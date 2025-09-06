Μαδούρο: «Καμία από τις διαφορές» με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση

Το μήνυμα του Νικολά Μαδούρο μεταδόθηκε από το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βενεζουέλας

Μαδούρο: «Καμία από τις διαφορές» με τις ΗΠΑ δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση

Συνεχίζεται η αντιπαράθεση μεταξύ Βενεζουέλας - ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εκτίμησε χθες Παρασκευή πως «καμιά από τις διαφορές» ανάμεσα στην κυβέρνηση της χώρας του και αυτή των ΗΠΑ «δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», καθώς οι εντάσεις συνεχίζουν να κλιμακώνονται ανάμεσα στα δυο κράτη.

«Καμιά από τις διαφορές που είχαμε και έχουμε δεν δικαιολογεί στρατιωτική σύγκρουση», είπε ο κ. Μαδούρο σε διάγγελμά του που μεταδόθηκε από όλα τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα της χώρας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα χθες απείλησε πως «θα καταρρίπτονται» αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας αν κρίνεται πως απειλούν τις αμερικανικές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην Καραϊβική, ενώ αμερικανικά μέσα μετέδωσαν πως το Πεντάγωνο προχωρά στην ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών αιχμής στο Πουέρτο Ρίκο, πέρα από την αρμάδα που πλέει ήδη στην περιοχή.

