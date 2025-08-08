Τραμπ: Διπλασίασε στα $ 50 εκατ. την αμοιβή για την επικήρυξη Μαδούρο

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε την επικήρυξη για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο σε 50 εκατ. δολάρια, κατηγορώντας τον προέδρο της Βενεζουέλας ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους διακινητές ναρκωτικών παγκοσμίως

Τραμπ: Διπλασίασε στα $ 50 εκατ. την αμοιβή για την επικήρυξη Μαδούρο
Η κυβέρνηση Τραμπ διπλασίασε σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους ναρκωτικών στον κόσμο και ότι συνεργάζεται με καρτέλ για να κατακλύσουν τις ΗΠΑ με κοκαΐνη εμπλουτισμένη με φαιντανύλη.

«Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, ο Μαδούρο δεν θα ξεφύγει από τη δικαιοσύνη και θα λογοδοτήσει για τα αποτρόπαια εγκλήματά του», δήλωσε την Πέμπτη η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι σε βίντεο που ανακοίνωνε την αμοιβή.

Ο Μαδούρο κατηγορήθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν το 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας Τραμπ, μαζί με αρκετούς στενούς συμμάχους του για ναρκοτρομοκρατία και συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ. Εκείνη την εποχή, οι ΗΠΑ προσέφεραν αμοιβή 15 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σύλληψή του. Αυτό αυξήθηκε αργότερα από την κυβέρνηση Μπάιντεν σε 25 εκατομμύρια δολάρια - το ίδιο ποσό που προσέφεραν οι ΗΠΑ για τη σύλληψη του Οσάμα μπιν Λάντεν μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Μαδούρο παραμένει ωστόσο ακλόνητος αφού αψήφησε τις ΗΠΑ, την ΕΕ και αρκετές λατινοαμερικανικές κυβερνήσεις, οι οποίες καταδίκασαν την επανεκλογή του το 2024 ως απάτη και αναγνώρισαν τον αντίπαλό του ως τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία για να εξασφαλίσει την απελευθέρωση 10 Αμερικανών που φυλακίστηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας, με αντάλλαγμα η Βενεζουέλα να επαναπατρίσει δεκάδες μετανάστες που απελάθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ελ Σαλβαδόρ στο πλαίσιο της καταστολής της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Λίγο αργότερα, ο Λευκός Οίκος άλλαξε πορεία και επέτρεψε στην αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία Chevron να συνεχίσει τις γεωτρήσεις στη Βενεζουέλα, αφού προηγουμένως είχε μπλοκαριστεί από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Ο Μπόντι δήλωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει κατασχέσει περισσότερα από 700 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο, συμπεριλαμβανομένων δύο ιδιωτικών τζετ, και είπε ότι σχεδόν 7 τόνοι κατασχεμένης κοκαΐνης είχαν εντοπιστεί απευθείας στον αριστερό ηγέτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Χιλ, εξέδωσε δήλωση χαρακτηρίζοντας την αμοιβή ως «αξιοθρήνητη» και κατηγορώντας την Μπόντι ότι ενορχήστρωσε μια «ωμή επιχείρηση πολιτικής προπαγάνδας».

«Δεν μας εκπλήσσει από ποιον προέρχεται. Από τον ίδιο που υποσχέθηκε μια ανύπαρκτη "μυστική λίστα" του Έπσταϊν και που βυθίζεται σε σκάνδαλα για πολιτικές χάρες», είπε, αναφερόμενος στην αντίδραση που αντιμετώπισε η Μπόντι αφότου το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι μια εδώ και καιρό φημολογούμενη «λίστα πελατών» του καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν δεν υπάρχει. «Το σόου της είναι ένα αστείο, μια απεγνωσμένη απόσπαση της προσοχής από τη δική της δυστυχία».

