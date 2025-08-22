Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ζητά από τον λαό να κινητοποιηθεί ως απάντηση στις ΗΠΑ

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο ζητά από τον λαό να κινητοποιηθεί ως απάντηση στις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κάλεσε χθες Πέμπτη την εθνοφυλακή, τους έφεδρους και «όλο τον λαό» να κινητοποιηθούν το σαββατοκύριακο, για να αντιμετωπιστούν οι «απειλές» της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Απηύθυνε την έκκληση αυτή αφού η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιχείρηση κατά της «διακίνησης ναρκωτικών» στην Καραϊβική, με τη συμμετοχή ναυτικών, αεροπορικών και χερσαίων στοιχείων. Σύμφωνα με πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, θα αναπτυχθούν τρία ελικοπτεροφόρα αποβατικά, τρία αντιτορπιλικά εφοδιασμένα με πυραύλους και το σύστημα Aegis, τουλάχιστον ένα υποβρύχιο και άλλοι πόροι ανοικτά της Βενεζουέλας.

«Έκρινα αναγκαίο και σκόπιμο το Σάββατο και την Κυριακή να οργανώσουμε μεγάλες κινητοποιήσεις (...) για να πούμε στον ιμπεριαλισμό: Φτάνει πια με τις απειλές σας! Η Βενεζουέλα σας απορρίπτει, η Βενεζουέλα θέλει ειρήνη!», είπε ο κ. Μαδούρο σε τελετή κατά τη διάρκεια της οποίας παρασημοφόρησε εθνοφρουρούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο κ. Μαδούρο είχε ήδη πει πως ενεργοποιεί ειδικό σχέδιο που προβλέπει την ανάπτυξη 4,5 εκατομμυρίων εθνοφρουρών σε «όλη» την επικράτεια της Βενεζουέλας.

Το σώμα αυτό, που επισήμως έχει 5 εκατομμύρια μέλη –ειδικοί εκτιμούν πως είναι λιγότερα– αποτελείται από πολίτες, υποστηρικτές της ιδεολογίας του θανόντα πρώην προέδρου Ούγο Τσάβες, του οποίου ο κ. Μαδούρο παρουσιάζεται ως πολιτικός κληρονόμος.

Ο κ. Μαδούρο ανήγγειλε ακόμη συνεδρίαση με όλους τους φορείς του συστήματος «εθνικής άμυνας» για να «προσαρμοστούν» επιχειρησιακά σχέδια.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου στις ΗΠΑ, η κυβέρνηση Τραμπ σκοπεύει να στείλει κάπου 4.000 πεζοναύτες στην περιοχή.

Η Ουάσιγκτον, που δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των δυο τελευταίων προεδρικών εκλογών στη Βενεζουέλα, στις οποίες επανεξελέγη ο κ. Μαδούρο, τον κατηγορεί πως είναι επικεφαλής αυτού που αποκαλεί Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»), που περιγράφει ως εγκληματική οργάνωση στην οποία εμπλέκονται επίσης στελέχη της κυβέρνησής του και του στρατού.

Το Καράκας λέει πως δεν υπάρχει καμία τέτοια οργάνωση.

