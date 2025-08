Πρώην πορνοστάρ διορίστηκε υπουργός Ισότητας στην Κολομβία

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Gustavo Petro εκφωνεί την ομιλία του κατά την τελετή έναρξης της τέταρτης υπουργικής συνάντησης του Φόρουμ της Κίνας και της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στο Εθνικό Συνεδριακό Κέντρο της Κίνας στο Πεκίνο, Τρίτη 13 Μαΐου 2025.

