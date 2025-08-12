Φρίκη στην Κολομβία: Ταύρος κάρφωσε και σκότωσε ταυρομάχο στην αρένα

Ανατριχιαστικό βίντεο δείχνει έναν ταυρομάχο να δέχεται επίθεση μέχρι θανάτου μπροστά σε τρομοκρατημένους θεατές αφού προκάλεσε το ζώο σε ένα φεστιβάλ στην Κολομβία. Ο Γιοβάνις Μάρκες, 35 ετών, ήταν ένας από τους δεκάδες που συμμετείχαν στο φεστιβάλ ταυρομαχιών του Σαββάτου στη μικρή πόλη Φουντασιόν στη βόρεια περιοχή Μαγκνταλένα όταν σκοτώθηκε.

Το βίντεο-γροθιά στο στομάχι που κάνει τον γύρο του κόσμου, δείχνει τον ταύρο να πετάει τον Μάρκες στον αέρα με τα κέρατά του. Ο Μάρκες ορμάει στο πλάσμα στο πλαίσιο του «corraleja», ή φεστιβάλ ταυρομαχιών, και προσπαθεί να πηδήξει από πάνω του, δεν τα καταφέρνει όμως και αντ' αυτού δέχεται επίθεση πολλές φορές από τον ταύρο, καθώς οι αυτόπτες μάρτυρες ουρλιάζουν. Στο βίντεο φαίνονται οι θεατές που τον βοηθούν να σηκωθεί και τον απομακρύνουν από το σημειο, αργότερα όμως υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα.

Este es el momento en que un hombre identificado como Yovani Romo fue alcanzado por un toro en las corralejas de Fundación, Magdalena.



El hombre falleció ayer tras ser corneado por un toro malherido, en un acto de defensa propia, en medio de las "fiestas" del municipio.



El año… pic.twitter.com/oe8oUIp0aD — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) August 10, 2025

«Σηκώθηκε σαν να ήταν καλά, αλλά το αίμα έτρεχε. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν πέσει στο έδαφος», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στην El Tiempo. Ο Μάρκες μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του κατά την άφιξή του.

Ένα άλλο βίντεο από την ίδια εκδήλωση έδειξε τον ταυρομάχο να κοιτάζει γύρω από την γεμάτη αρένα ταυρομαχίας και να φωνάζει στους θεατές καθώς προετοιμαζόταν για την τελική του επίθεση. «Ο άνδρας πέθανε χθες αφού δέχτηκε επίθεση από τραυματισμένο ταύρο, σε μια πράξη αυτοάμυνας, κατά τη διάρκεια των «εορτασμών» του δήμου, δήλωσε η κολομβιανή ομάδα υπεράσπισης των δικαιωμάτων των ζώων Plataforma ALTO, η οποία κοινοποίησε βίντεο της επίθεσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δημοφιλής παράδοση σε μέρη της Κολομβίας, το Corraleja είναι ένα φεστιβάλ ταυρομαχίας. Σε αυτό το είδος εκδήλωσης, το κοινό καλείται να συμμετάσχει με τους ταύρους στο ρινγκ, μπροστά σε μεγάλα πλήθη. Σε σύγκριση με μια ταυρομαχία ισπανικού τύπου, οι ταύροι δεν σκοτώνονται μετά τον αγώνα και το γεγονός είναι πολύ λιγότερο επίσημο.

