Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά ανοικτά της Βενεζουέλας για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών

Τρία αντιτορπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, πρόκειται να αναπτυχθούν στα ανοικτά της Βενεζουέλας μέσα στις επόμενες 36 ώρες. Η αποστολή εντάσσεται στο πλαίσιο της επιχείρησης κατά των καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Τα πλοία που συμμετέχουν

Τα πλοία που θα συμμετάσχουν στην αποστολή είναι τα USS Gravely, USS Jason Dunham και USS Sampson. Πρόκειται για σύγχρονα αντιτορπιλικά του αμερικανικού στόλου, ικανά να αναλάβουν αποστολές αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και επιφανείας, ενισχύοντας τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Το πλαίσιο της επιχείρησης

Η Ουάσιγκτον έχει επανειλημμένα εκφράσει ανησυχία για την αυξανόμενη δράση των καρτέλ ναρκωτικών στην περιοχή, τα οποία θεωρεί ότι αποτελούν απειλή για την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η ανάπτυξη των τριών πλοίων δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις επιχειρήσεις αναχαίτισης στη θάλασσα, αποτρέποντας τη διακίνηση κοκαΐνης και άλλων ναρκωτικών προς τη Βόρεια Αμερική.

Στρατηγική σημασία

Η αποστολή αποκτά και γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Βενεζουέλα, υπό τον Νικολάς Μαδούρο, διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία και το Ιράν. Η παρουσία αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή εκλαμβάνεται ως μήνυμα αποφασιστικότητας της Ουάσιγκτον να διατηρήσει τον έλεγχο στις θαλάσσιες οδούς της Καραϊβικής.

