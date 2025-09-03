Τραμπ: Ο στρατός των ΗΠΑ σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες» που είχαν αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα

Ο στρατός των ΗΠΑ εξαπέλυσε πλήγμα εναντίον ταχύπλοου που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες»

Τραμπ: Ο στρατός των ΗΠΑ σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες» που είχαν αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα
Αμερικανικό αεροπορικό πλήγμα με στόχο ταχύπλοο το οποίο είχε αναχωρήσει από τις ακτές της Βενεζουέλας σκότωσε 11 «ναρκωτρομοκράτες», ανέφερε την Τρίτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που κατηγορεί τον ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο και μέλη της κυβέρνησής του στο κράτος της Λατινικής Αμερικής ότι διευθύνουν «καρτέλ» των ναρκωτικών.

Το πλήγμα εξαπολύθηκε καθώς «ναρκωτρομοκράτες της Tren de Aragua», διεθνούς συμμορίας που πιστεύεται ότι ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα, κινούνταν με ταχύπλοο στα διεθνή ύδατα, ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, αναρτώντας βίντεο από το πλήγμα αυτό, τραβηγμένο από drone.

Καθ’ οδόν προς το Μεξικό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο είπε από την πλευρά του σε δημοσιογράφος ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι αποφασισμένος να χρησιμοποιήσει «όλη» την ισχύ των ΗΠΑ για να «εξαλείψει» τα καρτέλ των ναρκωτικών.

Η ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας δεν σταματά να κλιμακώνεται καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον Τύπο, η αμερικανική πλευρά έχει στείλει αρμάδα πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, ανοικτά της Βενεζουέλας, σε αυτή που χαρακτηρίζει επιχείρηση για την αναχαίτιση ναρκωτικών που διακινούνται μέσω της λατινοαμερικάνικης χώρας, μερικές εβδομάδες αφού αύξησε στα 50 εκατ. δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο, τον οποίο αποκαλεί «φυγόδικο αρχηγό» καρτέλ.

Ο πρόεδρος Μαδούρο χαρακτηρίζει την ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική τη «μεγαλύτερη απειλή για την ύπαρξή της» με την οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη η χώρα του τον τελευταίο αιώνα και προειδοποιεί πως σε περίπτωση που ο στρατός της Ουάσιγκτον αποπειραθεί «αλλαγή καθεστώτος», η χώρα του θα αντισταθεί.

«Οκτώ πολεμικά πλοία με 1.200 πυραύλους και πυρηνικό υποβρύχιο έχουν βάλει στο στόχαστρο τη Βενεζουέλα», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο σε ξένους δημοσιογράφους προχθές Δευτέρα κάνοντας λόγο για απειλή «αδικαιολόγητη, ανήθικη και απολύτως παράνομη».

