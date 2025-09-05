Βενεζουέλα: Μαχητικά αεροσκάφη του Καράκας πέταξαν πάνω από πολεμικό πλοίο των ΗΠΑ

Δύο οπλισμένα μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Βενεζουέλας πέταξαν πάνω από το αμερικανικό πλοίο USS Jason Dunham την Πέμπτη (04/09), σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, οι οποίοι χαρακτήρισαν την ενέργεια «επίδειξη δύναμης», σύμφωνα με το CBS News.

Το Dunham, ένα αντιτορπιλικό με κατευθυνόμενα βλήματα Aegis, ανήκει σε μια νηοπομπή πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και τα οποία, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, έχουν αναπτυχθεί με στόχο την καταπολέμηση εγκληματικών οργανώσεων και της ναρκο-τρομοκρατίας.

Tο αμερικανικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε σε δήλωση στο X ότι δύο αεροσκάφη της Βενεζουέλας «πέταξαν κοντά σε πλοίο του Αμερικανικού Ναυτικού σε διεθνή ύδατα».

«Αυτή η εξαιρετικά προκλητική κίνηση είχε ως στόχο να παρεμποδίσει τις αντιναρκοτρομοκρατικές μας επιχειρήσεις», αναφέρεται στη δήλωση. «Συνιστάται έντονα στο καρτέλ που κυβερνά τη Βενεζουέλα να μην προχωρήσει σε περαιτέρω προσπάθειες παρεμπόδισης, αποτροπής ή παρεμβολής στις επιχειρήσεις κατά των ναρκωτικών και της τρομοκρατίας που διεξάγει ο αμερικανικός στρατός».

Ανάπτυξη F-35 στο Πουέρτο Ρίκο

Οι ΗΠΑ διέταξαν την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τον πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο πρακτορείο Reuters.

Τα αεροσκάφη αποστέλλονται σε αεροπορική βάση με σκοπό να διεξάγουν επιχειρήσεις κατά συγκεκριμένων ναρκο-τρομοκρατικών οργανώσεων, ανέφεραν οι ανώνυμες πηγές, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη νότια Καραϊβική.

Τα αεροσκάφη αναμένεται να βρίσκονται στη θέση τους μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση Τραμπ.

Αμοιβή 50 εκατομμυρίων για τη σύλληψη του Μαδούρο

Πλοία του αμερικανικού ναυτικού αναπτύχθηκαν στα ανοιχτά της Βενεζουέλας τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών, ενώ αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ του ίδιου και του Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι συνεργάζεται με τα καρτέλ ναρκωτικών για τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, διπλασιάζοντας πρόσφατα την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει αρνηθεί τις κατηγορίες, και ο Μαδούρο χαρακτήρισε τα πολεμικά πλοία «εγκληματική και αιματηρή απειλή» νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναπτύσσοντας drones και πολεμικά πλοία για την περιπολία της ακτογραμμής.

Την Τρίτη, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε ένα σκάφος που, όπως δήλωσε, μετέφερε ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 11 άτομα, τα οποία κατηγόρησε ότι ανήκαν στη βενεζουελανική συμμορία Tren de Aragua.

