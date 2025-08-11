Κολομβία: Πέθανε ο Αλβάρο Ουρίμπε δύο μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε σε πολιτική συγκέντρωση

Ο γερουσιαστής της Κολομβίας και υποψήφιος για την προεδρία, Αλβάρο Ουρίμπε, ο οποίος τραυματίστηκε από πυροβολισμό σε πολιτική συγκέντρωση τον Ιούνιο, άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα Δευτέρα.

Η οικογένεια του Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι ανακοίνωσε ότι ο πολιτικός πέθανε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας Μπογκοτά, περισσότερο από δύο μήνες μετά την επίθεση.

Ο 39χρονος Ουρίμπε είχε δεχθεί τρεις πυροβολισμούς, τους δύο στο κεφάλι, ενώ έδινε προεκλογική ομιλία σε ένα πάρκο και παρέμενε σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε σοβαρή κατάσταση με μικρές βελτιώσεις.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγάπη της ζωής μου. Θα φροντίσω τα παιδιά μας», έγραψε η σύζυγός του, Μαρία Κλαούντια Ταραζόνα, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαιώνοντας τον θάνατό του. «Ζητώ από τον Θεό να μου δείξει τον τρόπο να μάθω να ζω χωρίς εσένα».

Ένας έφηβος συνελήφθη στον τόπο της επίθεσης στις 7 Ιουνίου σε μια γειτονιά της Μπογκοτά και από τότε οι Αρχές έχουν συλλάβει αρκετούς άλλους ανθρώπους. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές ποιος διέταξε τη δολοφονία και για ποιο λόγο.

Η επίθεση, η οποία καταγράφηκε σε πολλά βίντεο, προκάλεσε ανησυχία στους Κολομβιανούς, οι οποίοι δεν έχουν δει τέτοια πολιτική βία εναντίον υποψηφίων για την προεδρία από τότε που ο μεγιστάνας των ναρκωτικών του Μεντεγίν, Πάμπλο Εσκομπάρ, κήρυξε πόλεμο στο κράτος τη δεκαετία του 1990.

Η μητέρα του Ουρίμπε, η γνωστή δημοσιογράφος Ντιάνα Τούρμπαϊ, ήταν μεταξύ των θυμάτων εκείνης της περιόδου, αφού πέθανε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης διάσωσης, αφού είχε απαχθεί από μια ομάδα εμπόρων ναρκωτικών με επικεφαλής τον Εσκομπάρ, που προσπαθούσαν να εμποδίσουν την έκδοσή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αν η μητέρα μου ήταν πρόθυμη να δώσει τη ζωή της για έναν σκοπό, πώς θα μπορούσα να μην κάνω το ίδιο στη ζωή και στην πολιτική;» είχε πει ο Ουρίμπ σε ηλικία μόλις 5 ετών όταν σκοτώθηκε η μητέρα του.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν μεταξύ των πολιτικών που θρήνησαν τον θάνατο του γερουσιαστή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους προς την οικογένειά του και τον κολομβιανό λαό, τόσο στο πένθος όσο και στην απαίτηση δικαιοσύνης για τους υπεύθυνους», έγραψε στο X.

