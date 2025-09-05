Η ημέρα που οι Navy SEALs σκότωσαν αθώους στη Βόρεια Κορέα - Η αποτυχημένη «κατασκοπική» επιχείρηση

Μία ομάδα των επίλεκτων Navy SEALs των ΗΠΑ αναδύθηκε από τον κατάμαυρο ωκεανό μια χειμωνιάτικη νύχτα στις αρχές του 2019 και πλησίασε κρυφά μια βραχώδη ακτή στη Βόρεια Κορέα. Είχαν αναλάβει μια άκρως απόρρητη αποστολή τόσο περίπλοκη και σημαντική που όλα έπρεπε να πάνε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί.

Ο στόχος ήταν να τοποθετήσουν μια ηλεκτρονική συσκευή που θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να υποκλέψουν τις επικοινωνίες του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, εν μέσω των υψηλού επιπέδου πυρηνικών συνομιλιών με τον πρόεδρο Τραμπ, που βρισκόταν τότε στην πρώτη του θητεία.

Η αποστολή είχε τη δυνατότητα να παρέχει στις Ηνωμένες Πολιτείες μια σειρά από πολύτιμες πληροφορίες. Ωστόσο, αυτό σήμαινε την αποστολή Αμερικανών κομάντος στο έδαφος της Βόρειας Κορέας — μια κίνηση που, αν ανακαλυπτόταν, όχι μόνο θα μπορούσε να βυθίσει τις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, αλλά και να οδηγήσει σε μία κρίση ομήρων ή σε μία επικίνδυνη κλιμάκωση με έναν εχθρό που διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Ήταν τόσο επικίνδυνο που απαιτούσε την άμεση έγκριση του Τραμπ, αναφέρουν στο αποκαλυπτικό δημοσίευμά τους οι New York Times.

Επιστρατεύτηκαν οι εξολοθρευτές του Μπιν Λάντεν

Για την επιχείρηση, ο στρατός επέλεξε την Red Squadron της SEAL Team 6 — την ίδια μονάδα που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Οι SEALs έκαναν πρόβες για μήνες, γνωρίζοντας ότι κάθε κίνηση έπρεπε να είναι τέλεια. Αλλά όταν έφτασαν σε μια ακτή που θεωρούσαν έρημη εκείνο το βράδυ, φορώντας μαύρες στολές και γυαλιά νυχτερινής όρασης, η αποστολή γρήγορα κατέρρευσε.

Ένα βορειοκορεατικό σκάφος εμφανίστηκε από το σκοτάδι. Οι φακοί από την πλώρη έριχναν φως πάνω στο νερό. Φοβούμενοι ότι είχαν εντοπιστεί, οι κομάντος άνοιξαν πυρ. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλοι οι επιβαίνοντες στο βορειοκορεατικό σκάφος ήταν νεκροί.

Οι επίλεκτοι στρατιώτες υποχώρησαν στη θάλασσα χωρίς να τοποθετήσουν τον ακουστικό εξοπλισμό.

Η επιχείρηση του 2019 δεν έχει ποτέ αναγνωριστεί δημοσίως, ούτε καν υπονοηθεί, από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Βόρεια Κορέα. Οι λεπτομέρειες παραμένουν απόρρητες και αναφέρονται εδώ για πρώτη φορά. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε τα βασικά μέλη του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις επιχειρήσεις πληροφοριών, ούτε πριν ούτε μετά την αποστολή. Η έλλειψη ενημέρωσης ενδέχεται να παραβίασε τον νόμο.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει.

Αυτή η περιγραφή βασίζεται σε συνεντεύξεις με δεκάδες άτομα, μεταξύ των οποίων πολιτικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέλη της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ και εν ενεργεία και πρώην στρατιωτικοί που είχαν γνώση της αποστολής. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω του απόρρητου χαρακτήρα της αποστολής.

Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους δήλωσαν ότι συζητούσαν λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή επειδή ανησυχούσαν ότι οι αποτυχίες των ειδικών επιχειρήσεων συχνά κρύβονται από την κυβερνητική μυστικότητα. Εάν το κοινό και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής γνωρίζουν μόνο τις επιτυχίες υψηλού προφίλ, όπως η επιδρομή που σκότωσε τον Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν, ενδέχεται να υποτιμήσουν τους ακραίους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Η στρατιωτική επιχείρηση στο έδαφος της Βόρειας Κορέας, κοντά στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Νότια Κορέα και στην περιοχή του Ειρηνικού, διέτρεχε επίσης τον κίνδυνο να πυροδοτήσει μια ευρύτερη σύγκρουση με έναν εχθρικό και πυρηνικά εξοπλισμένο αντίπαλο, που έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο στρατό του κόσμου σε αριθμό στρατιωτών.

Δεν είναι σαφές πόσα στοιχεία μπόρεσε να ανακαλύψει η Βόρεια Κορέα σχετικά με την αποστολή. Ωστόσο, η επιχείρηση των SEAL αποτελεί ένα κεφάλαιο στην πολυετή προσπάθεια των αμερικανικών κυβερνήσεων να προσεγγίσουν τη Βόρεια Κορέα και να περιορίσουν τα πυρηνικά της προγράμματα. Σχεδόν τίποτα από όσα έχουν δοκιμάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες —ούτε οι υποσχέσεις για στενότερες σχέσεις ούτε η πίεση των κυρώσεων— δεν έχει αποδώσει.

Το 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ ακολούθησε μια προσωπική προσέγγιση, αναζητώντας μια σημαντική πρόοδο που δεν είχαν καταφέρει να επιτύχουν οι προηγούμενοι πρόεδροι. Ωστόσο, οι συνομιλίες αυτές απέτυχαν και το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας επιταχύνθηκε. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκτιμά ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει σήμερα περίπου 50 πυρηνικά όπλα και πυραύλους που μπορούν να φτάσουν στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ. Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα «εκθετικά» για να αποτρέψει αυτό που αποκαλεί «προκλήσεις» των ΗΠΑ.

Τυφλά σημεία

Η αποστολή των SEAL είχε ως στόχο να καλύψει ένα «τυφλό σημείο». Για χρόνια, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών θεωρούσαν σχεδόν αδύνατο να προσλάβουν ανθρώπινες πηγές και να υποκλέψουν επικοινωνίες στο απομονωμένο «βασίλειο» της Βόρειας Κορέας.

Η απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο σκέψης του Κιμ έγινε υψηλή προτεραιότητα όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2017. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας φαινόταν όλο και πιο απρόβλεπτος και επικίνδυνος, ενώ η σχέση του με τον Τραμπ πήγαιναν από το ένα άκρο στο άλλο, από επιστολές φιλίας σε δημόσιες απειλές για πυρηνικό πόλεμο.

Το 2018, οι σχέσεις φαινόταν να κινούνται προς την κατεύθυνση της ειρήνης. Η Βόρεια Κορέα ανέστειλε τις πυρηνικές δοκιμές και τις δοκιμές πυραύλων, και οι δύο χώρες άρχισαν διαπραγματεύσεις, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούσαν να μην έχουν ούτε την παραμικρή πληροφορία για τις προθέσεις του Κιμ.

Εν μέσω της αβεβαιότητας, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών αποκάλυψαν στο Λευκό Οίκο ότι είχαν βρει λύση στο πρόβλημα των πληροφοριών: μια νέα ηλεκτρονική συσκευή που μπορούσε να υποκλέψει τις επικοινωνίες του Κιμ.

Το πρόβλημα ήταν ότι κάποιος έπρεπε να μπει κρυφά και να την τοποθετήσει.

Ο Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν στη σύνοδο κορυφής των δύο ηγετών στη Σιγκαπούρη, στις 12 Ιουνίου 2018. (AP Photo/Evan Vucci) AP

Η αποστολή ανατέθηκε στην ομάδα SEAL Team 6 το 2018, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Ακόμη και για την Team 6, η αποστολή θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι SEALs, που ήταν πιο συνηθισμένοι σε γρήγορες επιδρομές σε μέρη όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, θα έπρεπε να επιβιώσουν για ώρες σε παγωμένες θάλασσες, να ξεφύγουν από τις δυνάμεις ασφαλείας στην ξηρά, να εκτελέσουν μια ακριβή τεχνική εγκατάσταση και στη συνέχεια να αποχωρήσουν χωρίς να εντοπιστούν.

Το σημείο «κλειδί» ήταν η αποχώρηση χωρίς να γίνουν αντιληπτοί. Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, οι ανώτεροι ηγέτες του Πενταγώνου πίστευαν ότι ακόμη και μια μικρή στρατιωτική ενέργεια εναντίον της Βόρειας Κορέας θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφικά αντίποινα από έναν αντίπαλο που διέθετε περίπου 8.000 πυροβόλα όπλα και εκτοξευτές ρουκετών που στόχευαν τους περίπου 28.000 Αμερικανούς στρατιώτες στη Νότια Κορέα, καθώς και πυραύλους με ικανότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές που μπορούσαν να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρόμοια αποστολή στη χώρα το 2005

Ωστόσο, οι SEALs πίστευαν ότι μπορούσαν να φέρουν σε πέρας την αποστολή, επειδή είχαν κάνει κάτι παρόμοιο στο παρελθόν.

Το 2005, οι SEALs χρησιμοποίησαν ένα μίνι υποβρύχιο για να αποβιβαστούν στη Βόρεια Κορέα και να φύγουν απαρατήρητοι, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με την αποστολή. Η επιχείρηση του 2005, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζορτζ Μπους, δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ στο παρελθόν.

Οι SEALs πρότειναν να το ξανακάνουν. Το φθινόπωρο του 2018, ενώ ήταν σε εξέλιξη συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια Κορέα ο Τραμπ ενέκρινε να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για την ειδική επιχείρηση, σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους. Δεν είναι σαφές αν η πρόθεση του Τραμπ ήταν να αποκτήσει άμεσο πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ή αν ο στόχος ήταν ευρύτερος.

Υποβρύχια αποστολή στα τυφλά

Το σχέδιο προέβλεπε το Ναυτικό να εισάγει κρυφά ένα πυρηνικό υποβρύχιο, μήκους σχεδόν δύο γηπέδων ποδοσφαίρου, στα ύδατα της Βόρειας Κορέας και στη συνέχεια να αναπτύξει μια μικρή ομάδα SEALs σε δύο μίνι υποβρύχια, το καθένα περίπου στο μέγεθος μιας φάλαινας, τα οποία θα κινούνταν αθόρυβα προς την ακτή.

Οι SEALs θα έπρεπε να ταξιδέψουν βυθισμένοι στο νερό θερμοκρασίας 4 βαθμών Κελσίου για περίπου δύο ώρες για να φτάσουν στην ακτή, χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κατάδυσης και θερμαινόμενες στολές για να επιβιώσουν.

Κοντά στην παραλία, τα μίνι υποβρύχια θα απελευθέρωναν μια ομάδα περίπου οκτώ κομάντος που θα κολυμπούσαν μέχρι τον στόχο, θα εγκαθιστούσαν τη συσκευή και στη συνέχεια θα εξαφανίζονταν πίσω στη θάλασσα.

Ένα μίνι υποβρύχιο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, γνωστό ως SEAL Delivery Vehicle, κατά τη διάρκεια μιας άσκησης εκπαίδευσης το 2007. Παρόμοια οχήματα χρησιμοποιήθηκαν στην αποστολή του 2019. U.S. Navy

Ωστόσο, η ομάδα αντιμετώπιζε ένα σοβαρό εμπόδιο: θα προχωρούσε σχεδόν στα τυφλά.

Συνήθως, οι ειδικές δυνάμεις διαθέτουν drones που πετούν πάνω από το πεδίο της αποστολής, μεταδίδοντας βίντεο υψηλής ευκρίνειας του στόχου, το οποίο οι SEALs στο έδαφος και οι ανώτεροι ηγέτες σε απομακρυσμένα κέντρα διοίκησης μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κατευθύνουν την επίθεση σε πραγματικό χρόνο. Συχνά, μπορούν ακόμη και να παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες του εχθρού.

Στη Βόρεια Κορέα, όμως, η ανάπτυξη drone ήταν εκτός συζήτησης. Θα εντοπιζόταν αμέσως. Η αποστολή θα έπρεπε να βασιστεί σε δορυφόρους και σε κατασκοπευτικά αεροσκάφη μεγάλου υψομέτρου που θα πετούσαν σε διεθνή εναέριο χώρο, χιλιόμετρα μακριά, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν μόνο σχετικά χαμηλής ανάλυσης στατικές εικόνες.

Αυτές οι εικόνες δεν θα έφταναν σε πραγματικό χρόνο, αλλά μετά από καθυστέρηση αρκετών λεπτών στην καλύτερη περίπτωση. Ακόμα και τότε, δεν θα μπορούσαν να μεταδοθούν στα μίνι υποβρύχια, καθώς μία και μόνο επιτυχής αποκρυπτογράφηση θα μπορούσε να αποκαλύψει την αποστολή. Όλα έπρεπε να γίνουν υπό συνθήκες σχεδόν πλήρους «blackout» επικοινωνιών.

Αν κάτι περίμενε τους SEALs στην ακτή, μπορεί να μην το μάθαιναν μέχρι να ήταν πολύ αργά...

Η επιχείρηση δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζαν

Η ομάδα SEAL Team 6 προπονήθηκε για μήνες στα αμερικανικά ύδατα και συνέχισε τις προετοιμασίες μέχρι τις πρώτες εβδομάδες του 2019. Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντούσε τον Κιμ για μια σύνοδο κορυφής για τα πυρηνικά στο Βιετνάμ στο τέλος του μήνα.

Για την αποστολή, η ομάδα SEAL Team 6 συνεργάστηκε με την κορυφαία υποβρύχια ομάδα του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ, την SEAL Delivery Vehicle Team 1, η οποία εδώ και χρόνια πραγματοποιούσε κατασκοπευτικές αποστολές με μίνι υποβρύχια. Οι SEAL επιβιβάστηκαν στο πυρηνικό υποβρύχιο και κατευθύνθηκαν προς τη Βόρεια Κορέα. Όταν το υποβρύχιο βρισκόταν σε ανοιχτή θάλασσα και επρόκειτο να εισέλθει σε κατάσταση επικοινωνιακού «blackout», ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε την τελική έγκριση.

Δεν είναι σαφές ποιους παράγοντες έλαβε υπόψη ο Τραμπ όταν ενέκρινε την αποστολή των SEALs. Δύο από τους κορυφαίους αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας που είχε τότε — ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, Τζον Μπόλτον, και ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, Πάτρικ Σανάχαν — αρνήθηκαν να σχολιάσουν το άρθρο των New York Times.

Το υποβρύχιο πλησίασε τις ακτές της Βόρειας Κορέας και έριξε δύο μίνι υποβρύχια, τα οποία κινήθηκαν σε ένα σημείο περίπου 100 μέτρα από την ακτή, σε καθαρά ρηχά νερά.

Οι σχεδιαστές της αποστολής προσπάθησαν να αντισταθμίσουν την έλλειψη ζωντανών εικόνων από κάμερες παρακολούθησης, παρακολουθώντας για μήνες πώς οι άνθρωποι έρχονταν και έφευγαν από την περιοχή. Μελέτησαν τα πρότυπα αλιείας και επέλεξαν μια ώρα που η κυκλοφορία των σκαφών θα ήταν περιορισμένη. Οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών υποδείκνυαν ότι αν οι SEAL έφταναν αθόρυβα στη σωστή τοποθεσία στη μέση της νύχτας το χειμώνα, ήταν απίθανο να συναντήσουν κανέναν.

Τα τρία ασήμαντα λάθη που κατέληξαν μοιραία

Η νύχτα ήταν ήσυχη και η θάλασσα ήρεμη. Καθώς τα μίνι υποβρύχια γλιστρούσαν προς τον στόχο, οι αισθητήρες τους έδειχναν ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών ήταν σωστές. Η ακτή φαινόταν άδεια.

Τα μίνι υποβρύχια έφτασαν στο σημείο όπου έπρεπε να σταθμεύσουν στον βυθό της θάλασσας. Εκεί, η ομάδα έκανε το πρώτο από τα τρία μικρά λάθη που φαινόταν ασήμαντα εκείνη τη στιγμή, αλλά που μπορεί να έκαναν την αποστολή να αποτύχει.

Στο σκοτάδι, το πρώτο μίνι υποβρύχιο στάθμευσε στον βυθό της θάλασσας όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά το δεύτερο πηγέ πιο μακριά από σωστό σημείο και έπρεπε να κάνει αναστροφή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Το σχέδιο προέβλεπε τα μίνι υποβρύχια να σταθμεύσουν με την ίδια κατεύθυνση, αλλά μετά την αναστροφή του δεύτερου υποβρυχίου, αυτά έδειχναν σε αντίθετες κατευθύνσεις. Ο χρόνος ήταν περιορισμένος, οπότε η ομάδα αποφάσισε να απελευθερώσει την ομάδα της ακτής και να διορθώσει το πρόβλημα της στάθμευσης αργότερα.

Οι συρόμενες πόρτες των υποβρυχίων άνοιξαν και οι SEALs — όλοι κρατώντας ανιχνεύσιμα όπλα γεμάτα με ανιχνεύσιμα πυρομαχικά — κολύμπησαν αθόρυβα υποβρυχίως προς την ακτή με τη συσκευή ακρόασης.

Κάθε λίγα μέτρα, οι SEALs κοίταζαν πάνω από το μαύρο νερό για να ελέγξουν το περιβάλλον τους. Όλα φαινόταν εντάξει.

Αυτό φαίνεται να ήταν το δεύτερο λάθος. Στο σκοτάδι επέπλεε ένα μικρό σκάφος. Στο σκάφος βρισκόταν ένα πλήρωμα Βορειοκορεατών που ήταν εύκολο να μην εντοπιστεί από τους SEALs, επειδή οι αισθητήρες στα γυαλιά νυχτερινής όρασης που φορούσαν έχουν σχεδιαστεί εν μέρει για να ανιχνεύουν θερμότητα, και οι στολές των Βορειοκορεατών είχαν κρυώσει από το κρύο θαλασσινό νερό.

Οι SEALs έφτασαν στην ακτή νομίζοντας ότι ήταν μόνοι τους και άρχισαν να βγάζουν τον καταδυτικό τους εξοπλισμό. Ο στόχος βρισκόταν μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά.

Πίσω στα μίνι υποβρύχια, οι πιλότοι μετακίνησαν το υποβρύχιο που ήταν στραμμένο προς τη λάθος κατεύθυνση. Με τις συρόμενες πόρτες του πιλοτηρίου ανοιχτές για καλύτερη ορατότητα και επικοινωνία, ένας πιλότος έβαλε μπροστά τον ηλεκτροκινητήρα και γύρισε το υποβρύχιο.

Αυτό ήταν πιθανώς το τρίτο λάθος. Μερικοί SEALs υποθέσανε ότι το κύμα του κινητήρα μπορεί να τράβηξε την προσοχή του βορειοκορεατικού σκάφους. Και αν το πλήρωμα του σκάφους άκουσε ένα πλατσούρισμα και γύρισε να κοιτάξει, μπορεί να είδε το φως από τα ανοιχτά πιλοτήρια των υποβρυχίων να λάμπει στο σκοτεινό νερό.

Το σκάφος άρχισε να κινείται προς τα μίνι υποβρύχια. Οι Βορειοκορεάτες έριχναν φως με φακούς και μιλούσαν σαν να είχαν παρατηρήσει κάτι.

Μερικοί από τους πιλότους των μίνι υποβρυχίων είπαν στους αξιωματούχους στις μεταγενέστερες αναφορές ότι από τη θέση τους, κοιτάζοντας προς τα πάνω μέσα από τα διαυγή νερά, το σκάφος φαινόταν να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση και αμφέβαλαν ότι τα μίνι υποβρύχια είχαν εντοπιστεί. Αλλά οι SEALs στην ακτή το είδαν διαφορετικά. Στο σκοτεινό πέλαγος το σκάφος τους φαινόταν να βρίσκεται σχεδόν πάνω από τα μίνι υποβρύχια.

Με τις επικοινωνίες να έχουν διακοπεί, η ομάδα στην ακτή δεν είχε κανένα τρόπο να επικοινωνήσει με τα μίνι υποβρύχια. Τα φώτα από το σκάφος έριχναν φως πάνω στο νερό. Οι SEALs δεν ήξεραν αν έβλεπαν μια περιπολία ασφαλείας που τους κυνηγούσε ή ένα απλό πλήρωμα ψαράδων που δεν είχε ιδέα για την αποστολή υψηλού κινδύνου που εξελισσόταν γύρω τους.

Ένας άνδρας από το βορειοκορεατικό σκάφος έπεσε στη θάλασσα.

Αν η ομάδα στην ακτή έμπλεκε, το πυρηνικό υποβρύχιο είχε μια ομάδα ενισχύσεων σε ετοιμότητα με φουσκωτά ταχύπλοα σκάφη. Πιο μακριά από την ακτή, σκάφη ήταν τοποθετημένα σε πλοία του Αμερικανικού Ναυτικού με ακόμη περισσότερες ειδικές δυνάμεις, έτοιμες να επέμβουν αν χρειαστεί.

Οι SEALs αντιμετώπιζαν μια κρίσιμη απόφαση, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να συζητήσουν την επόμενη κίνηση. Ο διοικητής της αποστολής βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά στο μεγάλο υποβρύχιο. Χωρίς drones και με διακοπή των επικοινωνιών, πολλά από τα τεχνολογικά πλεονεκτήματα στα οποία συνήθως βασίζονταν οι SEAL είχαν αφαιρεθεί.

Καθώς η ομάδα στην ακτή παρακολουθούσε τον Βορειοκορεάτη στο νερό, ο ανώτερος υπαξιωματικός των SEAL στην ακτή επέλεξε μια πορεία δράσης. Χωρίς να πει λέξη, έστρεψε το τουφέκι του και πυροβόλησε. Οι άλλοι έκαναν ενστικτωδώς το ίδιο.

Ψαράδες τα θύματα

Αν οι SEALs δεν ήταν σίγουροι πριν πυροβολήσουν αν η αποστολή είχε αποκαλυφθεί, μετά δεν είχαν καμία αμφιβολία. Το σχέδιο απαιτούσε από τους SEALs να διακόψουν αμέσως την αποστολή αν συναντούσαν κάποιον. Οι δυνάμεις ασφαλείας της Βόρειας Κορέας θα μπορούσαν να έρθουν. Δεν υπήρχε χρόνος για να τοποθετήσουν τη συσκευή.

Η ομάδα της ακτής κολύμπησε μέχρι το σκάφος για να βεβαιωθεί ότι όλοι οι Βορειοκορεάτες ήταν νεκροί. Δεν βρήκαν όπλα ή στολές. Τα στοιχεία υποδείκνυαν ότι το πλήρωμα, το οποίο σύμφωνα με τους ενημερωμένους για την αποστολή αριθμούσε δύο ή τρία άτομα, ήταν πολίτες που ψάρευαν οστρακοειδή. Όλοι ήταν νεκροί, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα στο νερό.

Αξιωματούχοι που ήταν εξοικειωμένοι με την αποστολή είπαν ότι οι SEALs έσυραν τα πτώματα στο νερό για να τα κρύψουν από τις βορειοκορεατικές αρχές. Ένας πρόσθεσε ότι οι SEALs τρύπησαν τους πνεύμονες των μελών του πληρώματος του σκάφους με μαχαίρια για να βεβαιωθούν ότι τα πτώματα θα βυθιστούν.

Οι SEALs κολύμπησαν πίσω στα μίνι υποβρύχια και έστειλαν σήμα κινδύνου. Πιστεύοντας ότι οι SEALs κινδύνευαν άμεσα να συλληφθούν, το μεγάλο πυρηνικό υποβρύχιο έφτασε σε ρηχά νερά κοντά στην ακτή, αναλαμβάνοντας σημαντικό ρίσκο για να τους παραλάβει. Στη συνέχεια, έσπευσε προς τον ανοιχτό ωκεανό.

Όλο το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό διέφυγε χωρίς να υποστεί ζημιά.

Η σύνοδος κορυφής πραγματοποιήθηκε χωρίς πρόβλημα

Αμέσως μετά, αμερικανικοί δορυφόροι κατασκοπείας εντόπισαν έντονη στρατιωτική δραστηριότητα της Βόρειας Κορέας στην περιοχή, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους. Η Βόρεια Κορέα δεν έκανε καμία δημόσια δήλωση σχετικά με τους θανάτους, και Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές εάν οι Βορειοκορεάτες κατάφεραν να συνθέσουν το παζλ του τι συνέβη και ποιος ήταν υπεύθυνος.

Η σύνοδος κορυφής για τα πυρηνικά στο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2019, αλλά οι συνομιλίες έληξαν γρήγορα χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Μέχρι τον Μάιο, η Βόρεια Κορέα είχε ξαναρχίσει τις δοκιμές πυραύλων.

Ο Τραμπ και ο Κιμ συναντήθηκαν ξανά τον Ιούνιο στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Η συνάντηση ήταν θεαματική για την τηλεόραση, με τον Τραμπ να περνάει ακόμη και τα σύνορα της Βόρειας Κορέας. Ωστόσο, η σύντομη συνάντηση δεν απέφερε τίποτα περισσότερο από μια χειραψία.

Στους μήνες που ακολούθησαν, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε περισσότερους πυραύλους από ό,τι σε οποιοδήποτε προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που μπορούσαν να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τότε, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, η Βόρεια Κορέα έχει συγκεντρώσει 50 πυρηνικές κεφαλές και υλικό για την παραγωγή περίπου 40 επιπλέον.

Το προβληματικό ιστορικό των SEALs

Η αποτυχημένη αποστολή των SEAL προκάλεσε μια σειρά αναθεωρήσεων στην στρατιωτική τακτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Διαπίστωσαν ότι η δολοφονία αμάχων ήταν δικαιολογημένη σύμφωνα με τους κανόνες εμπλοκής και ότι η αποστολή απέτυχε λόγω μιας σύμπτωσης ατυχών γεγονότων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν ή να αποφευχθούν. Τα ευρήματα ταξινομήθηκαν ως απόρρητα.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν ενημέρωσε ποτέ τους ηγέτες των βασικών επιτροπών του Κογκρέσου που εποπτεύουν τις στρατιωτικές και τις δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών σχετικά με την επιχείρηση ή τα ευρήματα, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Πολλοί από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην αποστολή προήχθησαν αργότερα.

Ωστόσο, το επεισόδιο ανησύχησε ορισμένους έμπειρους στρατιωτικούς αξιωματούχους που γνώριζαν την αποστολή, επειδή οι SEAL έχουν ένα ανομοιόμορφο ιστορικό που για δεκαετίες έχει σε μεγάλο βαθμό αποκρυφτεί από το απόρρητο.

Οι ελίτ μονάδες ειδικών επιχειρήσεων αναλαμβάνουν τακτικά μερικές από τις πιο δύσκολες και επικίνδυνες αποστολές. Με τα χρόνια, οι SEALs έχουν σημειώσει μια σειρά από σημαντικές επιτυχίες, όπως επιθέσεις εναντίον ηγετών τρομοκρατικών οργανώσεων, διακεκριμένες επιχειρήσεις διάσωσης ομήρων και την εξόντωση του Μπιν Λάντεν, που τους έχουν χαρίσει μια σχεδόν υπεράνθρωπη δημόσια εικόνα.

Ωστόσο, μεταξύ ορισμένων στρατιωτικών που έχουν συνεργαστεί μαζί τους, οι SEAL έχουν τη φήμη ότι σχεδιάζουν υπερβολικά τολμηρές και πολύπλοκες αποστολές που καταλήγουν σε αποτυχία. Η πρώτη αποστολή της Team 6, που ήταν μέρος της αμερικανικής εισβολής στη Γρενάδα το 1983, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το σχέδιο ήταν να πέσουν με αλεξίπτωτα στη θάλασσα, να φτάσουν γρήγορα στην ακτή με ταχύπλοα σκάφη και να τοποθετήσουν φάρους για να καθοδηγήσουν τις δυνάμεις επίθεσης στο αεροδρόμιο του νησιού. Ωστόσο, το αεροπλάνο των SEALs απογειώθηκε με καθυστέρηση, έπεσαν τη νύχτα και προσγειώθηκαν σε συνθήκες καταιγίδας, φορτωμένοι με βαρύ εξοπλισμό. Τέσσερις SEALs πνίγηκαν και οι υπόλοιποι βούλιαξαν τα ταχύπλοά τους.

Το αεροδρόμιο καταλήφθηκε αργότερα από στρατιώτες που έπεσαν με αλεξίπτωτα απευθείας πάνω στο αεροδρόμιο.

Έκτοτε, οι SEALs έχουν αναλάβει άλλες πολύπλοκες και τολμηρές αποστολές που αποκαλύφθηκαν στον Παναμά, το Αφγανιστάν, την Υεμένη και τη Σομαλία. Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής διάσωσης στο Αφγανιστάν το 2010, οι κομάντος της Team 6 των SEALs σκότωσαν κατά λάθος μια όμηρο που προσπαθούσαν να διασώσουν με μια χειροβομβίδα και στη συνέχεια παραπλάνησαν τους ανωτέρους της ομάδας σχετικά με τον τρόπο θανάτου της.

Εν μέρει λόγω αυτού του ιστορικού, ο Μπαράκ Ομπάμα περιόρισε τις αποστολές Ειδικών Επιχειρήσεων στα τέλη της δεύτερης θητείας του και αύξησε την εποπτεία, διατηρώντας τις πολύπλοκες επιδρομές κομάντο για εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η διάσωση ομήρων.

Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ ανέτρεψε πολλούς από αυτούς τους περιορισμούς. Λίγες ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2017, ο Τραμπ παρέκαμψε μεγάλο μέρος της καθιερωμένης διαδικασίας διαβούλευσης για να δώσει το πράσινο φως σε μια επιδρομή της Team 6 σε ένα χωριό στη Υεμένη. Η αποστολή αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 30 χωρικών και ενός μέλους της Ομάδας SEAL, καθώς και την καταστροφή ενός αεροσκάφους αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων.

Όταν ο Τζο Μπάιντεν διαδέχθηκε τον Τραμπ, η σοβαρότητα της αποστολής στη Βόρεια Κορέα προσέλκυσε εκ νέου την προσοχή. Ο υπουργός Άμυνας του Μπάιντεν, Λόιντ Όστιν, διέταξε την διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον υποστράτηγο που είναι υπεύθυνος για το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του Στρατού.

Το 2021, η κυβέρνηση Μπάιντεν ενημέρωσε τα βασικά μέλη του Κογκρέσου για τα ευρήματα, σύμφωνα με έναν πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο.

Τα ευρήματα αυτά παραμένουν απόρρητα.

