Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε δημόσια εκδήλωση με θέμα την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ειρήνης», κατήγγειλε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν στρατεύματα στην Καραϊβική. Ο Μαδούρο χαρακτήρισε την κίνηση ως μέρος ενός σχεδίου «ανήθικου, εγκληματικού και παράνομου», με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας του.

«Αυτό που απειλούν πως θα επιχειρήσουν εναντίον της Βενεζουέλας, μια αλλαγή καθεστώτος μέσω τρομοκρατικής στρατιωτικής επίθεσης, είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο», τόνισε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας από το βήμα του κοινοβουλίου.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών

Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Βενεζουέλα. Η απόφαση για στρατιωτική κινητοποίηση στην Καραϊβική, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του καθεστώτος Μαδούρο και στη στήριξη της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και χρόνια ζητά πολιτικές αλλαγές στη χώρα.

Ωστόσο, η αμερικανική στάση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Καράκας, το οποίο θεωρεί ότι κάθε στρατιωτική κίνηση στην περιοχή απειλεί άμεσα την εθνική του κυριαρχία.

«Είναι ζήτημα που αφορά την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Όταν κάποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής επιτίθεται και σε όλες τις άλλες, όταν απειλεί μια χώρα απειλεί κι όλες τις άλλες», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προ ημερών επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων. Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση και ΜΜΕ, θα αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως και ως και 4.000 πεζοναύτες.

Επικήρυξε τον Μαδούρο

Στις αρχές του μήνα η Ουάσιγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο για «διακίνηση ναρκωτικών».

«Είναι στιγμή να δείξουμε θάρρος, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες, να ενώσουμε την εθνική βούληση, να παραμερίσουμε τις διαφωνίες. Είναι καιρός η Βενεζουέλα να μιλήσει με μια φωνή, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή της πατρίδας, τη φωνή του δικαιώματος που έχουμε στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην αρμονία», πρόσθεσε ο κ. Μαδούρο.

Προχθές Πέμπτη, ο πρόεδρος κάλεσε την εθνοφρουρά, τους εφέδρους και «όλο τον λαό» σε κινητοποίησε το σαββατοκύριακο για την αντιμετώπιση των «απειλών» των ΗΠΑ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη –ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα– αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο. Τον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής αυτού που αποκαλεί Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), κατ’ αυτήν εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκει επίσης στελέχη της κυβέρνησής του και των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας. Το Καράκας αντιτείνει πως δεν υφίσταται καμιά τέτοια οργάνωση.

