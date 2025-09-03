ΟΗΕ: Φρικιαστικά πειράματα σε άτομα με αναπηρία διεξάγει η Βόρεια Κορέα

Επιτροπή του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι έχει αξιόπιστες πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις απάνθρωπες πρακτικές

Γυναίκα περπατά στην κεντρική Πιόνγιανγκ μπροστά από προπαγανδιστική αφίσα που γράφει «Ας υποδεχθούμε το 9ο Συνέδριο του WPK (Εργατικό Κόμμα της Κορέας) ως συνέδριο νικητών και τιμής, ενότητας και αυτοδυναμίας», την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025.  (AP Photo/Jon Chol Jin)

AP
Ιατρικά πειράματα σε άτομα με αναπηρία, στειρώνοντάς τα δια της βίας ή σκοτώνοντας νεογέννητα διεξάγει η Βόρεια Κορέα, σύμφωνα με μια επιτροπή του ΟΗΕ, η οποία επικαλείται αξιόπιστες πληροφορίες.

Τέτοιες πρακτικές φέρεται ότι γίνονται σε παιδιατρικά νοσοκομεία και σε κέντρα κράτησης, σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.

«Αξιόπιστες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι ιατρικά και επιστημονικά πειράματα γίνονται σε άτομα με ψυχολογική ή διανοητική αναπηρία», ανέφερε στην έκθεσή της αυτή η Επιτροπή, η οποία εμφανίζεται ανήσυχη για τις πληροφορίες που αναφέρουν ότι ανάπηρες γυναίκες στειρώθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άμβλωση.

Την ώρα που παρουσιαζόταν η έκθεση στους δημοσιογράφους, ένα μέλος της Επιτροπής, η Μάρα Γκαμπρίλι, εξήγησε ότι άκουσε επίσης να λέγεται ότι άτομα με αναπηρία χρησιμοποιήθηκαν, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σε κλινικές δοκιμές. Η Επιτροπή ζήτησε από τη Βόρεια Κορέα να ποινικοποιήσει αμέσως όλα αυτά τα πειράματα, να εγγυηθεί την ανεξάρτητη επίβλεψη των εν λόγω ιδρυμάτων και να εγκαθιδρύσει μηχανισμούς μέσω των οποίων θα αποζημιωθούν τα θύματα.

«Τα άτομα με αναπηρία δεν είναι αντικείμενα πειραματισμού αλλά άνθρωποι που έχουν δικαίωμα στη σωματική ακεραιότητα, την αυτονομία και τον σεβασμό», τόνισε η Γκαμπρίλι.

Η έκθεση βασίζεται σε απόρρητες πληροφορίες, σε πληροφορίες του Ειδικού Απεσταλμένου του ΟΗΕ για τη Βόρεια Κορέα, που πήγε στη χώρα αυτή το 2017, καθώς και σε μαρτυρίες ανθρώπων που διέφυγαν από τη χώρα.

Η Γκαμπρίλι εξέφρασε τη λύπη της επειδή η Πιονγκγιάνγκ δεν έδωσε στην Επιτροπή επίσημες πληροφορίες και όταν τις μετέφεραν τις ανησυχίες της «το κράτος δήλωσε ότι ήταν ψέμα».

Σύμφωνα με την Επιτροπή, το Σύνταγμα της Βόρειας Κορέας δεν απαγορεύει ρητά τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας.

