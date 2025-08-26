Βενεζουέλα: Αναπτύσσει 15.000 στρατιώτες στα σύνορα με Κολομβία - Στόχος το ναρκεμπόριο

Άνθρωποι υπογράφουν για να ενταχθούν στις πολιτοφυλακές κατά τη διάρκεια εθνικής εκστρατείας κατάταξης που κάλεσε η κυβέρνηση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε στρατιωτικό μουσείο στο Καράκας της Βενεζουέλας, Σάββατο 23 Αυγούστου 2025.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε την ανάπτυξη 15.000 επιπλέον μελών των δυνάμεων ασφαλείας στα σύνορα με την Κολομβία, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών. Ο υπουργός Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο έκανε λόγο για «επιχειρησιακή ενίσχυση» στις πολιτείες Σούλια και Τάτσιρα, περιοχές που συνορεύουν με την Κολομβία.

«Εδώ, πολεμάμε πραγματικά τις συμμορίες των ναρκωτικών», τόνισε, ανακοινώνοντας παράλληλα την κατάσχεση 52,7 τόνων ναρκωτικών από τις αρχές του έτους, δηλαδή –σύμφωνα με τον ίδιο– το 70-80% των ουσιών που διέρχονται από τη Βενεζουέλα.

Η αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο και ανώτατα στελέχη της κυβέρνησής του, συμπεριλαμβανομένου του Καμπέγιο, ότι διευθύνουν το λεγόμενο Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»). Το συγκεκριμένο δίκτυο εντάχθηκε φέτος από την κυβέρνηση Τραμπ στη λίστα ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν χρηματικές αμοιβές που φτάνουν τα 50 εκατ. δολάρια για τον Μαδούρο και τα 25 εκατ. δολάρια για τον Καμπέγιο, σε περίπτωση πληροφοριών που θα οδηγούσαν στη σύλληψή τους.

Παράλληλα, αμερικανικά πολεμικά πλοία, μεταξύ αυτών τρία αντιτορπιλικά, κατευθύνονται προς τα διεθνή ύδατα της Καραϊβικής, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ.

Η απάντηση της Βενεζουέλας και ο ρόλος της Κολομβίας

Ο Καμπέγιο απέρριψε τις κατηγορίες, κατηγορώντας με τη σειρά του την Ουάσιγκτον ότι παραβλέπει το γεγονός πως «το 87% των ναρκωτικών παράγεται στην Κολομβία». «Γιατί δεν αναπτύσσετε τους στόλους σας εκεί, στον Ειρηνικό;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως οι ΗΠΑ επιλέγουν να στοχεύουν «στο 5% που υποτίθεται ότι φεύγει από τη Βενεζουέλα».

Η Κολομβία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, το 2023 η παραγωγή υδροχλωρικής κοκαΐνης έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ 2.600 τόνων, αυξημένη κατά 53% σε σχέση με το 2022. Την ίδια χρονιά, η καλλιέργεια κόκας ξεπέρασε τα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα, καταγράφοντας αύξηση 10%.

Διαβάστε επίσης