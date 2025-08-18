Ισημερινός: Μακελειό σε αίθουσα μπιλιάρδου με επτά νεκρούς

Ένα τεθωρακισμένο όχημα των ενόπλων δυνάμεων κινείται έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα Litoral, όπου ξέσπασε εξέγερση που μέχρι στιγμής έχει αφήσει 5 νεκρούς κρατούμενους, σύμφωνα με τις αρχές, στο Γκουαγιακίλ του Ισημερινού, Κυριακή 23 Ιουλίου 2023.

Συνεχίζεται το κύμα βίας στον Ισημερινό, με νέα αιματηρή επίθεση να καταγράφεται το βράδυ της Κυριακής. Ένοπλοι εισέβαλαν σε αίθουσα μπιλιάρδου στην πόλη Σάντο Ντομίνγκο, περίπου 160 χιλιόμετρα δυτικά από την πρωτεύουσα Κίτο, και άνοιξαν πυρ εναντίον των θαμώνων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου, ενώ οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που αναρτήθηκαν σε κοινωνικά δίκτυα κατέγραψαν το μακελειό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την εξιχνίαση της επίθεσης.

Οργανωμένο έγκλημα πίσω από τις δολοφονίες

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι φόνοι συνδέονται με τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων. Η χώρα, που άλλοτε θεωρούνταν όαση σταθερότητας στη Λατινική Αμερική, έχει μετατραπεί σε κέντρο βίας λόγω της στρατηγικής της θέσης ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού, δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κοκαΐνης στον κόσμο.

Μόνο από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2025 καταγράφηκαν πάνω από 4.000 ανθρωποκτονίες, με αναλυτές να κάνουν λόγο για την πιο αιματηρή αρχή χρονιάς στην πρόσφατη ιστορία του Ισημερινού.

Κυβερνητικά μέτρα χωρίς αποτέλεσμα

Παρά τις μαζικές επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας και την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε τέσσερις επαρχίες, η πολιτική «μηδενικής ανοχής» του προέδρου Ντανιέλ Νομπόα δεν έχει φέρει μείωση στις δολοφονίες.

Μόνο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, 14 άνθρωποι δολοφονήθηκαν στην επαρχία Γουάγιας, ενώ στις 10 Αυγούστου σημειώθηκαν δύο σφαγές σε Γουαγιακίλ και άλλη επαρχία, με συνολικά 14 νεκρούς.

Ο Ισημερινός κόμβος του παγκόσμιου εμπορίου ναρκωτικών

Η έκρηξη της βίας αποδίδεται στις συγκρούσεις συμμοριών που συνδέονται με μεξικανικά και κολομβιανά καρτέλ. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το 73% της κοκαΐνης που παράγεται διεθνώς περνάει από τα λιμάνια του Ισημερινού.

Το 2024 οι αρχές ανακοίνωσαν κατασχέσεις ρεκόρ –294 τόνους ναρκωτικών, κυρίως κοκαΐνης– έναντι 221 τόνων το 2023. Παρά τις επιτυχίες, η χώρα παραμένει στο έλεος μιας άνευ προηγουμένου εγκληματικής έξαρσης, που απειλεί την κοινωνική συνοχή και την πολιτική σταθερότητα.

