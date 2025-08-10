Ισημερινός: Μακελειό με πυροβολισμούς μπροστά από ντισκοτέκ - Οκτώ νεκροί

Οκτώ άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους, όταν μια ομάδα ενόπλων ανδρών άνοιξε πυρ μπροστά από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης σε μια αγροτική κοινότητα του νοτιοδυτικού Ισημερινού, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δράστες έφτασαν στο σημείο με δύο φορτηγάκια και άνοιξαν πυρ εναντίον μιας ομάδας ανθρώπων που έπιναν αλκοόλ στον δρόμο, μπροστά από την είσοδο της ντισκοτέκ γύρω στη 1.15 το πρωί (τοπική ώρα/ 9.15 ώρα Ελλάδας) στην πόλη Σάντα Λουσία της επαρχίας Γκουάγιας.

Οι αστυνομικοί βρήκαν «αρκετούς τραυματίες και επτά πτώματα» φθάνοντας στο σημείο, δήλωσε ο ταξίαρχος της αστυνομίας Χαβιέρ Τσάνγκο σε συνέντευξη Τύπου.

Ένας όγδοος άνθρωπος υπέκυψε στα τραύματά του ενώ νοσηλευόταν σε τοπικό νοσοκομείο, πρόσθεσε.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι ένας άνδρας που ταυτοποιήθηκε ως ο Χόρχε Ουρκίθο, αδελφός του δημάρχου της πόλης των 38.000 κατοίκων και ιδιοκτήτης του νυχτερινού κέντρου.

Η αστυνομία βρήκε στο σημείο περίπου 80 κάλυκες των εννέα χιλιοστών και αυτόματα όπλα. Μετά την επίθεση, οι ένοπλοι επέστρεψαν στα οχήματά τους και διέφυγαν από «άγνωστη διαδρομή», πρόσθεσε ο ταξίαρχος.

Στην περιοχή αυτή, οι αρχές συνέλαβαν έναν άτομο οπλισμένο με περίστροφο που ταξίδευε με ένα φορτηγάκι, αλλά δεν μπόρεσαν να προσδιορίσουν εάν αυτός ο άνδρας συμμετείχε στην επίθεση.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη διαπιστώσει την αιτία του μακελειού.

Το δημαρχείο της Σάντα Λουσία κήρυξε σήμερα πένθος. «Ενωνόμαστε στη θλίψη και την προσευχή μας μπροστά σε αυτή τη βίαιη πράξη που έπληξε την κοινότητά μας», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το γραφείο του δημάρχου Ουμπάλδο Ουρκίθο.

Η Γκουάγιας είναι μία από τις τέσσερις επαρχίες στις οποίες ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα παρέτεινε πρόσφατα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για δύο μήνες με στόχο την καταπολέμηση της βίας των συμμοριών.

