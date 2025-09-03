Kίνα: Βορειοκορεάτες «αφαίρεσαν τα ίχνη DNA του Κιμ Γιονγκ Ουν» μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν

Προσωπικό από τη Βόρεια Κορέα σκούπισε όλα τα έπιπλα που είχε αγγίξει ο Κιμ Γιονγκ Ουν και απομάκρυνε το ποτήρι του, σε μια προσπάθεια να αφαιρέσει όλα τα ίχνη του DNA του μετά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο.

Οι ηγέτες της Βόρειας Κορέας και της Ρωσίας συναντήθηκαν την Τετάρτη μετά από μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όπου ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επιχείρησε να επιδείξει την αυξανόμενη ισχύ του έθνους του στον κόσμο.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Telegram, δύο μέλη του προσωπικού φαίνονται να γυαλίζουν με αγωνία την πλάτη της καρέκλας όπου καθόταν ο Κιμ και να παίρνουν το ποτήρι του σε έναν δίσκο. Την ίδια στιγμη ένας άνδρας φροντίζει να σκουπίσει τα ξύλινα μπράτσα του καθίσματος, ακόμη και το τραπέζι δίπλα του.

«Μετά τις διαπραγματεύσεις, το προσωπικό που συνόδευε τον επικεφαλής της Βόρειας Κορέας κατέστρεψε προσεκτικά όλα τα ίχνη της παρουσίας του Κιμ», ανέφερε ο Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντερ Γιουνάσεφ στο κανάλι του στο Telegram, Yunashev Live.

«Πήραν το ποτήρι από το οποίο έπινε, σκούπισαν την ταπετσαρία της καρέκλας και τα μέρη των επίπλων που άγγιξε ο Βορεικορεάτης ηγέτης. Το επίσημο μέρος της συνάντησης τελείωσε, ο Πούτιν και ο Κιμ έφυγαν από το γραφείο πολύ ικανοποιημένοι και πήγαν να πιουν τσάι σε μια πιο χαλαρή ατμόσφαιρα».

Δεν είναι σαφές εάν ο Κιμ διέταξε την «εγκληματολογική απολύμανση» λόγω φόβων για τις μυστικές υπηρεσίες του Πούτιν ή τους Κινέζους, αλλά ο ηγέτης της Πιονγιάνγκ δεν είναι ο μόνος παγκόσμιος ηγέτης που ανησυχεί για την προστασία του DNA του.Οι σωματοφύλακες του Ρώσου ηγέτη φέρεται να συλλέγουν τα ούρα και τα κόπρανά του σε σφραγισμένες σακούλες όταν βρίσκεται στο εξωτερικό και να τα παραδίδουν σε ειδικές βαλίτσες στη Μόσχα. Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας (FPS) του Πούτιν προφανώς κάνει αυτό το τελετουργικό από το 2017 για να εμποδίσει εχθρικούς ηγέτες να εξακριβώσουν πληροφορίες για την υγεία του με βάση τα περιττώματά του.

Στις συνομιλίες τους, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υποσχέθηκε την πλήρη υποστήριξή του στον Πούτιν, υποσχόμενος να κάνει «ό,τι μπορεί για να βοηθήσει» τη Μόσχα, καθώς ο Ρώσος πρόεδρος ευχαρίστησε την Πιονγιάνγκ για την αποστολή στρατευμάτων για να πολεμήσουν εναντίον της Ουκρανίας.

Η Νότια Κορέα πιστεύει ότι ο Κιμ έστειλε περίπου 15.000 στρατιώτες για να στηρίξουν τη Ρωσία. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών Βορειοκορεατών στρατιωτών ποικίλλουν, κυμαινόμενες μεταξύ 600 και 2.000. Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εορτασμών στο Πεκίνο για την επέτειο της επίσημης συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Γ συνάντηση Πούτιν, Κιμ στο Πεκίνο ΑΡ

Λίγες ώρες νωρίτερα, το ζευγάρι πλαισίωσε τον Κινέζο Πρόεδρο σε μια τεράστια στρατιωτική παρέλαση στην πρώτη συνάντηση των ηγετών των τριών χωρών από τις πρώτες ημέρες του Ψυχρού Πολέμου. Μετά την παρέλαση, ο Κιμ και ο Πούτιν ταξίδεψαν με το ίδιο αυτοκίνητο προς ένα κρατικό κτήριο για ιδιωτικές διμερείς συζητήσεις.

«Αν υπάρχει κάτι που μπορώ ή πρέπει να κάνω για εσάς και τον ρωσικό λαό, το θεωρώ καθήκον μου ως αδελφική υποχρέωση», είπε ο Κιμ στον Πούτιν. Ο Πούτιν προσφώνησε τον Κιμ «αγαπητό πρόεδρο των Κρατικών Υποθέσεων» στα ρωσικά και απηύθυνε τους θερμότερους χαιρετισμούς του. Οι δύο χώρες δεσμεύονται από μια συνθήκη αμοιβαίας άμυνας του 2024 και αντιμετωπίζουν σοβαρές διεθνείς κυρώσεις - η Ρωσία για τον πόλεμό της και η Βόρεια Κορέα για το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της.

«Πρόσφατα, οι σχέσεις μεταξύ των χωρών μας έχουν αποκτήσει έναν ιδιαίτερο, εμπιστευτικό και φιλικό χαρακτήρα, καθώς και έναν συμμαχικό χαρακτήρα», είπε ο Πούτιν και επαίνεσε τις βορειοκορεατικές ειδικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν για να βοηθήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. «Οι στρατιώτες σας πολέμησαν με θάρρος και ηρωισμό».

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα βοήθησαν τη Μόσχα νωρίτερα φέτος να εκδιώξει τις ουκρανικές δυνάμεις από τη δυτική περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας. «Θα ήθελα να σημειώσω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις θυσίες που υπέστησαν οι ένοπλες δυνάμεις σας και οι οικογένειες των στρατιωτών σας», είπε ο Πούτιν.

Η επίσκεψη στο Πεκίνο, το πρώτο γνωστό ταξίδι του Κιμ στην Κίνα μετά την πανδημία, πρόσφερε στον απομονωμένο ηγέτη της Βόρειας Κορέας την πρώτη του ευκαιρία να συναντήσει τον Πούτιν και τον Σι μαζί, καθώς και να συναναστραφεί με τους ηγέτες που παρευρέθηκαν στις εκδηλώσεις.

O Aλεξάντερ Λουκασένκο ΑΡ

Σύμφωνα με το Pul Pervogo, έναν λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης που αναφέρει εκτενώς τις δραστηριότητες του Αλεξάντερ Λουκασένκο, ο Κιμ μίλησε με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας πριν από την παρέλαση και τον κάλεσε να επισκεφθεί την Πιονγιάνγκ.

Ο Παρκ Γουόν-γκον, ειδικός στη Βόρεια Κορέα στο Πανεπιστήμιο Γυναικών Ewha στη Σεούλ, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως μια σημαντική νίκη προπαγάνδας για τον Κιμ. «Απλώς στέκεται και περπατάει δίπλα-δίπλα με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Πούτιν. Πώς θα μπορούσε να υπάρχει καλύτερος τρόπος για να δείξει την υπόστασή του στον κόσμο και στον λαό του;»

Για τον Κιμ, η παρέλαση σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πολυμερή διπλωματική εκδήλωση στην οποία έχει ποτέ παραστεί, προσφέροντας στον απομονωμένο νεαρό ηγέτη την ευκαιρία να κερδίσει έμμεση υποστήριξη για τα απαγορευμένα πυρηνικά όπλα του και να διευρύνει τον διπλωματικό του κύκλο.

Πριν μεταβεί στην Κίνα νωρίς την Τρίτη, ο Κιμ επισκέφθηκε ένα εργαστήριο πυραύλων. Η επίσκεψη είχε ως στόχο να «επισφραγίσει το καθεστώς της (Βόρειας Κορέας) ως πυρηνικής δύναμης» λίγο πριν «σταθεί δίπλα στον Σι και τον Πούτιν, κάτι που αποσκοπεί στο να υποδηλώσει υποστήριξη για τη Βόρεια Κορέα ως πυρηνικό κράτος», δήλωσε ο Χονγκ Μιν, αναλυτής για τη Βόρεια Κορέα στο Κορεατικό Ινστιτούτο Εθνικής Ενοποίησης.

