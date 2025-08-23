Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας καταγγέλλει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην Καραϊβική ως απειλή για αλλαγή καθεστώτος

Newsbomb

Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Βενεζουέλας - ΗΠΑ

X
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, σε δημόσια εκδήλωση με θέμα την «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και της ειρήνης», κατήγγειλε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αναπτύξουν στρατεύματα στην Καραϊβική. Ο Μαδούρο χαρακτήρισε την κίνηση ως μέρος ενός σχεδίου «ανήθικου, εγκληματικού και παράνομου», με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας του.

«Αυτό που απειλούν πως θα επιχειρήσουν εναντίον της Βενεζουέλας, μια αλλαγή καθεστώτος μέσω τρομοκρατικής στρατιωτικής επίθεσης, είναι ανήθικο, εγκληματικό και παράνομο», τόνισε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας από το βήμα του κοινοβουλίου.

Η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών

Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση και τις ανθρωπιστικές συνθήκες στη Βενεζουέλα. Η απόφαση για στρατιωτική κινητοποίηση στην Καραϊβική, σύμφωνα με αναλυτές, αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής του καθεστώτος Μαδούρο και στη στήριξη της αντιπολίτευσης, η οποία εδώ και χρόνια ζητά πολιτικές αλλαγές στη χώρα.

Ωστόσο, η αμερικανική στάση προκαλεί έντονες αντιδράσεις στο Καράκας, το οποίο θεωρεί ότι κάθε στρατιωτική κίνηση στην περιοχή απειλεί άμεσα την εθνική του κυριαρχία.

«Είναι ζήτημα που αφορά την ειρήνη, το διεθνές δίκαιο, στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική. Όταν κάποιος επιτίθεται σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής επιτίθεται και σε όλες τις άλλες, όταν απειλεί μια χώρα απειλεί κι όλες τις άλλες», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε προ ημερών επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων. Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση και ΜΜΕ, θα αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας, όπως και ως και 4.000 πεζοναύτες.

Επικήρυξε τον Μαδούρο

Στις αρχές του μήνα η Ουάσιγκτον διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα επέτρεπαν τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο για «διακίνηση ναρκωτικών».

«Είναι στιγμή να δείξουμε θάρρος, να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες, να ενώσουμε την εθνική βούληση, να παραμερίσουμε τις διαφωνίες. Είναι καιρός η Βενεζουέλα να μιλήσει με μια φωνή, τη φωνή της αλήθειας, τη φωνή της πατρίδας, τη φωνή του δικαιώματος που έχουμε στην ειρήνη, στην ανάπτυξη, στην αρμονία», πρόσθεσε ο κ. Μαδούρο.

Προχθές Πέμπτη, ο πρόεδρος κάλεσε την εθνοφρουρά, τους εφέδρους και «όλο τον λαό» σε κινητοποίησε το σαββατοκύριακο για την αντιμετώπιση των «απειλών» των ΗΠΑ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη –ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα– αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Η Ουάσιγκτον δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο. Τον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής αυτού που αποκαλεί Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), κατ’ αυτήν εγκληματικής οργάνωσης στην οποία εμπλέκει επίσης στελέχη της κυβέρνησής του και των ενόπλων δυνάμεων της Βενεζουέλας. Το Καράκας αντιτείνει πως δεν υφίσταται καμιά τέτοια οργάνωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:39ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 12 νεκροί σε συγκρούσεις ενόπλων με την αστυνομία και το στρατό

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

03:54ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Εξαπολύει επίθεση κατά ανταρτών που θεωρούνται υπεύθυνοι για τους 19 νεκρούς την Πέμπτη

03:38ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Λιγότεροι από 20 όμηροι της Χαμάς είναι πια ζωντανοί - Αντιδράσεις στο Ισραήλ

03:03ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Ιταλία: Διπλωματική κρίση μετά τις δηλώσεις Σαλβίνι κατά Μακρόν για την Ουκρανία

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

02:20ΚΟΣΜΟΣ

Κόστα Ρίκα: «Δικαστικό πραξικόπημα» καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας που κατηγορείται για διαφθορά

02:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Με «mega-deal» του Τραμπ το κράτος αποκτά το 10% της Intel - Στόχος η αυτάρκεια σε ημιαγωγούς

01:18ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση αυτοκτονίας τζιχαντιστών στη Συρία με νεκρό αστυνομικό

00:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας

00:34ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Γουατεμάλα: Φυλακισμένοι κρατούν ομήρους σωφρονιστικούς υπαλλήλους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

00:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Ξέσπασε η Τσέλσι στην Γουέστ Χαμ

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Λάρισα: Μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Νεαρός στο νοσοκομείο

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης ορειβάτισσας στον Όλυμπο

23:43TRAVEL

Μία παραλία που λίγοι ξέρουν – Το Κλιμάκι είναι ό,τι πρέπει για κυριακάτικη απόδραση

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Η NASA ανακάλυψε πιθανή ύπαρξη ζωής σε μακρινό πλανήτη – νάνο

23:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Σκόρπισε τρόμο η Μπάγερν Μονάχου, έξι γκολ στη Λειψία

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Κίσαμος: Ρομά υποδυόταν την καλόγρια και πωλούσε σταυρουδάκια υποτίθεται για καρκινοπαθή παιδιά

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα για τα παγωτά με γεύση κέτσαπ, φασόλια, ρυζογκοφρέτες και… βρώμη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Τη σκότωσε θολωμένος από τη ζήλεια για ένα sms - Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που διαφεύγει με το όπλο του εγκλήματος

23:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Κωνσταντινούπολη: Έθαψαν Ορθόδοξη ομογενή σε μουσουλμανικό νεκροταφείο!

02:29ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μοτοσυκλετίστρια

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

22:54ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ σε χωριό της Φθιώτιδας: 60χρονος πυροβόλησε τον αδερφό του για κτηματικές διαφορές - Τραυματίστηκαν ακόμη δύο

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Ο λόγος που η 34χρονη δολοφόνησε τον Κώστα Σιαμήτρα - «Τον αγκάλιαζα και έκλαιγα πιστεύοντας ότι θα ξυπνήσει»

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

00:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Τετράχρονο κοριτσάκι έχασε τη ζωή του σε πισίνα

04:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Ανήθικο και παράνομο σχέδιο των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας»

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στους καταρράκτες του Νιαγάρα: Νεκροί και παγιδευμένοι επιβάτες λεωφορείου

06:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ: Ποια μέτρα έχουν κλειδώσει και ποια είναι στο τραπέζι

21:26ΕΛΛΑΔΑ

SOS στην ΕΥΠ: Ολόκληρο δίκτυο Αζέρων κατασκόπων στην Ελλάδα - Νέες αποκαλύψεις

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:41ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη δίχως τέλος στην Κένυα: Βρέθηκαν νέα πτώματα της σκοτεινής αίρεσης «λιμοκτονίας»

13:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κακοκαιρία στην Ευρώπη σε λίγες ημέρες - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ