Αυξάνεται η ένταση: Αμερικανικό πολεμικό πλοίο πέρασε από τον Παναμά

Ένα αμερικανικό καταδρομικό με κατευθυνόμενα βλήματα, το USS Lake Erie, παρατηρήθηκε να διασχίζει τον Παναμά από τον Ειρηνικό προς την Καραϊβική την Παρασκευή το βράδυ, μετά την αποστολή πολεμικών πλοίων από την κυβέρνηση Τραμπ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Δημοσιογράφοι του AFP είδαν το πολεμικό πλοίο να περνάει από μία από τις κλειδαριές της διώρυγας γύρω στις 9:30 μ.μ. (02:30 το Σάββατο) και να πλέει ανατολικά προς τον Ατλαντικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν ότι η αποστολή πολεμικών πλοίων στη νότια Καραϊβική, κοντά στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας, ήταν μια επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών. «Δεν ήξερα ότι το πλοίο θα περνούσε... Ήταν έκπληξη για μένα», δήλωσε στην AFP ο Alfredo Cedeno, ένας 32χρονος τεχνικός υγείας, ο οποίος φωτογράφισε το καταδρομικό.

Το Lake Erie ήταν αγκυροβολημένο τις τελευταίες δύο ημέρες στο λιμάνι του Rodman, στην είσοδο του καναλιού από την πλευρά του Ειρηνικού.

?Caribbean Sea@Reuters confirms the deployment of @USNavy (??) Ticonderoga-class cruiser USS Lake Erie (CG-70) & Los Angeles class attack submarine USS Newport News (SSN-750) to the coast of #Venezuela (??)



Newport News is a Flight II LA equipped with Tomahawk VLS. https://t.co/e1Ud0dOEzx pic.twitter.com/wParRLqLvw — SA Defensa (@SA_Defensa) August 26, 2025

Η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο ότι ηγείται ενός καρτέλ ναρκωτικών και έχει διπλασιάσει την αμοιβή για τη σύλληψή του σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν απειλήσει δημοσίως ότι θα εισβάλουν στη Βενεζουέλα.

Το Καράκας ανακοίνωσε τη Δευτέρα την αποστολή 15.000 μελών των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία για επιχειρήσεις κατά του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Μια μέρα αργότερα, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι θα περιπολεί τα χωρικά της ύδατα με drones και πολεμικά πλοία. Ο Μαδούρο ισχυρίστηκε επίσης ότι έχει κινητοποιήσει περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια μέλη της πολιτοφυλακής ως απάντηση στις «απειλές» των ΗΠΑ.

Το USS Lake Erie, μήκους 567 ποδιών (173 μέτρων), έχει εκτόπισμα 9.800 τόνων και έχει βάση το λιμάνι του Σαν Ντιέγκο, στην Καλιφόρνια.

Διαβάστε επίσης