Ρούμπιο: Τα πλοία που μεταφέρουν ναρκωτικά θα βυθίζονται

Ξεκάθαρος ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ

AP Photo
ΚΟΣΜΟΣ
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι τα πλήγματα εναντίον των καρτέλ των ναρκωτικών θα συνεχιστούν, μετά την καταστροφή, την Τρίτη, από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, ενός σκάφους βενεζουελάνικης συμμορίας που μετέφερε ναρκωτικά.

Ο πρόεδρος Τραμπ «το ανατίναξε και αυτό θα ξαναγίνει, ίσως να ξαναγίνεται και αυτήν τη στιγμή», είπε ο Ρούμπιο μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μεξικό μετά τη συνάντησή του με την πρόεδρο της χώρας, Κλαούντια Σεϊνμπάουμ.

«Εάν βρίσκεστε σε ένα σκάφος γεμάτο με κοκαΐνη ή φεντανύλη, είστε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα να εξαλείφει αυτές τις απειλές.

Ο Τραμπ θα ξεκινήσει πόλεμος στις «ναρκοτρομοκρατικές οργανώσεις», όπως τις αποκάλεσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προειδοποιώντας ότι οι ομάδες που χρησιμοποιούν θαλάσσιες οδούς δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν να δρουν ατιμώρητα.

