη 25.000 ανδρών και γυναικών των ένδοξων μπολιβαριανών ενόπλων δυνάμεών μας (FANB)», τόνισε ο κ. Μαδούρο μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαιώνοντας δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες.

Ανακοίνωσε πως αποστέλλονται ενισχύσεις στη «ζώνη ειρήνης των δυο εθνών», στα σύνορα με την Κολομβία, στα παράλια στην Καραϊβική, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα διυλιστήρια της χώρας, καθώς και στα ανατολικά σύνορα, ιδίως στο Δέλτα Αμακούρο, στη μεθόριο με τη Γουιάνα.

«Η κινητοποίηση πρωταρχικό σκοπό έχει την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας, της ασφάλειας» της Βενεζουέλας κι εγγράφεται στον «αγώνα για ειρήνη», πρόσθεσε ο πρόεδρος.

Ο αμερικανός ομόλογός του Ντόναλντ Τραμπ απείλησε προ ημερών ότι θα «καταρρίπτονται» μαχητικά της Βενεζουέλας αν κριθεί πως απειλούν τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή. Η αρμάδα αναπτύχθηκε εν ονόματι του πολέμου κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Πηγές αμερικανικών μέσων ενημέρωσης στην κυβέρνηση Τραμπ έχουν δηλώσει πως δεν αποκλείονται επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον εγκαταστάσεων που κατ’ αυτές ανήκουν σε καρτέλ των ναρκωτικών.

Η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας και υπουργός Πετρελαίου Ντέλσι Ροδρίγες επέμεινε στο ότι η χώρα της δεν διαδραματίζει «μεγάλο» ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών, παραπέμποντας σε σχετική έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Έκανε λόγο για «φάρσα», για «ψέμα» με «μοναδικό στόχο» οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να «επιτεθούν στη Βενεζουέλα».

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών και τον Ιούλιο αύξησε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα επέτρεπαν να συλληφθεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική αρμάδα έπληξε ταχύπλοο που μετέφερε ναρκωτικά στα διεθνή ύδατα, αφού αναχώρησε από τη Βενεζουέλα κατά τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, που έκανε λόγο για 11 νεκρούς «ναρκωτρομοκράτες».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας έχουν κάπου 123.000 μέλη, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές. Σε αυτά προστίθενται άλλοι 220.000 εθνοφρουροί που, σύμφωνα με τον πρόεδρο Μαδούρο, έχουν κληθεί σε υπηρεσία και θα κινητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:22ΕΛΛΑΔΑ

Παραλίγο τραγωδία στην Πύργου-Πατρών: ΙΧ χωρίς φώτα έκανε αναστροφή και προκάλεσε χάος

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυξάνεται η ένταση: 25.000 στρατιώτες ανέπτυξε ο Μαδούρο στις ακτές και τα σύνορα της Βενεζουέλας

09:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Μαζί σας και στα δύσκολα» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Ποια μέτρα έρχονται - Τι αλλάζει για ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια διαβίωσης και ΦΠΑ στις οικοδομές

08:59ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» από νωρίς ο Κηφισός - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Copernicus: Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στην ιστορία της Γης

08:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Διάσημος χάκερ αποκαλύπτει τον τρομακτικό λόγο που δεν πρέπει να δανείζετε φορτιστές iPhone

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ο «μεγάλος ασθενής» της Ευρώπης - Η κρίση χρέους και το αδιέξοδο του Μακρόν

08:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στις συντάξεις από το 2026 - Πότε καταργείται η προσωπική διαφορά

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά μπορεί να διαθέτει ατμόσφαιρα που στηρίζει ζωή

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

08:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικοί επανένωσαν ένα μικρό αγόρι με το αγαπημένο του λούτρινο ζωάκι - Είχε χαθεί κατά τη διάρκεια ταξιδιού

08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

08:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Ford βάζει φρένο στα σχέδια για ηλεκτρική Mustang

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διπλό τροχαίο στον Περιφερειακό - Δεν υπήρξαν τραυματίες

08:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην Αθήνα ο δήμαρχος Βηθλεέμ - Μαζί με τον Χάρη Δούκα θα επισκεφτούν τους αρχηγούς ΝΕΑΡ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύσης και ΚΚΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Πόσο πιθανό είναι να ενεργοποιηθούν άλλα ρήγματα μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Τι λένε Παπαδόπουλος, Λέκκας και Καραστάθης

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Πανάκι το φονικό όπλο της serial killer της Αμαλιάδας - Τι αναφέρει το πόρισμα για τη δολοφονία του Παναγιωτάκη

01:38ΕΛΛΑΔΑ

Το χτύπημα του Εγκέλαδου όπως καταγράφηκε σε ζωντανές εκπομπές - «Έκπληκτος» ο Ιβάν

06:00ΣΕΙΣΜΟΙ

Τρόμος από τον ισχυρό σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αττική – Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Τι εκτιμούν οι επιστήμονες για την πορεία του φαινομένου

09:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Νίκη Λυμπεράκη: Η στιγμή που «χτύπησε» ο ισχυρός σεισμός 5,2 Ρίχτερ στο στούντιο του MEGA - Η αντίδραση της δημοσιογράφου

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Θρήνος για το θάνατο του 17χρονου που σκοτώθηκε σε ανατροπή φορτηγού – Σήμερα η κηδεία του

06:20ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Λιθουανία: Ραντεβού με την Ιστορία και τα ημιτελικά - Η ώρα και το κανάλι

08:55ΣΕΙΣΜΟΙ

Πώς ταρακουνήθηκε για 30 δευτερόλεπτα η Αττική από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ - Δείτε βίντεο

00:28ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός ταρακούνησε την Αττική - Στα Νέα Στύρα το επίκεντρο – Αισθητός σε πολλές περιοχές

22:13WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

07:47ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Εύβοια: Τουλάχιστον 25 μετασεισμοί μετά τα 5,2 Ρίχτερ - Η εκτίμηση του Ευθύμιου Λέκκα

06:44ΕΛΛΑΔΑ

«Πέρασα τον αστυνομικό για ληστή» - Τι απαντά ο γιος του επιχειρηματία για την καταδίωξη στον Κηφισό

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν από τα μέτρα - Πόσα γλιτώνουν νέοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι και οικογένειες με παιδιά

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Μονή Μεγάλου Σπηλαίου: Τα «χρυσά» θρησκευτικά κειμήλια και η δράση της εγκληματικής οργάνωσης - Τι ερευνούν για την αρχαιοκαπηλία οι αστυνομικές αρχές

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Στο φως το «βιβλίο γενεθλίων» με το σκίτσο του Τραμπ - «Κάθε μέρα σου να είναι ένα ακόμη υπέροχο μυστικό...»

02:54ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα: Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου – Λέκκας: «Παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου»

08:39ΕΛΛΑΔΑ

Εξονυχιστικός έλεγχος στα νοσοκομεία μετά το νέο λάθος με μετάγγισης αίματος στην Ευρωκλινική

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Πώς ο Γάλλος πρωθυπουργός έπαιξε κι έχασε - Τι μπορεί να κάνει τώρα ο Μακρόν

08:37ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Η Apple παρουσιάζει σήμερα το νέο της κινητό - Τι μπορούμε να περιμένουμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ