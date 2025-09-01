Βενεζουέλα: Εννέα πολεμικά πλοία ανέπτυξαν οι ΗΠΑ - «Η μεγαλύτερη απειλή εδώ και έναν αιώνα»

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η Νότια Αμερική εδώ και έναν αιώνα, αλλά δεν θα υποκύψει, προειδοποίησε σήμερα ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο, σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας αυξάνεται τις τελευταίες εβδομάδες, με την Ουάσινγκτον να στέλνει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, επισήμως για να αντιμετωπίσει την απειλή των λατινοαμερικάνικων καρτέλ των ναρκωτικών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήγαγε την καταστολή των καρτέλ σε κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων.

SOUTHCOM Snapshot: Potential strike package with a TLAM (Tomahawk Land Attack Missile) loadout via @vcdgf555



POTUS has options. pic.twitter.com/9ForwEHosq — Ian Ellis (@ianellisjones) September 1, 2025

Όμως ο Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλοι αξιωματούχοι λένε ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους με την ανάπτυξη του πολεμικού ναυτικού, η οποία εντάσσεται στην προσπάθεια να δικαιολογηθεί μια επέμβαση εναντίον τους.

«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει βιώσει η ήπειρός μας τα τελευταία 100 χρόνια» είπε ο Μαδούρο μιλώντας σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και στρατιωτικούς στο Καράκας. «Δεν έχουμε δει ποτέ στο παρελθόν μια τέτοια κατάσταση», τόνισε, εξηγώντας ότι έχουν αναπτυχθεί οκτώ πλοία με 1.200 πυραύλους και ένα υποβρύχιο.

Ο Βενεζουελάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι φιλειρηνική αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές. «Είναι μια αδικαιολόγητη, ανήθικη, απολύτως εγκληματική και αιματηρή απειλή», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας απορρίπτει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών παγκοσμίως. Στις αρχές Αυγούστου η Ουάσινγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί για διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με εγκληματικές οργανώσεις.

Διαβάστε επίσης