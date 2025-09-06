CNN: Ο Τραμπ εξετάζει την έναρξη χτυπημάτων κατά καρτέλ στην Βενεζουέλα

Αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, θα επρόκειτο για μείζονα κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών, μετέδωσε χθες Παρασκευή το CNN, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησής του.

Αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, θα επρόκειτο για μείζονα κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που είχε αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική. Σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο, το σκάφος μετέφερε «ναρκωτικά» και το πλήγμα σκότωσε «11 ναρκωτρομοκράτες».

Το πλήγμα αυτό σήμανε την έναρξη πολύ ευρύτερης επιχείρησης που έχει σκοπό να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή και πιθανόν να ανατραπεί ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, που χαρακτηρίζεται «επικεφαλής» καρτέλ από την Ουάσιγκτον, πάντα κατά τις πηγές του CNN.

Ούτε ο Λευκός Οίκος, ούτε το υπουργείο Επικοινωνίας της Βενεζουέλας απάντησαν αμέσως όταν τους ζήτησε να σχολιάσουν τις πληροφορίες αυτές το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Ερωτηθείς χθες αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Ο κ. Μαδούρο από την άλλη αξίωσε η Ουάσιγκτον να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας του. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, είπε σε διάγγελμά του.

