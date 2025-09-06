Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτε» είπε για την αποστολή των Seals στην Βόρεια Κορέα

Όλες οι πηγές της μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν διότι η επιχείρηση παραμένει άκρως απόρρητη, εξηγούν οι Τάιμς

Ντόναλντ Τραμπ: «Δεν ξέρω τίποτε» είπε για την αποστολή των Seals στην Βόρεια Κορέα

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025, στην Ουάσιγκτον. (AP Photo/Alex Brandon)

AP
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Παρασκευή ότι δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα για άκρως απόρρητη, παράτολμη αποστολή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα το 2019, που πήρε άσχημη τροπή κι είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν άοπλοι βορειοκορεάτες αλιείς, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times.

«Δεν ξέρω τίποτα γι’ αυτό. Πρώτη φορά το ακούω», απάντησε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ερωτηθείς χθες μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) στο Οβάλ Γραφείο σχετικά με την αποστολή αυτή καταδρομέων της SEAL Team 6 με σκοπό να τοποθετηθεί στο βορειοκορεατικό έδαφος συσκευή υποκλοπής τηλεπικοινωνιών ώστε η Ουάσιγκτον να γνωρίζει τι συζητούσε στις επικοινωνίες του ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιχείρηση των καταδρομέων έγινε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του κ. Τραμπ στην προεδρία και δη εν μέσω των διαπραγματεύσεων που διεξήγαγε με τον κ. Κιμ για το βορειοκορεατικό πυρηνικό πρόγραμμα — που αποδείχτηκαν άκαρπες. Από τη σύλληψη ως την εκτέλεσή της, εγκρίθηκε επανειλημμένα από τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, διευκρινίζεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας, που επικαλείται κάπου είκοσι μαρτυρίες, κυβερνητικών αξιωματούχων, μελών της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και νυν ή πρώην αξιωματικών του στρατού ενήμερων σχετικά.

Όλες οι πηγές της μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν διότι η επιχείρηση παραμένει άκρως απόρρητη, εξηγούν οι Τάιμς.

Η αποστολή, άκρως επικίνδυνη, διεξήχθη μια χειμωνιάτικη νύχτα στις αρχές του 2019, έπειτα από μήνες που γίνονταν πρόβες σε αμερικανικά ύδατα, από την ίδια μονάδα που πιστώθηκε τον θάνατο του Οσάμα μπιν Λάντεν στην Αμποταμπάντ το 2011, κατά το ιδιαίτερα λεπτομερειακό ρεπορτάζ.

Οι ειδικές δυνάμεις νόμιζαν πως δεν υπήρχε κανείς άλλος στη βορειοκορεατική ακτή όταν αποβιβάστηκαν με δυο μίνι-υποβρύχια, μεγέθους όρκας, αφού έμειναν για δυο ώρες στα παγωμένα νερά με ειδικές στολές για να επιβιώσουν, κι αφού διένυσαν τα τελευταία εκατό μέτρα κολυμπώντας.

Όμως τους περίμενε δυσάρεστη έκπληξη, μικρό πλεούμενο σε μικρή απόσταση.

Φακοί άρχισαν να κινούνται προς την κατεύθυνση, το πλεούμενο πλησίασε τα μίνι-υποβρύχια και μέλος της ομάδας καταδύθηκε.

Καθώς αντιμετώπιζαν κίνδυνο να εντοπιστούν, τα μέλη των ειδικών δυνάμεων που είχαν φθάσει στη βραχώδη παραλία άνοιξαν πυρ. Σκότωσαν όλα τα μέλη του πληρώματος, δυο ή τρεις αλιείς. Κατόπιν οι καταδρομείς έριξαν τα πτώματα στη θάλασσα, φροντίζοντας προηγουμένως να τρυπήσουν τους πνεύμονες για να είναι σίγουροι ότι θα βυθίζονταν, πάντα κατά το ρεπορτάζ. Δεν τοποθέτησαν τον εξοπλισμό υποκλοπών.

Στο πλεούμενο δεν βρέθηκαν ούτε όπλα, ούτε στολές. Το δημοσίευμα αναφέρει πως το συμπέρασμα των καταδρομέων ήταν πως επρόκειτο για αλιείς σε αναζήτηση οστρακόδερμων.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ουδέποτε ενημέρωσε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές που είναι αρμόδιες για την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών κατασκοπείας για την αποστολή, ούτε πριν, ούτε μετά, τονίζεται στο κείμενο των New York Times.

Η έρευνα που διενεργήθηκε για την αποστολή – το πόρισμά της είναι όπως θα αναμενόταν επίσης άκρως απόρρητο – συμπέρανε ότι η αποτυχία της οφειλόταν σε αλληλουχία ατυχών συμπτώσεων που δεν θα μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν, προστίθεται.

Η εφημερίδα αναφέρεται ακόμη σε προηγούμενη αποστολή των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στη Βόρεια Κορέα, το 2005, επί προεδρίας του ρεπουμπλικάνου Τζορτζ Ου. Μπους, που επίσης ουδέποτε είχε αποκαλυφθεί μέχρι χθες.

