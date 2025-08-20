Βενεζουέλα: Ζητά την επιστροφή από τις ΗΠΑ 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους

Από αριστερά προς τα δεξιά, η δήμαρχος του Καράκας Carmen Menendez, ο Nicolas Maduro Guerra, ο οποίος διεκδικεί να εκπροσωπήσει το Καράκας ως νομοθέτης της Εθνοσυνέλευσης και επίσης γιος του προέδρου της Βενεζουέλας Nicolas Maduro, η πρώτη κυρία Cilia Flores και ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Jorge Rodriguez παρευρίσκονται σε τελική προεκλογική συγκέντρωση για τις περιφερειακές εκλογές της 25ης Μαΐου, στο Καράκας της Βενεζουέλας, Πέμπτη 22 Μαΐου 2025.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε ότι 66 παιδιά παραμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κατάσταση «ομηρίας», καθώς χωρίστηκαν από τους γονείς τους την ώρα που εκείνοι απελάθηκαν πίσω στη χώρα καταγωγής τους. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Καράκας, που βλέπει μια κατάφωρη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικογενειακής ενότητας.

Πίεση προς την Ουάσινγκτον

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας, έχουν ήδη καταγραφεί περιπτώσεις ανηλίκων που επέστρεψαν στη χώρα και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους. Ωστόσο, δεκάδες παραμένουν εγκλωβισμένα στις ΗΠΑ, χωρίς σαφή ενημέρωση για το μέλλον τους. Η κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο καλεί την Ουάσινγκτον να συνεργαστεί άμεσα ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στη Βενεζουέλα και να βάλει τέλος σε μια κατάσταση που χαρακτηρίζει «απάνθρωπη».

«Έχουμε 66 απαχθέντα παιδιά στις ΗΠΑ, ο αριθμός αυτός αυξάνεται καθημερινά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Είναι μια πολιτική βάναυση και απάνθρωπη» είπε η Καμίλα Φάμπρι, η πρόεδρος του κυβερνητικού σχεδίου «Επιστροφή στην Πατρίδα», που ξεκίνησε το 2018 από τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο με στόχο την εθελοντική επιστροφή των μεταναστών στη Βενεζουέλα.

«Θα φέρουμε πίσω τα 66 παιδιά», υποσχέθηκε. Η Φάμπρι συνοδευόταν από μητέρες οι οποίες απηύθυναν μια επιστολή στην πρώτη κυρία των ΗΠΑ, τη Μελάνια Τραμπ, ζητώντας της να παρέμβει υπέρ των παιδιών που έχουν ανατεθεί σε δομές φιλοξενίας.

Η Φάμπρι, Ιταλίδα η ίδια, είναι η σύζυγος του Άλεξ Σάαμπ, του Κολομβιανού επιχειρηματία που πήρε την υπηκοότητα της Βενεζουέλας και φέρεται ότι είναι «αχυράνθρωπος» του Μαδούρο. Ο Σάαμπ συνελήφθη στο Πράσινο Ακρωτήριο, εκδόθηκε και φυλακίστηκε στις ΗΠΑ και απελευθερώθηκε το 2023, κατά την ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Καράκας και Ουάσινγκτον.

Μέχρι σήμερα έχουν επιστρέψει στη Βενεζουέλα 21 παιδιά. Μεταξύ αυτών ήταν και η Μαϊκέλις Εσπινόσα, η κόρη ενός από τους 252 Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Ελ Σαλβαδόρ και κρατήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Όλοι τους απελευθερώθηκαν στις 18 Ιουλίου και επέστρεψαν στη Βενεζουέλα, σε μια νέα ανταλλαγή κρατουμένων.

Το Καράκας ζητά την επιστροφή των παιδιών οργανώνοντας διαδηλώσεις και προπαγανδίζοντάς την στα επίσημα μέσα ενημέρωσης.

Η Φάμπρι είπε ότι φέτος έχουν επαναπατριστεί 10.631 Βενεζουελάνοι μετανάστες. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει όσους απελάθηκαν από τις ΗΠΑ αλλά και εκείνους που είχαν μπλοκαριστεί στο Μεξικό και γύρισαν με τη βοήθεια του σχεδίου «Επιστροφή στην Πατρίδα».

