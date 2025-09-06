ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών

Newsbomb

ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην ανάπτυξή 10 μαχητικών F-35 προχώρησε το αμερικάνικο υπουργείο Άμυνας, στο Πουέρτο Ρίκο, αμερικανικό έδαφος στην Καραϊβική, εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Βενεζουέλα, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες Παρασκευή.

Τα F-35 θα συμμετάσχουν στις «επιχειρήσεις εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών», ανέφεραν – μεταξύ άλλων – το CBS News, η New York Times και η The Hill, που επικαλέστηκαν δηλώσεις αξιωματούχου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ και πηγές τους ενήμερες σχετικά.

Η ανάπτυξή τους προστίθεται σε αυτήν τουλάχιστον επτά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων τριών αποβατικών με χιλιάδες πεζοναύτες και πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κι η κυβέρνησή του κατηγορούν τον αριστερό πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο πως «διευθύνει» καρτέλ των ναρκωτικών.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά» σκοτώνοντας κατ’ αυτόν «11 ναρκωτρομοκράτες», μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας που έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας, που χθες ονομάστηκε υπουργείο πολέμου, κατήγγειλε εξάλλου προχθές Πέμπτη την υπέρπτηση δυο μαχητικών της Βενεζουέλας – ήταν F-16, σύμφωνα με πηγή στο αμερικανικό Πεντάγωνο – πάνω από αντιτορπιλικό του στα διεθνή ύδατα στην Καραϊβική.

Με ανακοίνωση ενδεικτική του πού βρίσκονται οι διμερείς σχέσεις, ανέφερε πως «απευθύνει σθεναρή σύσταση στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην κάνει περαιτέρω προσπάθειες να παρακωλύσει, να αποτρέψει ή να επέμβει σε επιχειρήσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων κατά της διακίνησης ναρκωτικών και κατά της τρομοκρατίας», μέσω X.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Trapper στην «παγίδα» της ΑΑΔΕ για ρολόι 116.000 ευρώ

01:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: «Δεν έχουμε φόβο, είμαστε καλή ομάδα» - Όσα δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς!

01:14ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλιμάκωση με Βενεζουέλα - Αναπτύσσουν 10 F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

00:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Είμαστε σε πολύ βαθιές διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» – Ανησυχία για θανάτους ομήρων

00:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία σο Γύθειο: Ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις από την θάλασσα

00:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Ελλάδα – Λευκορωσία

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Έως 50% εκπτώσεις σε ακτοπλοϊκά και 30% σε αεροπορικά εισιτήρια για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

23:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Υπέγραψε το διάταγμα μετονομασίας του υπουργείου Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου»

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

23:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οίκος αξιολόγησης DBRS: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα ΒΒΒ - Σταθερές οι προοπτικές της οικονομίας

23:40TRAVEL

Αυτή είναι η παραλία δίπλα στην Αθήνα με τις τοπ κριτικές στο Google

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Πότε είναι ο κρίσιμος αγώνας με τη Δανία

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

23:36ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Αμφισβητεί την ισραηλινή εκδοχή για το «διπλό χτύπημα» στο νοσοκομείο το πρακτορείο AP

23:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1 (τελικό): Εντυπωσιακό ξεκίνημα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026

23:27ΚΟΣΜΟΣ

Κατά της κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων το Βέλγιο - «Θα αποσταθεροποιήσει το ευρώ»

23:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνός: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα δίπλα σε κάδο απορριμμάτων

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ υπόσχεται «αντίποινα» με νέους δασμούς στην Ε.Ε., λόγω του προστίμου στη Google

23:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ο Τάσος Μπακασέτας «έπιασε» Νίκο Μαχλά και Μίμη Παπαϊωάννου

23:09ΚΟΣΜΟΣ

Οι δασικές πυρκαγιές επιδεινώνουν την ποιότητα του αέρα σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σημάδια του Φεγγαριού για τον φετινό χειμώνα - «Αγγίζει το 100% αξιοπιστία»

17:56ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Ένταλμα σύλληψης για τον Αρχιμανδρίτη που παραχώρησε τα 175 στρέμματα της μονής

01:42ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

22:24ΚΟΣΜΟΣ

Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση για την υποκλοπή επικοινωνιών του Κιμ

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Νάξος: Τι συνέβη στην ταβέρνα «Αξιώτισσα» με τους Εβραίους τουρίστες - Η κόντρα συνεχίζεται

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Τζόρτζιο Αρμάνι: Ποιοι θα κληρονομήσουν την περιουσία του σχεδιαστή μόδας

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

12:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ειδικός AI προειδοποιεί: Το 2045 όλα θα αλλάξουν - Οι δουλειές που θα έχουν απομείνει σε 5 χρόνια

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Η 79χρονη Σουηδέζα ξεσπά για την ομηρία της - «Δεν άντεχα άλλο, δεν με άφηνε να βγω»

18:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: «Προσοχή Αδιέξοδο!» - Χρειαζόμαστε αναπτυξιακό σοκ αντίστοιχο της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία Καυσίμων - Απειλές για τη ζωή τους δέχονται όσοι τολμούν και μιλούν

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Αντίπαρος: Φωτογράφιζε κορίτσια σε παραλία γυμνιστών – Πήραν την κατάσταση στα χέρια τους οι λουόμενοι

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Μελχισεδέκ: «Ο κληρικός στα ροζ βίντεο δεν είμαι εγώ»

08:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές

23:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Όλα μηδέν στην Κοπεγχάγη, πήρε «κεφάλι» η Ελλάδα!

12:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αποκαλυπτικοί διάλογοι από το κύκλωμα καυσίμων - Πώς αντέδρασαν όταν κατάλαβαν ότι τους ερευνά η ΕΛ.ΑΣ.

12:07LIFESTYLE

«Όταν βλέπετε να κλαίω» - Η ερμηνεία έκπληξη του 18χρονου μασκοφόρου Sicario στη συναύλια για τον Καζαντζίδη

23:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1: Εθνική βγαλμένη από… PlayStation!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ